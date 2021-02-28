Лариса
1:0
Конец матча
Стадион: Alkazar Stadium
Панетоликос
1:0
37' ГолПинакас Димитрис
41' Желтая карточкаМедина Паоло
44' Желтая карточкаЖижич Никола
85' Желтая карточкаМилосавлевич Радомир
90' Желтая карточкаНадь Гергей
90' Желтая карточкаАрийиби Гболи
16
Жижич
Никола
33
Цоцалич
Эдин
10
Далсью
11
Диас
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Жижич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Труич НиколаЗащитник
- Защитник
-
13 Мужек МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Нунич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Феста Джанлука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Цоцалич ЭдинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
-
11 Диас ХорхеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Traianos Dellas
Ход матча
37'
41'
44'
67'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 5
-
23 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пинакас Димитрис
|7 (1)
|0.3
|2.
|Matias Acuna I
|2
|0.09
|3.
|Спарв Тим
|1
|0.04
|4.
|Николиас Александрос
|1
|0.04
|5.
|Юнес Хамза
|1
|0.04
|6.
|Мужек Матео
|1
|0.04
|7.
|Филип Стелиано
|0
|0
|8.
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|9.
|Бен-Хатира Энис
|0
|0
|10.
|Муканджо Бенжамин
|0
|0
|11.
|Михаил Алексиос
|0
|0
|12.
|Дурмишай Фиорин
|0
|0
|13.
|Максименко Максим
|0
|0
|14.
|Глинос Спиридон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арийиби Гболи
|3 (1)
|0.13
|2.
|Вергос Николаос
|2 (1)
|0.08
|3.
|Н'Динга Дельвин
|1
|0.04
|4.
|Таар Аймен
|1
|0.04
|5.
|Мантатис Георгиос
|1
|0.04
|6.
|Льявас Георгиос
|1
|0.04
|7.
|Барбоза Элдер
|1 (1)
|0.04
|8.
|Мендоса Хавьер
|1 (1)
|0.04
|9.
|Масурек Франко
|1 (1)
|0.04
|10.
|Массола Николас
|0
|0
|11.
|Яколиш Антонио
|0
|0
|12.
|Карелис Никос
|0
|0
|13.
|Диас Хорхе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Филип Стелиано
|7
|0
|2.
|Милосавлевич Радомир
|7
|0
|3.
|Дурмишай Фиорин
|7
|0
|4.
|Спарв Тим
|6
|0
|5.
|Жижич Никола
|5
|0
|6.
|Труич Никола
|5
|0
|7.
|Михаил Алексиос
|4
|0
|8.
|Плателлас Вангелис
|4
|0
|9.
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|10.
|Сецерович Аднан
|3
|0
|11.
|Илиадис Теохарис
|3
|0
|12.
|Бертос Манолис
|2
|0
|13.
|Якимовски Никола
|2
|0
|14.
|Adrian Colombino
|2
|0
|15.
|Юнес Хамза
|2
|0
|16.
|Matias Acuna I
|2
|0
|17.
|Пинакас Димитрис
|2
|0
|18.
|Бен-Хатира Энис
|1
|0
|19.
|Штифлер Мануэль
|1
|0
|20.
|Чосич Урош
|1
|0
|21.
|Николиас Александрос
|1
|0
|22.
|Граур Дини
|1
|0
|23.
|Надь Гергей
|1
|0
|24.
|Мужек Матео
|1
|0
|25.
|Глинос Спиридон
|1
|0
|26.
|Кости Иоаннис
|1
|0
|27.
|Джузино Эдриан
|1
|0
|28.
|Майданос Георгиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диас Хорхе
|5
|0
|2.
|Арийиби Гболи
|4
|0
|3.
|Льявас Георгиос
|4
|0
|4.
|Медина Паоло
|4
|0
|5.
|Цанакакис Манолис
|2
|1
|6.
|Далсью
|3
|0
|7.
|Вергос Николаос
|3
|0
|8.
|Цигарас Ангелос
|3
|0
|9.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|10.
|Таар Аймен
|1
|1
|11.
|Яколиш Антонио
|2
|0
|12.
|Карасалидис Аристотелис
|2
|0
|13.
|Арсура Хоакин
|2
|0
|14.
|Мелиссас Никос
|2
|0
|15.
|Константопулос Апостолос
|2
|0
|16.
|Барбоза Элдер
|1
|0
|17.
|Н'Динга Дельвин
|1
|0
|18.
|Массола Николас
|1
|0
|19.
|Цоцалич Эдин
|1
|0
|20.
|Масурек Франко
|1
|0
|21.
|Малис Александрос
|1
|0
|22.
|Перейра Элиас
|1
|0
|23.
|Азади Мохаммад Реза
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лариса
|0
|0
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|38.46% (5)
|Панетоликос
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|0
|41.67% (5)
Предыдущие игры
Лариса Последние 20 матчей: +1 =6 -13Лариса 0:1 Ламия Атромитос 1:1 Лариса Лариса 2:4 АЕК Лариса 1:2 ПАОК
Лариса 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Астерас 1:0 Лариса ПАОК 5:0 Лариса Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Панатинаикос 2:0 Лариса Лариса 0:0 ПАС Янина Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса
Панетоликос Последние 20 матчей: +3 =5 -12Панетоликос 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 ПАС Янина Олимпиакос 3:0 Панетоликос
ПАОК 5:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Ламия Панетоликос 0:3 Олимпиакос Астерас 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 Олимпиакос АЕК 1:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 ОФИ Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос
Последние игры между собой
Лариса: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Панетоликос: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Панетоликос 2:2 Лариса Суперлига Лариса 1:0 Панетоликос Суперлига Лариса 4:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 3:1 Лариса Суперлига Лариса 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 Лариса Суперлига Лариса 0:0 Панетоликос Футбольная лига Панетоликос 0:1 Лариса Футбольная лига Панетоликос 0:2 Лариса Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|23
|18
|4
|1
|56 - 11
|58
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|31 - 14
|47
|3.
|ПАОК
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|46 - 22
|46
|4.
|АЕК
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|38 - 27
|44
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|27 - 16
|41
|6.
|Астерас
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|26 - 23
|41
|7.
|Волос
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|24 - 29
|30
|8.
|Атромитос
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 34
|26
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|25 - 33
|25
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|21 - 26
|25
|11.
|Ламия
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|12 - 34
|19
|12.
|ОФИ
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|20 - 39
|19
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|12 - 31
|17
|14.
|Лариса
|Заявка
|23
|2
|7
|14
|13 - 35
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|32 - 3
|34
|2.
|ПАОК
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|28 - 9
|28
|3.
|Астерас
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|13 - 9
|24
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 7
|23
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 5
|21
|6.
|АЕК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|7.
|Атромитос
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 16
|16
|8.
|Волос
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 11
|13
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 21
|10
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 17
|9
|13.
|ОФИ
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|14.
|Лариса
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 8
|24
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|16 - 7
|24
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|ПАОК
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|7.
|Волос
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|8.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 12
|15
|10.
|ОФИ
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 18
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|5 - 17
|10
|13.
|Лариса
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|5
|14.
|Панетоликос
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|2 - 16
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лариса» – «Панетоликос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лариса» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панетоликос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лариса» – «Панетоликос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров