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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 4032
Эксельсиор
0:3
Конец матча
Хераклес
0'
0:1
35' Гол
Петерсон Кристофер
0:2
43' Гол
Кювас Брандлей
61' Желтая карточка
Петерсон Кристофер
0:3
66' Гол
Осман Мо
85' Желтая карточка
Матей Юрген
90'+4
Второй тайм
94'
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Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
94'
Матч возобновлен
93'
Эксельсиор контролирует мяч.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Маттис Эрве нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
91'
Отличные скиллы показывает Бюрнет Лоренцо, обводя своих соперников
90'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
90'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
89'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
89'
Тактическая замена. Дуарте Лерин уходит с поля и его заменяет Соуза Дабни
89'
Ван Нифф Юлл решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Ван Нифф Юлл
87'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
86'
Кювас Брандлей решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
85'
Матей Юрген - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Матей Юрген из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Меркель Александр
85'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
84'
Назначен штрафной. Пострадал Эдвардс Маркус, его свалил Tim van den Berg.
84'
Тактическая замена. Петерсон Кристофер уходит с поля и его заменяет ван дер Ватер Силвестр
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Ван Нифф Юлл
83'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Удар от ворот произведет Хераклес
82'
Тактическая замена. Осман Мо уходит с поля и его заменяет Tim van den Berg
82'
ШАНС! Эдвардс Маркус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Отличные скиллы показывает Эдвардс Маркус, обводя своих соперников
81'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
81'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Осман Мо из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
80'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
80'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
79'
Кювас Брандлей нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает пас партнеру.
79'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
78'
Ван Хинтум Барт нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
78'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
78'
Бюрнет Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Маттис Эрве из команды Эксельсиор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
77'
Дуарте Лерин из команды Хераклес делает пас партнеру.
77'
Дуарте Лерин из команды Хераклес делает пас партнеру.
77'
Меркель Александр из команды Хераклес делает пас партнеру.
77'
Хераклес контролирует мяч.
76'
Меркель Александр из команды Хераклес делает пас партнеру.
Угловой
76'
Дуарте Лерин из команды Хераклес разыграл угловой с левого угла.
76'
Петерсон Кристофер мяч отрикошетил от ворот
76'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
О, нет. Из многообещающей позиции Петерсон Кристофер из команды Хераклес наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
74'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
73'
Удар от ворот произведет Хераклес
73'
Эдвардс Маркус не смог попасть в створ ударом издали
72'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор.
72'
Отличные скиллы показывает Кювас Брандлей, обводя своих соперников
71'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
71'
Осман Мо не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Матей Юрген из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Дуарте Лерин
70'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Удар от ворот произведет Хераклес
70'
ШАНС! Эль-Хамдауи Мунир нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
70'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
70'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
69'
Меркель Александр нанес удар, мяч был парирован, но Дамен Алессандро не удержал его в руках.
69'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
69'
Омарссон Элиас нанес удар головой, но Бласвих Янис спокойно отбил мяч.
68'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
68'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
66'
Кювас Брандлей сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Осман Мо изменил счет на табло!
66'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
66'
Отличные скиллы показывает Кювас Брандлей, обводя своих соперников
66'
Осман Мо нанес удар, мяч был парирован, но Дамен Алессандро не удержал его в руках.
66'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Удар от ворот произведет Хераклес
65'
Шанс! Матей Юрген из команды Эксельсиор пробил головой, но мимо
65'
Игрок из команды Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
64'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
64'
Тактическая замена. Денис Махмудов уходит с поля и его заменяет Эль-Хамдауи Мунир
64'
Тактическая замена. Хасполат Догукан уходит с поля и его заменяет Эдвардс Маркус
63'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
63'
Осман Мо из команды Хераклес делает пас партнеру.
63'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
63'
Осман Мо из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Мессауд Али нанес удар головой, но Бласвих Янис спокойно отбил мяч.
62'
Маттис Эрве из команды Эксельсиор делает передачу одноклубнику.
62'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
61'
Петерсон Кристофер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
61'
Безумный фол. Петерсон Кристофер грубо играет против соперника. Пострадал Фортеш Джеффри
Офсайд
61'
Россман Максимилиан из команды Хераклес в офсайде
61'
Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес делает передачу одноклубнику.
60'
Дуарте Лерин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
60'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Меркель Александр пострадал.
59'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Эксельсиор контролирует мяч.
58'
Удар от ворот произведет Хераклес
58'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
57'
Эксельсиор контролирует мяч.
57'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
56'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес в офсайде
56'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
54'
Удар от ворот произведет Хераклес
54'
ШАНС! Брюинс Луиджи нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Денис Махмудов из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
54'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
54'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Дуарте Лерин
53'
Россман Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор забрасывает мяч в штрафную.
53'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
52'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
51'
Шанс! Дуарте Лерин из команды Хераклес пробил головой, но мимо
51'
Дросте Вут из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
50'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
Эксельсиор контролирует мяч.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Ван Нифф Юлл из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Хасполат Догукан
49'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Колвейк Райан нанес удар головой, но Бласвих Янис спокойно отбил мяч.
46'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
46'
Хераклес контролирует мяч.
46'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
Отличный командный гол!
43'
Дуарте Лерин сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Кювас Брандлей изменил счет на табло!
43'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
43'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
42'
ШАНС! Меркель Александр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
41'
Осман Мо из команды Хераклес подал угловой слева.
41'
Петерсон Кристофер мяч отрикошетил от ворот
41'
Фортеш Джеффри ошибается в защите.
40'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
40'
Хасполат Догукан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Назначен штрафной. Пострадал Денис Махмудов, его свалил Ван ден Бёйс Дарио.
39'
Матч возобновлен
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Осман Мо
35'
Кювас Брандлей сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Петерсон Кристофер изменил счет на табло!
35'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
35'
Кювас Брандлей разрезает оборону соперника отличным пасом
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
34'
Как он промахнулся? Дуарте Лерин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
34'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
33'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Выглядело как неплохой момент. Осман Мо из команды Хераклес закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
32'
Удар от ворот произведет Хераклес
31'
Омарссон Элиас нанес удар чуть мимо. Близко!
31'
Колвейк Райан разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
31'
Осман Мо из команды Хераклес играет слишком грубо. Денис Махмудов оказался на газоне.
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
29'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
28'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Хераклес контролирует мяч.
27'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Эксельсиор контролирует мяч.
26'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
26'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
25'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес направляет мяч в штрафную площадку, но Дамен Алессандро выбегает и ловит мяч
24'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Россман Максимилиан из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Колвейк Райан
24'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Дуарте Лерин из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
24'
Дуарте Лерин нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Дросте Вут из команды Хераклес делает пас партнеру.
23'
Дамен Алессандро взял и забрал мяч на выходе
23'
Осман Мо из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
22'
Кювас Брандлей нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Эксельсиор контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
Удар от ворот произведет Хераклес
20'
ШАНС! Омарссон Элиас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Омарссон Элиас нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Мессауд Али из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
19'
ШАНС! Дуарте Лерин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Дуарте Лерин из команды Хераклес играет в стеночку с партнером по команде. Осман Мо это был.
19'
Эксельсиор контролирует мяч.
18'
Эксельсиор контролирует мяч.
17'
Удар от ворот произведет Хераклес
17'
Шанс! Мессауд Али из команды Эксельсиор пробил головой, но мимо
17'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Дуарте Лерин из команды Хераклес играет слишком грубо. Бюрнет Лоренцо оказался на газоне.
16'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
16'
Безумный фол. Матей Юрген грубо играет против соперника. Пострадал Петерсон Кристофер
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Петерсон Кристофер из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Колвейк Райан
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
15'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Осман Мо из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Омарссон Элиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Осман Мо из команды Хераклес подал угловой слева.
14'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Омарссон Элиас нанес удар, мяч был парирован, но Бласвих Янис не удержал его в руках.
13'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
13'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Хераклес контролирует мяч.
13'
Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
12'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
12'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Хераклес
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Эксельсиор контролирует мяч.
9'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Осман Мо из команды Хераклес подал угловой слева.
8'
Осман Мо мяч отрикошетил от ворот
8'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
5'
Ван Нифф Юлл не смог попасть в створ ударом издали
5'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
5'
Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
5'
Россман Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
4'
Осман Мо наказан за толчок Колвейк Райан
4'
Хераклес контролирует мяч.
3'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Эксельсиор контролирует мяч.
2'
Эксельсиор контролирует мяч.
1'
Хераклес контролирует мяч.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Хераклес начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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