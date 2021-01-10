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ПАОК
3:1
Конец матча

Стадион:
Волос
0'
0:1
11' Гол
Киакос Яннис
29' Желтая карточка
Клейман Борис
1:1
29' Пенальти
Шваб Штефан
43' Желтая карточка
Живкович Андрия
45' Желтая карточка
Киакос Яннис
48' Желтая карточка
Виейринья
58' Желтая карточка
Переа Хуан
2:1
65' Гол
Ингасон Сверрир
72' Желтая карточка
Дувикас Анастасиос
79' Желтая карточка
Эль-Каддури Омар
3:1
90' Гол
Крменчик Михал
90'+4
31
Пасхалакис
Александрос
2
Алвес
Родриго
4
Ингасон
Сверрир
15
Креспо
Хосе
16
Перейра
Адриан
24
Эсити
Андерсон
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
Варда
Амр
11
Цолис
Христос
9
Свидерски
Кароль
55
Клейман
Борис
3
Феррари
Франко
24
Митоглу
Герасимос
5
Санчес
Сальвадор
37
Грильо
Фаусто
23
Ринстра
Дан
31
Киакос
Яннис
17
Ренату
Сантуш
19
Переа
Хуан
73
Бартоло
Хулиан
9
Дувикас
Анастасиос
ПАОК
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свидерски Кароль 7 0.47
2. Цолис Христос 3 0.2
3. Шваб Штефан 2 (2) 0.13
4. Эль-Каддури Омар 2 0.13
5. Ингасон Сверрир 2 0.13
6. Виейринья 2 (1) 0.13
7. Живкович Андрия 2 (1) 0.13
8. Нинуа Ника 1 0.07
9. Крменчик Михал 1 0.07
10. Мург Томас 1 0.07
11. Дуглас Гомес 1 (1) 0.07
12. Колак Антонио-Мирко 1 (1) 0.07
13. Яннулис Димитрис 0 0
14. Креспо Хосе 0 0
15. Бисесвар Диего 0 0
16. Ваге Мусса 0 0
Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дувикас Анастасиос 5 0.31
2. Варда Амр 3 0.19
3. Баррьентос Жан 3 (3) 0.19
4. Бартоло Хулиан 2 0.13
5. Переа Хуан 2 0.13
6. Коломбо Родриго 1 0.06
7. Феррари Франко 1 0.06
8. Димопулос Стергиос 1 0.06
9. Киакос Яннис 1 0.06
10. Мартинес Николас II 0 0

Карточки

ПАОК
# Игрок      
1. Эль-Каддури Омар 4 1
2. Ингасон Сверрир 5 0
3. Живкович Андрия 5 0
4. Яннулис Димитрис 4 0
5. Михаилидис Яннис 4 0
6. Шваб Штефан 3 0
7. Виейринья 3 0
8. Мург Томас 2 0
9. Эсити Андерсон 2 0
10. Свидерски Кароль 2 0
11. Ваге Мусса 2 0
12. Варела Фернанду 1 0
13. Креспо Хосе 1 0
14. Пелкас Димитрис 1 0
15. Лампру Лазарос 1 0
16. Дуглас Гомес 1 0
17. Нинуа Ника 1 0
18. Цолис Христос 1 0
19. Циггарас Теохарис 1 0
Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 8 0
2. Коломбо Родриго 4 1
3. Санчес Сальвадор 4 1
4. Переа Хуан 5 0
5. Феррари Франко 3 1
6. Гуаррочена Икер 3 0
7. Текио Серхио 3 0
8. Ринстра Дан 1 1
9. Митоглу Герасимос 1 1
10. Нинис Сотирис 2 0
11. Клейман Борис 2 0
12. Димопулос Стергиос 2 0
13. Дентакис Антонис 2 0
14. Дувикас Анастасиос 2 0
15. Бартоло Хулиан 2 0
16. Ендришек Эрик 1 0
17. Буэно Альберто 1 0
18. Цоканис Тасос 1 0
19. Варда Амр 1 0
20. Киакос Яннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАОК 15.38% (4) 15.38% (4) 0 7.69% (2) 19.23% (5) 42.31% (11)
 Волос 11.11% (2) 11.11% (2) 11.11% (2) 11.11% (2) 5.56% (1) 50% (9)

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Атромитос 3:2 ПАОК Лариса 1:1 ПАОК ПАОК 2:1 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 ПАОК
ПАОК 0:0 Гранада ПАОК 2:0 Астерас Омония 2:1 ПАОК Ламия 0:2 ПАОК ПСВ 3:2 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК ПАОК 4:1 ПСВ Панетоликос 1:3 ПАОК Гранада 0:0 ПАОК ПАОК 1:1 Омония АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар Волос 0:0 ПАОК Краснодар 2:1 ПАОК
Волос Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Арис Салоники 2:0 Волос Волос 1:0 Атромитос АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос
Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Волос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Волос 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Волос Товарищеские матчи ПАОК 2:0 Волос Товарищеские матчи ПАОК 1:0 Волос Суперлига
Волос 0:2 ПАОК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 15 13 2 0 42 - 6 41
2. Арис Салоники Заявка 14 10 2 2 22 - 9 32
3. ПАОК Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
4. АЕК Заявка 14 8 3 3 24 - 16 27
5. Панатинаикос Заявка 15 6 4 5 15 - 12 22
6. Астерас 1:0 Заявка 16 5 6 5 15 - 19 21
7. ОФИ 0:0 Заявка 16 5 4 7 18 - 23 19
8. Волос Заявка 16 4 7 5 18 - 24 19
9. Атромитос 0:0 Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
10. Аполлон Смирнис 0:1 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
11. ПАС Янина Заявка 15 3 5 7 16 - 20 14
12. Панетоликос Заявка 16 2 5 9 9 - 20 11
13. Лариса Заявка 14 1 5 8 9 - 24 8
14. Ламия Заявка 12 1 2 9 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 8 8 0 0 24 - 2 24
2. ПАОК Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
3. Арис Салоники Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4. АЕК Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
5. Атромитос 0:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
6. Панатинаикос Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
7. Астерас 1:0 Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
8. Волос Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
9. ОФИ 0:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
10. Панетоликос Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
11. ПАС Янина Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
12. Ламия Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
13. Аполлон Смирнис 0:1 Заявка 7 1 1 5 9 - 14 4
14. Лариса Заявка 7 0 4 3 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 7 5 2 0 18 - 4 17
2. Арис Салоники Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
3. АЕК Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
4. ПАОК Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5. Панатинаикос Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
6. Аполлон Смирнис 0:1 Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
7. ОФИ 0:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Астерас 1:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
9. Волос Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
10. ПАС Янина Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
11. Атромитос 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
12. Лариса Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
13. Панетоликос Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
14. Ламия Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Giannis Kiakos получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Живкович Андрия получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Шваб Штефан из команды ПАОК забивает с точки!
  • Желтая карточка
    29'
    Клейман Борис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Giannis Kiakos бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.07 9.50 31.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 6.65 16.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 8.50 35.00

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.00 4.30 1.17 3.48 1.27 2.24 1.62 1.79 2.02 1.53 2.66 1.27 3.76 1.19 4.55 1.06 7.60 1.04 8.10
17.00 0.00 11.50 1.02 4.50 1.17 10.00 1.03 3.55 1.27 2.08 1.70 2.31 1.57 1.70 2.15 1.85 2.42 1.23 3.90 1.12 5.55 1.07 7.50 1.05 8.50 1.01 13.00 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.52 1.30 2.36 1.59 1.59 2.36 1.22 4.25
2.33 1.55 2.48 1.50 1.60 2.25 1.28 3.45 1.05 8.50 1.04 9.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 1.90 1.90 1.44 2.77
3.45 1.28 1.93 1.82 1.44 2.60 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.07 7.50
Букмекер Да Нет
1.67 2.12
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Где смотреть матч ПАОК 3:1 Волос онлайн

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