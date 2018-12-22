Стадион: Van Donge and De Roo Stadion Зрители: 4032
0:3
Конец матча
0:1
35' ГолПетерсон Кристофер
0:2
43' ГолКювас Брандлей
61' Желтая карточкаПетерсон Кристофер
0:3
66' ГолОсман Мо
85' Желтая карточкаМатей Юрген
Второй тайм
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 4032 болельщиков
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
94'
Матч возобновлен
93'
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Маттис Эрве нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
91'
Отличные скиллы показывает Бюрнет Лоренцо, обводя своих соперников
90'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
89'
89'
Тактическая замена. Дуарте Лерин уходит с поля и его заменяет Соуза Дабни
89'
Ван Нифф Юлл решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
87'
Судья сигнализирует, что Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Ван Нифф Юлл
87'
86'
86'
Кювас Брандлей решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
85'
Матей Юрген - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
85'
Судья сигнализирует, что Матей Юрген из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
85'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Меркель Александр
85'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
84'
Назначен штрафной. Пострадал Эдвардс Маркус, его свалил Tim van den Berg.
84'
Тактическая замена. Петерсон Кристофер уходит с поля и его заменяет ван дер Ватер Силвестр
83'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Ван Нифф Юлл
83'
82'
82'
Тактическая замена. Осман Мо уходит с поля и его заменяет Tim van den Berg
82'
ШАНС! Эдвардс Маркус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Отличные скиллы показывает Эдвардс Маркус, обводя своих соперников
81'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
81'
80'
Судья сигнализирует, что Осман Мо из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
80'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
79'
Кювас Брандлей нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает пас партнеру.
79'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
78'
Ван Хинтум Барт нанес удар, но промахнулся очень сильно.
78'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
78'
Бюрнет Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Маттис Эрве из команды Эксельсиор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
77'
Дуарте Лерин из команды Хераклес делает пас партнеру.
77'
Дуарте Лерин из команды Хераклес делает пас партнеру.
77'
Меркель Александр из команды Хераклес делает пас партнеру.
77'
76'
Меркель Александр из команды Хераклес делает пас партнеру.
76'
Дуарте Лерин из команды Хераклес разыграл угловой с левого угла.
76'
Петерсон Кристофер мяч отрикошетил от ворот
76'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
74'
О, нет. Из многообещающей позиции Петерсон Кристофер из команды Хераклес наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
74'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
73'
73'
Эдвардс Маркус не смог попасть в створ ударом издали
72'
72'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор.
72'
Отличные скиллы показывает Кювас Брандлей, обводя своих соперников
71'
71'
Осман Мо не смог попасть в створ ударом издали
71'
Судья сигнализирует, что Матей Юрген из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Дуарте Лерин
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
70'
ШАНС! Эль-Хамдауи Мунир нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
70'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
70'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
69'
Меркель Александр нанес удар, мяч был парирован, но Дамен Алессандро не удержал его в руках.
69'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
69'
Омарссон Элиас нанес удар головой, но Бласвих Янис спокойно отбил мяч.
68'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
68'
68'
66'
Кювас Брандлей сделал результативную передачу.
66'
Г О О О О Л - Осман Мо изменил счет на табло!
66'
66'
Отличные скиллы показывает Кювас Брандлей, обводя своих соперников
66'
Осман Мо нанес удар, мяч был парирован, но Дамен Алессандро не удержал его в руках.
66'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
65'
Шанс! Матей Юрген из команды Эксельсиор пробил головой, но мимо
65'
Игрок из команды Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
64'
64'
Тактическая замена. Денис Махмудов уходит с поля и его заменяет Эль-Хамдауи Мунир
64'
Тактическая замена. Хасполат Догукан уходит с поля и его заменяет Эдвардс Маркус
63'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
63'
63'
62'
Мессауд Али нанес удар головой, но Бласвих Янис спокойно отбил мяч.
62'
Маттис Эрве из команды Эксельсиор делает передачу одноклубнику.
62'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Петерсон Кристофер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
61'
Безумный фол. Петерсон Кристофер грубо играет против соперника. Пострадал Фортеш Джеффри
61'
Россман Максимилиан из команды Хераклес в офсайде
61'
Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес делает передачу одноклубнику.
60'
Дуарте Лерин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
60'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Меркель Александр пострадал.
59'
59'
58'
58'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
57'
57'
56'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес в офсайде
56'
55'
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
54'
54'
ШАНС! Брюинс Луиджи нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Денис Махмудов из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
54'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
54'
53'
Судья сигнализирует, что Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Дуарте Лерин
53'
Россман Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор забрасывает мяч в штрафную.
53'
53'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
52'
51'
Шанс! Дуарте Лерин из команды Хераклес пробил головой, но мимо
51'
Дросте Вут из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
50'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
49'
Судья сигнализирует, что Ван Нифф Юлл из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Хасполат Догукан
49'
49'
49'
48'
48'
47'
47'
46'
46'
Колвейк Райан нанес удар головой, но Бласвих Янис спокойно отбил мяч.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Судья сигнализирует, что Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
Отличный командный гол!
43'
Дуарте Лерин сделал результативную передачу.
43'
Г О О О О Л - Кювас Брандлей изменил счет на табло!
43'
43'
42'
42'
42'
ШАНС! Меркель Александр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Петерсон Кристофер мяч отрикошетил от ворот
41'
Фортеш Джеффри ошибается в защите.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
40'
Хасполат Догукан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Назначен штрафной. Пострадал Денис Махмудов, его свалил Ван ден Бёйс Дарио.
39'
Матч возобновлен
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
37'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Осман Мо
35'
Кювас Брандлей сделал результативную передачу.
35'
Г О О О О Л - Петерсон Кристофер изменил счет на табло!
35'
35'
Кювас Брандлей разрезает оборону соперника отличным пасом
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
34'
Как он промахнулся? Дуарте Лерин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
34'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
33'
32'
32'
32'
31'
Омарссон Элиас нанес удар чуть мимо. Близко!
31'
Колвейк Райан разрезает оборону соперника отличным пасом
31'
Осман Мо из команды Хераклес играет слишком грубо. Денис Махмудов оказался на газоне.
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
29'
28'
28'
28'
28'
27'
27'
26'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес направляет мяч в штрафную площадку, но Дамен Алессандро выбегает и ловит мяч
24'
24'
Судья сигнализирует, что Россман Максимилиан из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Колвейк Райан
24'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Дуарте Лерин из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
24'
Дуарте Лерин нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Дросте Вут из команды Хераклес делает пас партнеру.
23'
Дамен Алессандро взял и забрал мяч на выходе
22'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
22'
Кювас Брандлей нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
20'
ШАНС! Омарссон Элиас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Омарссон Элиас нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Мессауд Али из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
19'
ШАНС! Дуарте Лерин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Дуарте Лерин из команды Хераклес играет в стеночку с партнером по команде. Осман Мо это был.
19'
18'
17'
17'
Шанс! Мессауд Али из команды Эксельсиор пробил головой, но мимо
17'
16'
Дуарте Лерин из команды Хераклес играет слишком грубо. Бюрнет Лоренцо оказался на газоне.
16'
16'
Безумный фол. Матей Юрген грубо играет против соперника. Пострадал Петерсон Кристофер
15'
Судья сигнализирует, что Петерсон Кристофер из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Колвейк Райан
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
15'
14'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Омарссон Элиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Омарссон Элиас нанес удар, мяч был парирован, но Бласвих Янис не удержал его в руках.
13'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
13'
13'
13'
Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
12'
12'
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
9'
9'
9'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Осман Мо мяч отрикошетил от ворот
8'
7'
7'
7'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
6'
6'
5'
5'
Ван Нифф Юлл не смог попасть в створ ударом издали
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
5'
Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
5'
Россман Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
4'
Осман Мо наказан за толчок Колвейк Райан
4'
3'
3'
2'
2'
1'
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Хераклес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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