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Лариса
1:0
Конец матча

Стадион:
Панетоликос
0'
1:0
37' Гол
Пинакас Димитрис
41' Желтая карточка
Медина Паоло
44' Желтая карточка
Жижич Никола
85' Желтая карточка
Милосавлевич Радомир
90' Желтая карточка
Надь Гергей
90' Желтая карточка
Арийиби Гболи
90'+4
1
Надь
Гергей
25
Бертос
Манолис
16
Жижич
Никола
27
Максименко
Максим
11
Якимовски
Никола
88
Николиас
Александрос
30
Adrian
Colombino
10
Бен-Хатира
Энис
29
Matias
Acuna
I
17
Пинакас
Димитрис
9
Дурмишай
Фиорин
22
Мелиссас
Никос
2
Медина
Паоло
33
Цоцалич
Эдин
3
Скардовелли
Вандерсон
21
Перейра
Элиас
6
Таар
Аймен
88
Н'Динга
Дельвин
10
Далсью
11
Диас
Хорхе
16
Карелис
Никос
12
Арийиби
Гболи
Лариса
4-4-2
Панетоликос
4-3-3

Ход матча

37'
Пинакас Димитрис
(Matias Acuna I)
1:0
41'
 
Медина Паоло
44'
Жижич Никола
 
67'
 
Мендоса Хавьер
Далсью
67'
 
Масурек Франко
Таар Аймен
67'
Милосавлевич Радомир
Бен-Хатира Энис
 
80'
 
Цигарас Ангелос
Медина Паоло
80'
 
Дуарте Фредерику
Скардовелли Вандерсон
85'
Труич Никола
Николиас Александрос
 
85'
Милосавлевич Радомир
 
86'
Штифлер Мануэль
Matias Acuna I
 
87'
 
Малис Александрос
Перейра Элиас
90'
Надь Гергей
 
90'
 
Арийиби Гболи

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 5
  • 23 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Лариса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинакас Димитрис 7 (1) 0.3
2. Matias Acuna I 2 0.09
3. Спарв Тим 1 0.04
4. Николиас Александрос 1 0.04
5. Юнес Хамза 1 0.04
6. Мужек Матео 1 0.04
7. Филип Стелиано 0 0
8. Торже Андрей-Габриэль 0 0
9. Бен-Хатира Энис 0 0
10. Муканджо Бенжамин 0 0
11. Михаил Алексиос 0 0
12. Дурмишай Фиорин 0 0
13. Максименко Максим 0 0
14. Глинос Спиридон 0 0
Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арийиби Гболи 3 (1) 0.13
2. Вергос Николаос 2 (1) 0.08
3. Н'Динга Дельвин 1 0.04
4. Таар Аймен 1 0.04
5. Мантатис Георгиос 1 0.04
6. Льявас Георгиос 1 0.04
7. Барбоза Элдер 1 (1) 0.04
8. Мендоса Хавьер 1 (1) 0.04
9. Масурек Франко 1 (1) 0.04
10. Массола Николас 0 0
11. Яколиш Антонио 0 0
12. Карелис Никос 0 0
13. Диас Хорхе 0 0

Карточки

Лариса
# Игрок      
1. Филип Стелиано 7 0
2. Милосавлевич Радомир 7 0
3. Дурмишай Фиорин 7 0
4. Спарв Тим 6 0
5. Жижич Никола 5 0
6. Труич Никола 5 0
7. Михаил Алексиос 4 0
8. Плателлас Вангелис 4 0
9. Торже Андрей-Габриэль 3 0
10. Сецерович Аднан 3 0
11. Илиадис Теохарис 3 0
12. Бертос Манолис 2 0
13. Якимовски Никола 2 0
14. Adrian Colombino 2 0
15. Юнес Хамза 2 0
16. Matias Acuna I 2 0
17. Пинакас Димитрис 2 0
18. Бен-Хатира Энис 1 0
19. Штифлер Мануэль 1 0
20. Чосич Урош 1 0
21. Николиас Александрос 1 0
22. Граур Дини 1 0
23. Надь Гергей 1 0
24. Мужек Матео 1 0
25. Глинос Спиридон 1 0
26. Кости Иоаннис 1 0
27. Джузино Эдриан 1 0
28. Майданос Георгиос 1 0
Панетоликос
# Игрок      
1. Диас Хорхе 5 0
2. Арийиби Гболи 4 0
3. Льявас Георгиос 4 0
4. Медина Паоло 4 0
5. Цанакакис Манолис 2 1
6. Далсью 3 0
7. Вергос Николаос 3 0
8. Цигарас Ангелос 3 0
9. Скардовелли Вандерсон 1 1
10. Таар Аймен 1 1
11. Яколиш Антонио 2 0
12. Карасалидис Аристотелис 2 0
13. Арсура Хоакин 2 0
14. Мелиссас Никос 2 0
15. Константопулос Апостолос 2 0
16. Барбоза Элдер 1 0
17. Н'Динга Дельвин 1 0
18. Массола Николас 1 0
19. Цоцалич Эдин 1 0
20. Масурек Франко 1 0
21. Малис Александрос 1 0
22. Перейра Элиас 1 0
23. Азади Мохаммад Реза 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лариса 0 0 23.08% (3) 7.69% (1) 30.77% (4) 38.46% (5)
 Панетоликос 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 0 41.67% (5)

Предыдущие игры

Лариса Последние 20 матчей: +1 =6 -13
Лариса 0:1 Ламия Атромитос 1:1 Лариса Лариса 2:4 АЕК Лариса 1:2 ПАОК
Лариса 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Астерас 1:0 Лариса ПАОК 5:0 Лариса Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Панатинаикос 2:0 Лариса Лариса 0:0 ПАС Янина Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса
Панетоликос Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Панетоликос 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 ПАС Янина Олимпиакос 3:0 Панетоликос
ПАОК 5:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Ламия Панетоликос 0:3 Олимпиакос Астерас 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 Олимпиакос АЕК 1:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 ОФИ Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос

Последние игры между собой

Лариса: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Панетоликос: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Панетоликос 2:1 Лариса Суперлига Панетоликос 3:0 Лариса Суперлига Лариса 2:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:2 Лариса Суперлига
Панетоликос 2:2 Лариса Суперлига Лариса 1:0 Панетоликос Суперлига Лариса 4:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 3:1 Лариса Суперлига Лариса 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 Лариса Суперлига Лариса 0:0 Панетоликос Футбольная лига Панетоликос 0:1 Лариса Футбольная лига Панетоликос 0:2 Лариса Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 23 18 4 1 56 - 11 58
2. Арис Салоники Заявка 24 14 5 5 31 - 14 47
3. ПАОК Заявка 24 13 7 4 46 - 22 46
4. АЕК Заявка 23 13 5 5 38 - 27 44
5. Панатинаикос Заявка 23 12 5 6 27 - 16 41
6. Астерас Заявка 24 11 8 5 26 - 23 41
7. Волос Заявка 23 7 9 7 24 - 29 30
8. Атромитос Заявка 24 6 8 10 23 - 34 26
9. Аполлон Смирнис Заявка 24 7 4 13 25 - 33 25
10. ПАС Янина Заявка 24 6 7 11 21 - 26 25
11. Ламия Заявка 23 4 7 12 12 - 34 19
12. ОФИ Заявка 24 5 4 15 20 - 39 19
13. Панетоликос Заявка 24 3 8 13 12 - 31 17
14. Лариса Заявка 23 2 7 14 13 - 35 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 11 1 0 32 - 3 34
2. ПАОК Заявка 12 8 4 0 28 - 9 28
3. Астерас Заявка 12 7 3 2 13 - 9 24
4. Арис Салоники Заявка 12 7 2 3 15 - 7 23
5. Панатинаикос Заявка 11 6 3 2 12 - 5 21
6. АЕК Заявка 12 5 4 3 19 - 15 19
7. Атромитос Заявка 12 4 4 4 15 - 16 16
8. Волос Заявка 11 3 4 4 8 - 11 13
9. Панетоликос Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
10. Аполлон Смирнис Заявка 12 3 1 8 14 - 21 10
11. ПАС Янина Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
12. Ламия Заявка 11 2 3 6 7 - 17 9
13. ОФИ Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
14. Лариса Заявка 12 1 5 6 6 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 11 8 1 2 19 - 12 25
2. Олимпиакос Заявка 11 7 3 1 24 - 8 24
3. Арис Салоники Заявка 12 7 3 2 16 - 7 24
4. Панатинаикос Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. ПАОК Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
6. Астерас Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
7. Волос Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
8. ПАС Янина Заявка 12 4 3 5 13 - 13 15
9. Аполлон Смирнис Заявка 12 4 3 5 11 - 12 15
10. ОФИ Заявка 12 3 1 8 10 - 18 10
11. Атромитос Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
12. Ламия Заявка 12 2 4 6 5 - 17 10
13. Лариса Заявка 11 1 2 8 7 - 20 5
14. Панетоликос Заявка 12 0 5 7 2 - 16 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Жижич Никола получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Медина Паоло получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Dimitris Pinakas бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alkazar Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.14 6.30 78.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.34 3.12 3.36
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 7.00 41.00
  1.21 5.17 29.34

Самый высокий коэффициент на матч «Лариса» – «Панетоликос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лариса» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панетоликос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лариса» – «Панетоликос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.55 1.10 5.15 1.17 2.48 1.60 1.80 2.01 1.45 2.67 1.18 4.45 1.12 5.10 1.02 9.60 1.02 9.70
3.75 1.25 2.55 1.48 1.23 3.90 2.06 1.76 1.85 1.90 1.14 5.20 1.11 5.80 1.08 7.00 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 17.00 0.00 16.50 0.00 22.00
6.57 1.12 3.30 1.32 2.61 1.49 1.91 1.93 1.77 2.06 1.46 2.71 1.15 5.18 1.33 3.24 1.45 2.79 1.15 5.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.36 1.57 1.53 2.43 1.27 3.76
1.50 2.48 1.08 7.00 1.08 7.00 1.03 9.70
1.49 2.57 1.27 3.58 1.32 3.26 1.33 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.95 1.40 1.90 1.90 1.43 2.83
1.92 1.83 1.41 2.75 1.12 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
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