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Стадион:
Аполлон
2:3
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
0:1
17' Гол
Йович Лука
37' Желтая карточка
Штендера Марк
0:2
55' Гол
Халлер Себастьен
0:3
58' Гол
Гачинович Мийат
70' Желтая карточка
Н'Дика Эван
1:3
71' Гол
Зелая Эмилио
81' Вторая желтая карточка
Штендера Марк
85' Желтая карточка
Виллемс Джетро
90' Желтая карточка
Ребич Анте
2:3
90' Пенальти
Зелая Эмилио
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Зелая Эмилио из команды Аполлон забивает с точки!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Ребич Анте получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
85'
Виллемс Джетро получил желтую карточку от судьи
85'
Айнтрахт Фр делает замену. Йович Лука уходит с поля, а Мюллер Николай выходит на его замену.
81'
Штендера Марк получает вторую желтую карточку. Удаление.
77'
Айнтрахт Фр делает замену. Фернандеш Желсон уходит с поля, а Де Гузман Джонатан выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Зелая Эмилио бьет в цель!
Желтая карточка
70'
Н'Дика Эван получил желтую карточку от судьи
67'
Аполлон делает замену. Шембри Андре уходит с поля, а Фопала Давид выходит на его замену.
66'
Айнтрахт Фр делает замену. Халлер Себастьен уходит с поля, а Ребич Анте выходит на его замену.
60'
Аполлон делает замену. Василиу Гиоргос уходит с поля, а Педру Жоау выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Гачинович Мийат бьет в цель!
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Халлер Себастьен бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Аполлон делает замену. Маглица Антун уходит с поля, а Зелая Эмилио выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Штендера Марк получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Йович Лука бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аполлон 2:3 Айнтрахт Фр
Аполлон
5.7% (10)
Ничья:
12.6% (22)
Айнтрахт Фр
81.7% (143)

Вы не участвовали в прогнозе

Айнтрахт Фр:
42.9% (75)
Айнтрахт Фр:
15.4% (27)
Айнтрахт Фр:
13.7% (24)
Ничья:
10.9% (19)
Айнтрахт Фр:
8% (14)
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