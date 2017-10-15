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2017-2018
Расинг Авельянеда
1:0
Конец матча
Тигре
0'
6' Желтая карточка
Gaston Bojanich
55' Желтая карточка
Меносси Лукас
67' Желтая карточка
Miguel Barbieri
1:0
80' Гол
Ибарген Андрес
85' Желтая карточка
Renzo Spinacci
90' Красная карточка
Alexis Jorge Niz
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
УДАЛЕНИЕ! Алексис Хорхе Ниц получил жёлтую карточку и покинул поле.
Желтая карточка
85'
Renzo Spinacci получает желтую карточку.
83'
Расинг Авельянеда производит замену. Braian Mansilla уходит, и Мели Сесар заменяет его
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ибарген Андрес.
79'
Тигре производит замену. Дженсон Лукас уходит, и Ramon Mierez заменяет его

75'
Тигре производит замену. Жакобо Мансилла уходит, и Депетрис Родриго заменяет его
69'
Расинг Авельянеда производит замену. Federico Matias Zaracho уходит, и Мартин Ойеда заменяет его
Желтая карточка
67'
Miguel Barbieri получает желтую карточку.
67'
Тигре производит замену. Ivo Hong уходит, и Страккуалурси Денис заменяет его
57'
Расинг Авельянеда производит замену. Nicolas Oroz уходит, и Ибарген Андрес заменяет его
Желтая карточка
55'
Меносси Лукас получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
35'
Miguel Barbieri получает желтую карточку.
Желтая карточка
6'
Gaston Bojanich получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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