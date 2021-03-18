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Азербайджан
 
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Стадион:
Сербия

Бомбардиры внутри турнира

Азербайджан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Сербия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митрович Александр 3 1.5
2. Костич Филип 1 0.5
3. Влахович Душан 1 0.5
4. Тадич Душан 0 0
5. Радоньич Неманья 0 0

Карточки

Азербайджан
# Игрок      
1. Мадатов Махир 1 0
Сербия
# Игрок      
1. Миленкович Никола 0 1
2. Митрович Александр 1 0
3. Максимович Неманья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Азербайджан 0 0 0 0 0 0
 Сербия 0 0 20% (1) 40% (2) 40% (2) 0

Предыдущие игры

Азербайджан Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Катар 2:1 Азербайджан Португалия 1:0 Азербайджан Люксембург 0:0 Азербайджан Азербайджан 0:0 Черногория
Словения 0:0 Азербайджан Азербайджан 0:0 Кипр Черногория 2:0 Азербайджан Кипр 0:1 Азербайджан Азербайджан 1:2 Люксембург Словакия 2:0 Азербайджан Азербайджан 0:2 Уэльс Венгрия 1:0 Азербайджан Бахрейн 2:3 Азербайджан Азербайджан 1:1 Хорватия Уэльс 2:1 Азербайджан Азербайджан 1:5 Словакия Азербайджан 1:3 Венгрия Азербайджан 0:0 Литва Хорватия 2:1 Азербайджан Косово 4:0 Азербайджан
Сербия Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Сербия 2:2 Португалия Сербия 3:2 Ирландия Панама 0:0 Сербия Доминиканская Республика 0:0 Сербия
Сербия 5:0 РОССИЯ Венгрия 1:1 Сербия Сербия 1:1 Шотландия Турция 2:2 Сербия Сербия 0:1 Венгрия Норвегия 1:2 Сербия Сербия 0:0 Турция РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия

Последние игры между собой

Азербайджан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Сербия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Сербия 4:1 Азербайджан Товарищеские матчи Азербайджан 1:6 Сербия Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Сербия Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
3. Люксембург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Азербайджан Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
5. Ирландия Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
2. Португалия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Люксембург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Азербайджан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ирландия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Люксембург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Португалия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Сербия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Азербайджан Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
5. Ирландия Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Азербайджан - Сербия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 марта 2021, осталось 2 дня 8 часов 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Азербайджан 2% (1)
    X 19.6% (10)
    Сербия 78.4% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Азербайджан
    Ничья
    Сербия
    9.80
    5.10
    1.40
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 9.80 4.84 1.40
    Бонус: 5 000 ₽ 10.00 4.85 1.39
    Бонус: 5 000 ₽ 10.00 5.10 1.35
      11.03 4.57 1.34

    Самый высокий коэффициент на матч «Азербайджан» – «Сербия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Азербайджан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сербия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Азербайджан» – «Сербия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.50 1.05 4.52 1.22 2.92 1.41 2.12 1.81 1.59 2.36 1.36 3.16 1.22 4.36 1.10 7.00
    8.60 1.03 7.90 1.05 3.14 1.34 2.43 1.56 1.86 2.05 1.40 2.95 1.27 3.62 1.11 5.85 1.07 6.40
    10.50 1.03 7.80 1.06 3.35 1.32 2.65 1.52 2.12 1.77 1.85 2.02 1.44 2.80 1.31 3.50 1.13 6.00 1.09 6.40 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 19.50
    3.51 1.30 2.96 1.40 2.66 1.48 2.11 1.73 1.84 2.00 1.63 2.28 1.43 2.81 1.29 3.53 1.10 7.16
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.32 1.61 1.53 2.50 1.26 3.84 1.10 7.40
    2.88 1.42 1.83 1.98 1.40 2.95 1.12 6.65 1.08 7.70
    1.89 1.91 1.41 2.90 1.12 6.10
    2.67 1.42 2.31 1.58 1.87 1.95 1.48 2.51 1.30 3.06
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.10 1.37 1.93 1.87 1.46 2.72 1.20 4.58
    3.76 1.27 2.50 1.53 1.63 2.28 1.27 3.76 1.18 5.15
    2.55 1.48 1.63 2.18 1.25 3.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.55 1.49
    2.55 1.49
    Букмекер Да Нет
    6.50 1.11
    6.10 1.10
    Букмекер Да Нет
    4.84 1.18
    4.70 1.16
    Где смотреть матч Азербайджан - Сербия онлайн

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    Прогнозы на матч Азербайджан - Сербия

    Исход игры
    Азербайджан
    2% (1)
    Ничья
    19.6% (10)
    Сербия
    78.4% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.98% (24)
    Меньше
    51.02% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    67.35% (33)
    Нет
    32.65% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Сербия
    31.4% (16)
    1:1 Ничья
    17.6% (9)
    0:2 Сербия
    17.6% (9)
    1:3 Сербия
    11.8% (6)
    0:1 Сербия
    11.8% (6)
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