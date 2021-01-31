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Висла Краков
3:4
Конец матча

Стадион:
Пяст
0'
1:0
5' Гол
Бурлига Лукаш
2:0
12' Гол
Садлок Мацей
3:0
20' Гол
Форбс Браун
3:1
37' Гол
Сверчок Якуб
3:2
39' Гол
Стечик Доминик
56' Желтая карточка
Бурлига Лукаш
68' Желтая карточка
Жиро Михал
77' Желтая карточка
Жуков Георгий
81' Желтая карточка
Савич Стефан V
81' Желтая карточка
Соколовски Патрик
3:3
90' Пенальти
Сверчок Якуб
90' Желтая карточка
Червински Якуб
90' Желтая карточка
Мехремич Ади
3:4
90' Гол
Вида Кристофер
90'+9
22
Бухалик
Михал
8
Бурлига
Лукаш
25
Фрыдрых
Михал
3
Мехремич
Ади
4
Садлок
Мацей
80
Плевка
Патрик
77
Савич
Стефан
V
10
Жуков
Георгий
15
Салес
Жеан
Карлос
99
Форбс
Браун
40
Йебоа
Яв
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
4
Червински
Якуб
5
Гук
Томаш
14
Голубек
Якуб
6
Храпек
Михал
18
Соколовски
Патрик
16
Стечик
Доминик
17
Липски
Патрик
21
Бадья
Херард
70
Сверчок
Якуб
Висла Краков
4-3-3
Пяст
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форбс Браун 4 (1) 0.27
2. Чука Виктор 3 0.2
3. Йебоа Яв 3 0.2
4. Салес Жеан Карлос 3 (1) 0.2
5. Блащиковский Якуб 3 0.2
6. Садлок Мацей 1 0.07
7. Плевка Патрик 1 0.07
8. Фрыдрых Михал 1 0.07
9. Бурлига Лукаш 1 0.07
10. Мехремич Ади 1 0.07
11. Савич Стефан V 0 0
12. Абрамович Давид 0 0
13. Жуков Георгий 0 0
Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сверчок Якуб 8 (3) 0.53
2. Жиро Михал 3 (2) 0.2
3. Алвеш Тьягу 2 0.13
4. Малярчик Петр 2 0.13
5. Милевски Себастиан 2 0.13
6. Стечик Доминик 2 0.13
7. Червински Якуб 1 0.07
8. Вида Кристофер 1 0.07
9. Бадья Херард 0 0
10. Кончковски Мартин 0 0
11. Голубек Якуб 0 0
12. Храпек Михал 0 0
13. Липски Патрик 0 0

Карточки

Висла Краков
# Игрок      
1. Садлок Мацей 4 0
2. Фрыдрых Михал 4 0
3. Бурлига Лукаш 4 0
4. Мехремич Ади 4 0
5. Шот Давид 4 0
6. Форбс Браун 2 1
7. Баша Вуллнет 3 0
8. Жуков Георгий 3 0
9. Савич Стефан V 3 0
10. Чука Виктор 2 0
11. Йебоа Яв 2 0
12. Салес Жеан Карлос 1 0
13. Мак Михал 1 0
14. Лис Матеуш 1 0
15. Абрамович Давид 1 0
Пяст
# Игрок      
1. Жиро Михал 3 0
2. Червински Якуб 3 0
3. Липски Патрик 3 0
4. Соколовски Патрик 3 0
5. Киркесков Миккель 2 0
6. Сверчок Якуб 2 0
7. Храпек Михал 2 0
8. Малярчик Петр 2 0
9. Йодловец Томаш 1 0
10. Голубек Якуб 1 0
11. Бадья Херард 1 0
12. Кончковски Мартин 1 0
13. Гук Томаш 1 0
14. Вида Кристофер 1 0
15. Милевски Себастиан 1 0
16. Стечик Доминик 1 0
17. Пырка Аркадиуш 1 0
18. Хиек Хавьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Краков 28.57% (6) 14.29% (3) 14.29% (3) 23.81% (5) 14.29% (3) 4.76% (1)
 Пяст 9.52% (2) 9.52% (2) 23.81% (5) 19.05% (4) 4.76% (1) 33.33% (7)

Предыдущие игры

Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лех 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Легия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Заглембе Любин
Варта Познань 2:1 Висла Краков Ракув 0:0 Висла Краков Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Висла Краков 3:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Гурник Забже 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Подбескидзе 0:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 3:1 Висла Краков
Пяст Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Пяст 0:0 Ракув Подбескидзе 0:5 Пяст Пяст 1:1 Заглембе Любин Сталь Мелец 1:1 Пяст
Легия 2:2 Пяст Пяст 2:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Пяст Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст

Последние игры между собой

Висла Краков: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Пяст: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Пяст 4:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:2 Пяст Экстракласса Висла Краков 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Висла Краков Экстракласса
Пяст 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Пяст Экстракласса Висла Краков 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Висла Краков Экстракласса Пяст 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:0 Пяст Экстракласса Висла Краков 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Висла Краков Экстракласса Пяст 1:4 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Висла Краков Orange Ekstraklasa Висла Краков 4:0 Пяст Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 15 9 4 2 21 - 8 31
2. Легия Заявка 14 9 2 3 23 - 15 29
3. Ракув Заявка 15 8 4 3 27 - 16 28
4. Гурник Забже Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
5. Шлёнск Заявка 14 7 2 5 21 - 15 23
6. Ягеллония Заявка 15 7 2 6 24 - 24 23
7. Заглембе Любин Заявка 15 6 4 5 18 - 17 22
8. Краковия Заявка 15 5 6 4 18 - 18 21
9. Лехия Гданьск Заявка 15 6 1 8 20 - 21 19
10. Висла Плоцк Заявка 15 5 4 6 19 - 20 19
11. Лех Заявка 15 4 6 5 24 - 23 18
12. Пяст Заявка 15 4 5 6 21 - 21 17
13. Варта Познань Заявка 15 5 1 9 14 - 19 16
14. Висла Краков Заявка 15 3 5 7 22 - 23 14
15. Сталь Мелец Заявка 14 3 4 7 17 - 28 13
16. Подбескидзе Заявка 14 2 3 9 13 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Ракув Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
3. Погонь Щецин Заявка 7 4 3 0 10 - 3 15
4. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ягеллония Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6. Легия Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
7. Краковия Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
8. Гурник Забже Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
9. Лех Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
10. Лехия Гданьск Заявка 8 3 0 5 12 - 12 9
11. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
12. Сталь Мелец Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
13. Варта Познань Заявка 7 2 1 4 4 - 8 7
14. Подбескидзе Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
15. Пяст Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
16. Висла Краков Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 6 5 1 0 9 - 2 16
2. Погонь Щецин Заявка 8 5 1 2 11 - 5 16
3. Гурник Забже Заявка 7 4 1 2 7 - 4 13
4. Ракув Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
5. Висла Плоцк Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Пяст Заявка 8 3 2 3 15 - 12 11
7. Висла Краков Заявка 8 2 5 1 12 - 6 11
8. Лехия Гданьск Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Краковия Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
10. Варта Познань Заявка 8 3 0 5 10 - 11 9
11. Ягеллония Заявка 8 3 0 5 9 - 14 9
12. Лех Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
13. Заглембе Любин Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
14. Шлёнск Заявка 7 2 0 5 9 - 10 6
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе Заявка 7 0 2 5 6 - 22 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.37 4.15 12.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.22 2.54
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 4.60 23.00
  1.19 5.74 32.43

Самый высокий коэффициент на матч «Висла Краков» – «Пяст» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Висла Краков» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пяст» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Висла Краков» – «Пяст», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5
8.10 1.04 7.20 1.07 3.20 1.33 2.50 1.53 1.84 2.07 1.44 2.79 1.28 3.50 1.11 5.80 1.07 6.35 1.00 11.25
10.00 1.03 7.60 1.07 3.20 1.32 2.48 1.53 2.04 1.79 1.78 2.02 1.70 2.15 1.40 2.85 5.90 1.10 4.50 1.18 2.20 1.62 1.65 2.15 1.82 1.92 1.22 4.00 1.40 2.80 1.11 5.80 1.08 7.00 1.04 9.00 1.03 10.00
3.49 1.33 2.97 1.42 2.55 1.55 2.06 1.82 1.80 2.08 1.61 2.41 1.45 2.91 1.31 3.63 2.64 1.52 2.28 1.67 3.80 1.28 2.49 1.57 1.62 2.38 1.37 3.23 1.69 2.24 1.44 2.89 1.75 2.16 1.51 2.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75
2.75 1.45 1.85 1.95 1.40 2.95
1.82 1.97 1.37 2.95 1.10 6.20 1.42 2.75 1.05 8.50 1.03 10.00
2.85 1.44 2.34 1.63 1.82 2.04 1.51 2.61 1.37 3.18 1.89 1.97 1.55 2.50 1.23 4.24 1.25 4.06 1.12 6.36
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95
2.50 1.49 1.62 2.18 1.25 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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