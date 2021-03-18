Азербайджан
Позже
Стадион: Baku Olimpiya Stadionu
Сербия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митрович Александр
|3
|1.5
|2.
|Костич Филип
|1
|0.5
|3.
|Влахович Душан
|1
|0.5
|4.
|Тадич Душан
|0
|0
|5.
|Радоньич Неманья
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мадатов Махир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миленкович Никола
|0
|1
|2.
|Митрович Александр
|1
|0
|3.
|Максимович Неманья
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Азербайджан
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Сербия
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Азербайджан Последние 20 матчей: +2 =6 -12Катар 2:1 Азербайджан Португалия 1:0 Азербайджан Люксембург 0:0 Азербайджан Азербайджан 0:0 Черногория
Словения 0:0 Азербайджан Азербайджан 0:0 Кипр Черногория 2:0 Азербайджан Кипр 0:1 Азербайджан Азербайджан 1:2 Люксембург Словакия 2:0 Азербайджан Азербайджан 0:2 Уэльс Венгрия 1:0 Азербайджан Бахрейн 2:3 Азербайджан Азербайджан 1:1 Хорватия Уэльс 2:1 Азербайджан Азербайджан 1:5 Словакия Азербайджан 1:3 Венгрия Азербайджан 0:0 Литва Хорватия 2:1 Азербайджан Косово 4:0 Азербайджан
Сербия Последние 20 матчей: +8 =7 -5Сербия 2:2 Португалия Сербия 3:2 Ирландия Панама 0:0 Сербия Доминиканская Республика 0:0 Сербия
Сербия 5:0 РОССИЯ Венгрия 1:1 Сербия Сербия 1:1 Шотландия Турция 2:2 Сербия Сербия 0:1 Венгрия Норвегия 1:2 Сербия Сербия 0:0 Турция РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия
Последние игры между собой
Азербайджан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Сербия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Сербия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|Люксембург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Азербайджан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|Ирландия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|2.
|Португалия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Люксембург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Азербайджан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ирландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Люксембург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Португалия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Сербия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Азербайджан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|Ирландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
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- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Азербайджан» – «Сербия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Азербайджан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сербия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Азербайджан» – «Сербия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Азербайджан - Сербия
Исход игры
Азербайджан
2% (1)
Ничья
19.6% (10)
Сербия
78.4% (40)
Тотал 2.5
Больше
48.98% (24)
Меньше
51.02% (25)
Обе команды забьют
Да
67.35% (33)
Нет
32.65% (16)
Популярный счёт
1:2 Сербия
31.4% (16)
1:1 Ничья
17.6% (9)
0:2 Сербия
17.6% (9)
1:3 Сербия
11.8% (6)
0:1 Сербия
11.8% (6)
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