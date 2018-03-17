Стадион: Раймон Копа
1:0
10' ГолТэт Флавьен
11' Желтая карточкаВеркутр Реми
14' Желтая карточкаГильберт Фредерик
2:0
43' ГолЭкамби Карл Токо
3:0
74' ГолОнианге Принс
78' Желтая карточкаГийом Батист
Второй тайм
79'
Да Сильва Дамьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Гийом Батист сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
78'
Гийом Батист из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Да Сильва Дамьен заработал фол
78'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
77'
Гильберт Фредерик из команды Кан опасно и грубо сыграл. Бамба Абдулайе пострадал.
76'
Timo Stavitski из команды Кан в офсайде
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
75'
Тактическая замена. Экамби Карл Токо уходит с поля и его заменяет Гийом Батист
74'
Фюльжини Анжело сделал результативную передачу.
74'
Г О О О О Л - Онианге Принс изменил счет на табло!
74'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
74'
Тэт Флавьен из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тэт Флавьен и Мангани Томас из команды Анже.
73'
72'
72'
Бамба Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Санко Баиссама из команды Кан отправил кросс в штрафную...
71'
71'
Тэт Флавьен из команды Анже попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
71'
ШАНС! Тэт Флавьен вышел один-на-один с голкипером...
71'
Манко Венсан из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Судья сигнализирует, что Timo Stavitski из команды Кан поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
69'
69'
Тактическая замена. Рен-Аделед Жефф уходит с поля и его заменяет Фюльжини Анжело
69'
Тактическая замена. Аит Бенассер Юссеф уходит с поля и его заменяет Санко Баиссама
68'
Аит Бенассер Юссеф нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
Сантини Иван из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
68'
68'
Бессат Венсан из команды Кан навешивает в штрафную с рикошетом.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Судья сигнализирует, что Петерс Стеф из команды Кан поставил подножку. Пострадал Онианге Принс
65'
65'
Да Сильва Дамьен из команды Кан опасно и грубо сыграл. Экамби Карл Токо пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
64'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Мангани Томас из команды Анже навешивает в штрафную с рикошетом.
63'
63'
Timo Stavitski из команды Кан отправил кросс в штрафную...
63'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Timo Stavitski и Сантини Иван из команды Кан.
62'
Timo Stavitski из команды Кан в офсайде
61'
61'
Тактическая замена. Диоманде Исмаэль уходит с поля и его заменяет Базиль Эрве
60'
Тактическая замена. Репас Ян уходит с поля и его заменяет Timo Stavitski
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
58'
58'
Фере Жюльен из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Онианге Принс из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
56'
56'
Аит Бенассер Юссеф не смог попасть в створ ударом издали
56'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Павлович Матео из команды Анже опасно и грубо сыграл. Сантини Иван пострадал.
54'
53'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
51'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
Бамба Абдулайе из команды Анже в офсайде
48'
Бессат Венсан наказан за толчок Рен-Аделед Жефф
47'
47'
Бессат Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Сантини Иван из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Тэт Флавьен из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Анже играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
44'
43'
Тэт Флавьен сделал результативную передачу.
43'
Г О О О О Л - Экамби Карл Токо изменил счет на табло!
43'
Тэт Флавьен разрезает оборону соперника отличным пасом
42'
42'
Экамби Карл Токо не смог попасть в створ ударом издали
41'
Да Сильва Дамьен наказан за толчок Тэт Флавьен
40'
Да Сильва Дамьен из команды Кан в офсайде
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Судья сигнализирует, что Экамби Карл Токо из команды Анже поставил подножку. Пострадал Бессат Венсан
39'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
38'
37'
Рен-Аделед Жефф пробует нанести удар издали, но Веркутр Реми держит все под контролем
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
34'
Судья сигнализирует, что Онианге Принс из команды Анже поставил подножку. Пострадал Диоманде Исмаэль
34'
33'
33'
33'
32'
32'
31'
31'
Шанс! Экамби Карл Токо из команды Анже пробил головой, но мимо
31'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
31'
Фере Жюльен пробует нанести удар издали, но Бютель Людовик держит все под контролем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Джику Александр нанес удар головой, но Бютель Людовик спокойно отбил мяч.
29'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой слева.
29'
Траоре Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Фере Жюльен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
29'
29'
29'
29'
27'
27'
27'
Судья сигнализирует, что Павлович Матео из команды Анже поставил подножку. Пострадал Репас Ян
26'
26'
Шанс! Павлович Матео из команды Анже пробил головой, но мимо
26'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
26'
Веркутр Реми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Джику Александр из команды Кан играет слишком грубо. Рен-Аделед Жефф оказался на газоне.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
23'
23'
22'
21'
Онианге Принс наказан за толчок Джику Александр
21'
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Бамба Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
19'
18'
18'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Павлович Матео наказан за толчок Фере Жюльен
17'
Веркутр Реми взял и забрал мяч на выходе
17'
Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
16'
Фере Жюльен из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Экамби Карл Токо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
15'
Павлович Матео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
15'
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
14'
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Судья подбегает и показывает Гильберт Фредерик из команды Кан отложенную желтую карточку за фол.
13'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
13'
Бессат Венсан из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Судья сигнализирует, что Фере Жюльен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Мангани Томас
12'
Бессат Венсан наказан за толчок Манко Венсан
11'
Рефери не любит споров - именно за это Веркутр Реми сейчас получил желтую
10'
Экамби Карл Токо сделал результативную передачу.
10'
Г О О О О Л - Тэт Флавьен из команды Анже переиграл вратаря дальним ударом!
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
8'
8'
Шанс! Сантини Иван из команды Кан пробил головой, но мимо
8'
8'
Бамба Абдулайе наказан за толчок Фере Жюльен
7'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
7'
7'
6'
Экамби Карл Токо нанес удар головой, но Веркутр Реми спокойно отбил мяч.
6'
Онианге Принс из команды Анже отправил кросс в штрафную...
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
4'
Диоманде Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Анже делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
4'
4'
3'
3'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
2'
2'
1'
1'
Репас Ян не смог попасть в створ ударом издали
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 3:0 Кан
Анже
64.8% (116)
Ничья:
29.1% (52)
Кан
6.1% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Анже:
42.5% (76)
1:1 Ничья:
24% (43)
2:1 Анже:
14% (25)
2:0 Анже:
5.6% (10)
0:0 Ничья:
4.5% (8)
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