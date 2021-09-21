Англия: Кубок лиги 2021-2022
Норвич
0:1
Перерыв
Стадион: Кэрроу Роуд
Ливерпуль
0:1
4' ГолМинамино Такуми
0:1
42' Не забитый пенальтиЦолис Христос
28
Ганн
Энгус
26
Мумба
Бали
35
Айда
Адам
84
Брэдли
Конор
12
Гомес
Джо
17
Джонс
Кёртис
49
Гордон
Кайд
27
Ориги
Дивок
- Основной состав
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Мумба БалиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Айда АдамНападающий
- Запасные игроки
-
1 Крул ТимВратарь
-
15 Кабак ОзанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дауэлл КиранНападающий
-
17 Рашица МилотНападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
-
84 Брэдли КонорЗащитник
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
-
49 Гордон КайдНападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
-
Главный тренер: Клопп Юрген
Ход матча
4'
0:1
42'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сарджент Джош
|2
|1
|2.
|Цолис Христос
|2
|1
|3.
|Маклин Кенни
|1
|0.5
|4.
|Рупп Лукас
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Минамино Такуми
|1
|1
|2.
|Ориги Дивок
|0
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норвич
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Норвич Последние 20 матчей: +9 =3 -8Норвич 1:3 Уотфорд Арсенал 1:0 Норвич Норвич 1:2 Лестер Норвич 6:0 Борнмут
Манчестер Сити 5:0 Норвич Норвич 0:3 Ливерпуль Ньюкасл 3:0 Норвич Норвич 5:0 Джиллингем Норвич 2:0 Хаддерсфилд Таун Кингз Линн Таун 1:3 Норвич Барнсли 2:2 Норвич Норвич 4:1 Рединг КПР 1:3 Норвич Норвич 0:1 Уотфорд Норвич 1:3 Борнмут Дерби 0:1 Норвич Норвич 7:0 Хаддерсфилд Таун Престон Норт Энд 1:1 Норвич Норвич 1:1 Блэкберн Ноттингем Форест 0:2 Норвич
Ливерпуль Последние 20 матчей: +14 =5 -1Ливерпуль 3:0 Кристал Пэлас Ливерпуль 3:2 Милан Лидс 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Челси
Ливерпуль 2:0 Бёрнли Норвич 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Осасуна Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл
Последние игры между собой
Норвич: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 9
Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сандерленд
|О’Брайен Эйден
|4
|1
|0
|2.
|Арсенал
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|0
|3.
|Саутгемптон
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0
|0
|4.
|Престон Норт Энд
|Якобсен Эмиль Рис
|3
|0
|0
|5.
|Астон Вилла
|Арчер Камерон
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шрусбери Таун
|Пеннингтон Мэттью
|0
|1
|2.
|Форест Грин
|Ebou Adams
|0
|1
|3.
|Портсмут
|Джонсон Каллум
|0
|1
|4.
|Эвертон
|Кин Мойзе
|0
|1
|5.
|Крю Александра
|Billy Sass-Davies
|0
|1
Прогнозы на матч Норвич 0:1 Ливерпуль
Исход игры
Норвич
1.2% (2)
Ничья
2.5% (4)
Ливерпуль
96.3% (156)
Тотал 2.5
Больше
66.42% (91)
Меньше
33.58% (46)
Обе команды забьют
Да
58.39% (80)
Нет
41.61% (57)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
30.2% (49)
0:2 Ливерпуль
21.6% (35)
1:3 Ливерпуль
14.8% (24)
0:3 Ливерпуль
6.8% (11)
0:1 Ливерпуль
4.9% (8)
2:3 Ливерпуль
1.2% (2)
1:1 Ничья
1.2% (2)
1:4 Ливерпуль
1.2% (2)
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