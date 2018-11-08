Стадион: Джи Эс Пи
2:3
Конец матча
0:1
17' ГолЙович Лука
37' Желтая карточкаШтендера Марк
0:2
55' ГолХаллер Себастьен
0:3
58' ГолГачинович Мийат
70' Желтая карточкаН'Дика Эван
1:3
71' ГолЗелая Эмилио
81' Вторая желтая карточкаШтендера Марк
85' Желтая карточкаВиллемс Джетро
90' Желтая карточкаРебич Анте
2:3
90' ПенальтиЗелая Эмилио
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Зелая Эмилио из команды Аполлон забивает с точки!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ребич Анте получил желтую карточку от судьи
85'
Виллемс Джетро получил желтую карточку от судьи
85'
Айнтрахт Фр делает замену. Йович Лука уходит с поля, а Мюллер Николай выходит на его замену.
81'
Штендера Марк получает вторую желтую карточку. Удаление.
77'
Айнтрахт Фр делает замену. Фернандеш Желсон уходит с поля, а Де Гузман Джонатан выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Зелая Эмилио бьет в цель!
70'
Н'Дика Эван получил желтую карточку от судьи
67'
Аполлон делает замену. Шембри Андре уходит с поля, а Фопала Давид выходит на его замену.
66'
Айнтрахт Фр делает замену. Халлер Себастьен уходит с поля, а Ребич Анте выходит на его замену.
60'
Аполлон делает замену. Василиу Гиоргос уходит с поля, а Педру Жоау выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Гачинович Мийат бьет в цель!
55'
Г О О О О Л - Халлер Себастьен бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Аполлон делает замену. Маглица Антун уходит с поля, а Зелая Эмилио выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Штендера Марк получил желтую карточку от судьи
17'
Г О О О О Л - Йович Лука бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аполлон 2:3 Айнтрахт Фр
Аполлон
5.7% (10)
Ничья:
12.6% (22)
Айнтрахт Фр
81.7% (143)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Айнтрахт Фр:
42.9% (75)
0:1 Айнтрахт Фр:
15.4% (27)
0:2 Айнтрахт Фр:
13.7% (24)
1:1 Ничья:
10.9% (19)
1:3 Айнтрахт Фр:
8% (14)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация