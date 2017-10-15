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2017-2018
1:0
Конец матча
6' Желтая карточкаGaston Bojanich
55' Желтая карточкаМеносси Лукас
67' Желтая карточкаMiguel Barbieri
1:0
80' ГолИбарген Андрес
85' Желтая карточкаRenzo Spinacci
90' Красная карточкаAlexis Jorge Niz
|
55'
67'
80'
1:0
85'
90'
Состав команд
12
Juan
Musso
12
Nicolas
Oroz
32
Maxi
Caire
18
Ivo
Hong
Расинг Авельянеда 5-3-2
- Основной состав
- 12 Juan Musso Вратарь
- 18 Солари Аугусто Защитник
- 14 Виттор Сержио Защитник
- 6 Miguel Barbieri Защитник
- 3 Грими Леандро Защитник
- 19 Braian Mansilla Защитник
- 28 Federico Matias Zaracho Полузащитник
- 5 Аревало Эгидио Полузащитник
- 12 Nicolas Oroz Полузащитник
- 32 Enrique Triverio Нападающий
- 15 Лисандро Лопес III Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Сото Алексис Защитник
- 20 Орбан Лукас Защитник
- 16 Мели Сесар Полузащитник
- 11 Ибарген Андрес Полузащитник
- 7 Ricardo Noir Нападающий
- 25 Gaston Gomez
- 17 Martin Ojeda
Тигре 4-4-2
- Основной состав
- 12 Federico Crivelli Вратарь
- 4 Alexis Jorge Niz Защитник
- 19 Ezequiel Rodriguez Защитник
- 23 Gaston Bojanich Защитник
- 32 Maxi Caire Защитник
- 24 Daniel Imperiale Полузащитник
- 5 Меносси Лукас Полузащитник
- 26 Renzo Spinacci Полузащитник
- 11 Jacobo Mansilla Полузащитник
- 18 Ivo Hong Нападающий
- 15 Дженсон Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Чиарини Хулио Вратарь
- 25 Депетрис Родриго Полузащитник
- 6 Hamilton Pereira Полузащитник
- 22 Страккуалурси Денис Нападающий
- 20 Ramon Mierez Нападающий
- 13 Rodrigo Chao
- 14 Esteban Giambuzzi
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 01.10.2017 Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 21.09.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Коринтианс КС
- 17.09.2017 Банфилд 1:0 Расинг Авельянеда С
- 14.09.2017 Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда КС
- 10.09.2017 Расинг Авельянеда 4:1 Темперлей С
- 01.09.2017 Расинг Авельянеда 2:4 Олимпо К
- 27.08.2017 Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда С
- 19.08.2017 Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Митре К
- 28.07.2017 Индепендьенте Медельин 2:3 Расинг Авельянеда КС
- 20.07.2017 Расинг Авельянеда 0:1 Дефенса и Хустисия ТМК
- 30.06.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Индепендьенте Медельин КС
- 26.06.2017 Банфилд 1:3 Расинг Авельянеда П
- 22.06.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Колон П
- 18.06.2017 Ривер Плейт 2:3 Расинг Авельянеда П
- 06.06.2017 Расинг Авельянеда 1:1 Альдосиви П
- 02.06.2017 Агилас Дорадас 1:1 Расинг Авельянеда КС
- 28.05.2017 Расинг Авельянеда 2:1 Сан-Лоренсо П
- 22.05.2017 Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда П
- 15.05.2017 Индепендьенте 2:0 Расинг Авельянеда П
Тигре (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 02.10.2017 Тигре 1:1 Ривер Плейт С
- 23.09.2017 Бельграно 0:0 Тигре С
- 16.09.2017 Тигре 1:3 Патронато де Парана С
- 10.09.2017 Чакарита Юниорс 1:1 Тигре С
- 26.08.2017 Тигре 0:3 Велес Сарсфилд С
- 16.08.2017 Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
- 27.06.2017 Арсенал Саранди 2:1 Тигре П
- 23.06.2017 Тигре 1:0 Атлетико Рафаэла П
- 18.06.2017 Патронато де Парана 0:2 Тигре П
- 03.06.2017 Тигре 0:3 Велес Сарсфилд П
- 28.05.2017 Дефенса и Хустисия 1:0 Тигре П
- 21.05.2017 Тигре 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан П
- 16.05.2017 Велес Сарсфилд 2:1 Тигре П
- 10.05.2017 Тигре 2:2 Депортиво Риестра К
- 06.05.2017 Тальерес Кордоба 1:2 Тигре П
- 30.04.2017 Тигре 0:1 Банфилд П
- 25.04.2017 Колон 2:1 Тигре П
- 20.04.2017 Расинг Авельянеда 4:1 Тигре П
- 17.04.2017 Тигре 0:2 Ривер Плейт П
- 03.04.2017 Тигре 4:3 Сан-Лоренсо П
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 5
Тигре: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 5
- 20.04.2017 Расинг Авельянеда 4:1 Тигре Примера
- 02.04.2016 Расинг Авельянеда 3:3 Тигре Примера
- 09.11.2015 Тигре 0:0 Расинг Авельянеда Примера
- 08.08.2015 Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Кубок Аргентины
- 23.08.2014 Тигре 4:0 Расинг Авельянеда Примера
- 19.02.2014 Расинг Авельянеда 0:1 Тигре Примера
- 18.08.2013 Тигре 3:1 Расинг Авельянеда Примера
- 12.05.2013 Расинг Авельянеда 2:0 Тигре Примера
- 06.11.2012 Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Примера
- 13.02.2012 Расинг Авельянеда 0:0 Тигре Примера А
- 08.08.2011 Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Примера А
- 03.04.2011 Расинг Авельянеда 1:2 Тигре Примера А
- 27.09.2010 Тигре 0:0 Расинг Авельянеда Примера А
- 30.04.2010 Тигре 1:2 Расинг Авельянеда Примера А
- 05.12.2009 Расинг Авельянеда 1:0 Тигре Примера А
- 08.03.2009 Тигре 4:1 Расинг Авельянеда Примера А
- 14.09.2008 Расинг Авельянеда 0:0 Тигре Примера А
- 26.04.2008 Расинг Авельянеда 0:0 Тигре Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|2.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|3.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|4.
|Колон
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|5.
|Ривер Плейт
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|6.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Тальерес Кордоба
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|9.
|Банфилд
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|10.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|11.
|Патронато де Парана
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|12.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|13.
|Бельграно
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|15.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|16.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|17.
|Индепендьенте
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|18.
|Годой Крус
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|19.
|Атлетико Тукуман
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|3 - 4
|5
|21.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|23.
|Темперлей
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|24.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|25.
|Тигре
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|26.
|Росарио Сентраль
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|27.
|Чакарита Юниорс
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|28.
|Олимпо
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
УДАЛЕНИЕ! Алексис Хорхе Ниц получил жёлтую карточку и покинул поле.
85'
Renzo Spinacci получает желтую карточку.
83'
Расинг Авельянеда производит замену. Braian Mansilla уходит, и Мели Сесар заменяет его
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ибарген Андрес.
79'
Тигре производит замену. Дженсон Лукас уходит, и Ramon Mierez заменяет его
75'
Тигре производит замену. Жакобо Мансилла уходит, и Депетрис Родриго заменяет его
69'
Расинг Авельянеда производит замену. Federico Matias Zaracho уходит, и Мартин Ойеда заменяет его
67'
Miguel Barbieri получает желтую карточку.
67'
Тигре производит замену. Ivo Hong уходит, и Страккуалурси Денис заменяет его
57'
Расинг Авельянеда производит замену. Nicolas Oroz уходит, и Ибарген Андрес заменяет его
55'
Меносси Лукас получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
35'
Miguel Barbieri получает желтую карточку.
6'
Gaston Bojanich получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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