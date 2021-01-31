Висла Краков
3:4
Конец матча
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
Пяст
1:0
5' ГолБурлига Лукаш
2:0
12' ГолСадлок Мацей
3:0
20' ГолФорбс Браун
3:1
37' ГолСверчок Якуб
3:2
39' ГолСтечик Доминик
56' Желтая карточкаБурлига Лукаш
68' Желтая карточкаЖиро Михал
77' Желтая карточкаЖуков Георгий
81' Желтая карточкаСавич Стефан V
81' Желтая карточкаСоколовски Патрик
3:3
90' ПенальтиСверчок Якуб
90' Желтая карточкаЧервински Якуб
90' Желтая карточкаМехремич Ади
3:4
90' ГолВида Кристофер
99
Форбс
Браун
40
Йебоа
Яв
14
Голубек
Якуб
21
Бадья
Херард
70
Сверчок
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Форбс БраунНападающий
-
40 Йебоа ЯвНападающий
- Запасные игроки
-
48 Брода КамильВратарь
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
55 Медвед ЖанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Хибалла Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бадья ХерардПолузащитник
-
70 Сверчок ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жиро МихалНападающий
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
5'
1:0
12'
2:0
20'
3:0
37'
39'
3:2
56'
68'
77'
81'
90'
3:3
90'
90'
90'
3:4
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форбс Браун
|4 (1)
|0.27
|2.
|Чука Виктор
|3
|0.2
|3.
|Йебоа Яв
|3
|0.2
|4.
|Салес Жеан Карлос
|3 (1)
|0.2
|5.
|Блащиковский Якуб
|3
|0.2
|6.
|Садлок Мацей
|1
|0.07
|7.
|Плевка Патрик
|1
|0.07
|8.
|Фрыдрых Михал
|1
|0.07
|9.
|Бурлига Лукаш
|1
|0.07
|10.
|Мехремич Ади
|1
|0.07
|11.
|Савич Стефан V
|0
|0
|12.
|Абрамович Давид
|0
|0
|13.
|Жуков Георгий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сверчок Якуб
|8 (3)
|0.53
|2.
|Жиро Михал
|3 (2)
|0.2
|3.
|Алвеш Тьягу
|2
|0.13
|4.
|Малярчик Петр
|2
|0.13
|5.
|Милевски Себастиан
|2
|0.13
|6.
|Стечик Доминик
|2
|0.13
|7.
|Червински Якуб
|1
|0.07
|8.
|Вида Кристофер
|1
|0.07
|9.
|Бадья Херард
|0
|0
|10.
|Кончковски Мартин
|0
|0
|11.
|Голубек Якуб
|0
|0
|12.
|Храпек Михал
|0
|0
|13.
|Липски Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Садлок Мацей
|4
|0
|2.
|Фрыдрых Михал
|4
|0
|3.
|Бурлига Лукаш
|4
|0
|4.
|Мехремич Ади
|4
|0
|5.
|Шот Давид
|4
|0
|6.
|Форбс Браун
|2
|1
|7.
|Баша Вуллнет
|3
|0
|8.
|Жуков Георгий
|3
|0
|9.
|Савич Стефан V
|3
|0
|10.
|Чука Виктор
|2
|0
|11.
|Йебоа Яв
|2
|0
|12.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|13.
|Мак Михал
|1
|0
|14.
|Лис Матеуш
|1
|0
|15.
|Абрамович Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жиро Михал
|3
|0
|2.
|Червински Якуб
|3
|0
|3.
|Липски Патрик
|3
|0
|4.
|Соколовски Патрик
|3
|0
|5.
|Киркесков Миккель
|2
|0
|6.
|Сверчок Якуб
|2
|0
|7.
|Храпек Михал
|2
|0
|8.
|Малярчик Петр
|2
|0
|9.
|Йодловец Томаш
|1
|0
|10.
|Голубек Якуб
|1
|0
|11.
|Бадья Херард
|1
|0
|12.
|Кончковски Мартин
|1
|0
|13.
|Гук Томаш
|1
|0
|14.
|Вида Кристофер
|1
|0
|15.
|Милевски Себастиан
|1
|0
|16.
|Стечик Доминик
|1
|0
|17.
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
|18.
|Хиек Хавьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Краков
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|Пяст
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|33.33% (7)
Предыдущие игры
Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =5 -9Лех 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Легия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Заглембе Любин
Варта Познань 2:1 Висла Краков Ракув 0:0 Висла Краков Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Висла Краков 3:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Гурник Забже 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Подбескидзе 0:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 3:1 Висла Краков
Пяст Последние 20 матчей: +7 =6 -7Пяст 0:0 Ракув Подбескидзе 0:5 Пяст Пяст 1:1 Заглембе Любин Сталь Мелец 1:1 Пяст
Легия 2:2 Пяст Пяст 2:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Пяст Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Пяст: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Пяст 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Пяст Экстракласса Висла Краков 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Висла Краков Экстракласса Пяст 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:0 Пяст Экстракласса Висла Краков 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Висла Краков Экстракласса Пяст 1:4 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Висла Краков Orange Ekstraklasa Висла Краков 4:0 Пяст Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|21 - 8
|31
|2.
|Легия
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 15
|29
|3.
|Ракув
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 15
|23
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 24
|23
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 17
|22
|8.
|Краковия
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 18
|21
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|20 - 21
|19
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 20
|19
|11.
|Лех
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 23
|18
|12.
|Пяст
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 21
|17
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|14 - 19
|16
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 23
|14
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 28
|13
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Ракув
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|Легия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Краковия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|9.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 12
|9
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|14.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|15.
|Пяст
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|5.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Пяст
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Краковия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|10.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 11
|9
|11.
|Ягеллония
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 14
|9
|12.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 22
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Висла Краков» – «Пяст» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Висла Краков» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пяст» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Висла Краков» – «Пяст», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров