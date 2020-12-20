  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Торино
1:1
Конец матча

Стадион:
Болонья
0'
26' Желтая карточка
Домингес Николас
32' Желтая карточка
Лянко Войнович
52' Желтая карточка
Сванберг Маттиас
68' Желтая карточка
Томиясу Такэхиро
1:0
69' Гол
Верди Симоне
1:1
78' Гол
Сориано Роберто
90'+5
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
5
Иццо
Армандо
4
Лянко
Войнович
3
Бремер
Глейсон
10
Гояк
Амер
88
Ринкон
Томас
77
Линетти
Кароль
13
Родригес
Рикардо
7
Лукич
Саша
26
Бонаццоли
Федерико
9
Белотти
Андреа
1
Да
Коста
Жуниор
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Данило
Ларанжера
17
Медель
Гари
14
Томиясу
Такэхиро
8
Домингес
Николас
32
Сванберг
Маттиас
55
Виньято
Эмануэль
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
Торино
3-4-1-2
Болонья
4-2-3-1

Ход матча

26'
 
Домингес Николас
29'
Верди Симоне
Бонаццоли Федерико
 
32'
Лянко Войнович
 
52'
 
Сванберг Маттиас
62'
 
Дейкс Митчелл
Де Сильвестри Лоренцо
62'
 
Схаутен Йерди
Домингес Николас
65'
Мейте Суалихо
Гояк Амер
 
68'
 
Томиясу Такэхиро
69'
Верди Симоне
1:0
77'
 
Поли Андреа
Сванберг Маттиас
78'
1:1
Сориано Роберто
(Виньято Эмануэль)
86'
Войвода Мергим
Иццо Армандо
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 8
  • 3 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 9 (2) 0.69
2. Лукич Саша 3 0.23
3. Верди Симоне 1 0.08
4. Бонаццоли Федерико 1 0.08
5. Мейте Суалихо 1 0.08
6. Н'Кулу Николя 1 0.08
7. Дзадза Симоне 1 0.08
8. Линетти Кароль 1 0.08
9. Бремер Глейсон 1 0.08
10. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.08
11. Войвода Мергим 0 0
12. Ринкон Томас 0 0
13. Синго Уилфрид 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 6 0.46
2. Барроу Муса 3 0.23
3. Орсолини Риккардо 2 0.15
4. Паласио Родриго 1 0.08
5. Сванберг Маттиас 1 0.08
6. Виньято Эмануэль 1 0.08
7. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.08
8. Ольсен Андреас 1 0.08
9. Домингес Николас 1 0.08
10. Сантандер Федерико 0 0
11. Медель Гари 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Лянко Войнович 5 0
2. Синго Уилфрид 3 1
3. Ринкон Томас 4 0
4. Лукич Саша 3 0
5. Верди Симоне 2 0
6. Бонаццоли Федерико 2 0
7. Войвода Мергим 2 0
8. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
9. Н'Кулу Николя 1 0
10. Дзадза Симоне 1 0
11. Родригес Рикардо 1 0
12. Белотти Андреа 1 0
13. Линетти Кароль 1 0
14. Гояк Амер 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Данило Ларанжера 4 0
2. Сванберг Маттиас 4 0
3. Томиясу Такэхиро 4 0
4. Домингес Николас 3 0
5. Хики Аарон 3 0
6. Дейкс Митчелл 1 1
7. Паласио Родриго 2 0
8. Сансоне Никола 2 0
9. Схаутен Йерди 2 0
10. Де Сильвестри Лоренцо 1 0
11. Сориано Роберто 1 0
12. М'Байе Ибрахим 1 0
13. Виньято Эмануэль 1 0
14. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 20% (4) 15% (3) 15% (3) 5% (1) 25% (5) 20% (4)
 Болонья 5.88% (1) 11.76% (2) 17.65% (3) 29.41% (5) 11.76% (2) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория
Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино
Болонья Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне
Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья

Последние игры между собой

Торино: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 4
Болонья: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 7
Болонья 1:1 Торино Серия A Торино 1:0 Болонья Серия A Торино 2:3 Болонья Серия A Болонья 2:2 Торино Серия A
Торино 3:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Торино Серия A Болонья 2:0 Торино Серия A Торино 5:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Торино Серия A Торино 2:0 Болонья Серия A Торино 1:2 Болонья Серия A Болонья 1:2 Торино Серия A Болонья 2:2 Торино Серия A Торино 1:0 Болонья Серия A Торино 1:1 Болонья Серия A Болонья 5:2 Торино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 2:0 Заявка 13 9 4 0 29 - 13 31
2. Интер Милан 1:0 Заявка 13 9 3 1 31 - 15 30
3. Ювентус Заявка 13 7 6 0 28 - 10 27
4. Рома Заявка 12 7 3 2 27 - 17 24
5. Наполи Заявка 12 8 0 4 26 - 12 23
6. Сассуоло 0:2 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
7. Верона Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
8. Аталанта Заявка 11 5 3 3 22 - 17 18
9. Лацио Заявка 12 5 3 4 18 - 20 18
10. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
11. Удинезе 1:1 Заявка 12 4 3 5 14 - 15 15
12. Беневенто 1:0 Заявка 13 4 3 6 14 - 23 15
13. Болонья Заявка 13 4 2 7 19 - 25 14
14. Кальяри 1:1 Заявка 13 3 5 5 19 - 24 14
15. Парма Заявка 13 2 6 5 12 - 23 12
16. Фиорентина Заявка 13 2 5 6 13 - 21 11
17. Специя 0:1 Заявка 13 2 5 6 17 - 26 11
18. Торино Заявка 13 1 4 8 21 - 31 7
19. Дженоа 0:1 Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
20. Кротоне Заявка 13 1 3 9 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:0 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
2. Рома Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Ювентус Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
5. Милан 2:0 Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
6. Верона Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9. Сассуоло 0:2 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
10. Кальяри 1:1 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11. Беневенто 1:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 12 8
12. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
13. Сампдория Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
14. Удинезе 1:1 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
15. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
16. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа 0:1 Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя 0:1 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 2:0 Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2. Интер Милан 1:0 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло 0:2 Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Наполи Заявка 6 4 0 2 9 - 5 11
7. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
8. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
9. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
10. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
11. Удинезе 1:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
12. Специя 0:1 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
13. Беневенто 1:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри 1:1 Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Болонья Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
17. Торино Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
18. Дженоа 0:1 Заявка 6 0 3 3 2 - 10 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Торино 48% (71)
X 41.2% (61)
Болонья 10.8% (16)
Все прогнозы
1.94 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.50 1.45 5.70
Бонус: 5 000 ₽ 6.50 1.37 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.52 3.58 2.85
  8.25 1.26 7.60

Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Болонья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Болонья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Болонья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.45 1.55 1.58 2.35 1.28 3.60 1.06 8.80 1.40 2.90 2.11 1.78 1.05 9.50 1.03 12.00 1.29 4.05 1.21 4.75 1.08 7.20 1.07 7.80 1.01 13.00
13.50 1.03 12.25 1.04 4.70 1.20 3.72 1.28 2.34 1.67 1.82 2.01 1.53 2.53 1.28 3.75 1.22 4.40 1.09 7.80
2.11 1.77 1.76 2.13 1.41 3.01 2.11 1.78 1.79 2.10 1.56 2.51 1.34 3.39 1.75 2.15 1.29 3.79 1.15 5.78 1.73 2.19 1.57 2.48 1.50 2.73 1.18 5.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.11 6.50 1.35 3.15 1.18 4.75 1.21 4.40
3.38 1.32 2.34 1.60 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.50
1.76 2.14 1.47 2.80 1.18 5.21 1.69 2.24 1.49 2.72 1.37 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.24 2.70 1.45 1.70 2.15 1.47 2.65 1.23 4.05
4.85 1.18 3.45 1.31 1.94 1.86 1.46 2.72 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Где смотреть матч Торино 1:1 Болонья онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Торино 1:1 Болонья

Исход игры
Торино
48% (71)
Ничья
41.2% (61)
Болонья
10.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
43.84% (64)
Меньше
56.16% (82)
Обе команды забьют
Да
76.71% (112)
Нет
23.29% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (48)
2:1 Торино
26.4% (39)
1:0 Торино
18.2% (27)
2:2 Ничья
7.4% (11)
1:2 Болонья
5.4% (8)
0:1 Болонья
2% (3)
2:3 Болонья
2% (3)
3:1 Торино
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный