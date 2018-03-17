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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Анже
3:0
Второй тайм: 79'
Кан
0'
1:0
10' Гол
Тэт Флавьен
11' Желтая карточка
Веркутр Реми
14' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
2:0
43' Гол
Экамби Карл Токо
3:0
74' Гол
Онианге Принс
78' Желтая карточка
Гийом Батист
79'
Второй тайм
Травма, повреждение
79'
Да Сильва Дамьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
78'
Гийом Батист сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
78'
Гийом Батист из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Да Сильва Дамьен заработал фол
78'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
77'
Гильберт Фредерик из команды Кан опасно и грубо сыграл. Бамба Абдулайе пострадал.
Офсайд
76'
Timo Stavitski из команды Кан в офсайде
76'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
75'
Тактическая замена. Экамби Карл Токо уходит с поля и его заменяет Гийом Батист
74'
Фюльжини Анжело сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Онианге Принс изменил счет на табло!
74'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
74'
Тэт Флавьен из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тэт Флавьен и Мангани Томас из команды Анже.
73'
Удар от ворот произведет Анже
72'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Бамба Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Санко Баиссама из команды Кан отправил кросс в штрафную...
71'
Удар от ворот произведет Кан
71'
Тэт Флавьен из команды Анже попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
71'
ШАНС! Тэт Флавьен вышел один-на-один с голкипером...
71'
Манко Венсан из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Timo Stavitski из команды Кан поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
69'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Тактическая замена. Рен-Аделед Жефф уходит с поля и его заменяет Фюльжини Анжело
69'
Тактическая замена. Аит Бенассер Юссеф уходит с поля и его заменяет Санко Баиссама
68'
Аит Бенассер Юссеф нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
68'
Сантини Иван из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
68'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Бессат Венсан из команды Кан навешивает в штрафную с рикошетом.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Петерс Стеф из команды Кан поставил подножку. Пострадал Онианге Принс
65'
Удар от ворот произведет Кан
Фол, нарушение
65'
Да Сильва Дамьен из команды Кан опасно и грубо сыграл. Экамби Карл Токо пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
64'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Мангани Томас из команды Анже навешивает в штрафную с рикошетом.
63'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
63'
Timo Stavitski из команды Кан отправил кросс в штрафную...
63'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Timo Stavitski и Сантини Иван из команды Кан.
Офсайд
62'
Timo Stavitski из команды Кан в офсайде
61'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Тактическая замена. Диоманде Исмаэль уходит с поля и его заменяет Базиль Эрве
60'
Тактическая замена. Репас Ян уходит с поля и его заменяет Timo Stavitski
60'
Удар от ворот произведет Анже
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
58'
Удар от ворот произведет Анже
58'
Фере Жюльен из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Онианге Принс из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
56'
Удар от ворот произведет Анже
56'
Аит Бенассер Юссеф не смог попасть в створ ударом издали
56'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Петерс Стеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
55'
Павлович Матео из команды Анже опасно и грубо сыграл. Сантини Иван пострадал.
54'
Удар от ворот произведет Анже
53'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
51'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Офсайд
49'
Бамба Абдулайе из команды Анже в офсайде
Фол, нарушение
48'
Бессат Венсан наказан за толчок Рен-Аделед Жефф
47'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Бессат Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Сантини Иван из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Тэт Флавьен из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Анже играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
44'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
43'
Тэт Флавьен сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Экамби Карл Токо изменил счет на табло!
43'
Тэт Флавьен разрезает оборону соперника отличным пасом
42'
Удар от ворот произведет Кан
42'
Экамби Карл Токо не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
41'
Да Сильва Дамьен наказан за толчок Тэт Флавьен
Офсайд
40'
Да Сильва Дамьен из команды Кан в офсайде
40'
Петерс Стеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Экамби Карл Токо из команды Анже поставил подножку. Пострадал Бессат Венсан
39'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
39'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
38'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Рен-Аделед Жефф пробует нанести удар издали, но Веркутр Реми держит все под контролем
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Онианге Принс из команды Анже поставил подножку. Пострадал Диоманде Исмаэль
34'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
33'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
33'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Кан
32'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Удар от ворот произведет Кан
31'
Шанс! Экамби Карл Токо из команды Анже пробил головой, но мимо
31'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
31'
Фере Жюльен пробует нанести удар издали, но Бютель Людовик держит все под контролем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Джику Александр нанес удар головой, но Бютель Людовик спокойно отбил мяч.
Угловой
29'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой слева.
29'
Траоре Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Фере Жюльен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
29'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
29'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
27'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Петерс Стеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Павлович Матео из команды Анже поставил подножку. Пострадал Репас Ян
26'
Удар от ворот произведет Кан
26'
Шанс! Павлович Матео из команды Анже пробил головой, но мимо
Угловой
26'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
26'
Веркутр Реми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Джику Александр из команды Кан играет слишком грубо. Рен-Аделед Жефф оказался на газоне.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
23'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Онианге Принс наказан за толчок Джику Александр
21'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Бамба Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
19'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Анже
18'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Павлович Матео наказан за толчок Фере Жюльен
17'
Веркутр Реми взял и забрал мяч на выходе
17'
Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
16'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
16'
Фере Жюльен из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Экамби Карл Токо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
15'
Павлович Матео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
15'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
15'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
14'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
14'
Судья подбегает и показывает Гильберт Фредерик из команды Кан отложенную желтую карточку за фол.
13'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
13'
Бессат Венсан из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Фере Жюльен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Мангани Томас
Фол, нарушение
12'
Бессат Венсан наказан за толчок Манко Венсан
Желтая карточка
11'
Рефери не любит споров - именно за это Веркутр Реми сейчас получил желтую
10'
Экамби Карл Токо сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Тэт Флавьен из команды Анже переиграл вратаря дальним ударом!
10'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
8'
Удар от ворот произведет Анже
8'
Шанс! Сантини Иван из команды Кан пробил головой, но мимо
8'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Бамба Абдулайе наказан за толчок Фере Жюльен
7'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
7'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Экамби Карл Токо нанес удар головой, но Веркутр Реми спокойно отбил мяч.
6'
Онианге Принс из команды Анже отправил кросс в штрафную...
6'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
4'
Диоманде Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Анже делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
4'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
2'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
2'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
1'
Удар от ворот произведет Анже
1'
Репас Ян не смог попасть в створ ударом издали
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 3:0 Кан
Анже
64.8% (116)
Ничья:
29.1% (52)
Кан
6.1% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Анже:
42.5% (76)
Ничья:
24% (43)
Анже:
14% (25)
Анже:
5.6% (10)
Ничья:
4.5% (8)
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