НЕТ ГОЛА! Келлехер парировал мяч с точки Цолиса! Грек плохо пробил прямо по центре, и вратарь ногами парировал мяч в поле, после чего уже защитники не позволили "канарейкам" сыграть на добивании.

Заранее хозяева радовались заработанному пенальти, позабыв, что это ещё не забитый гол - удар с точки порой не так уж просто реализовать.

Ещё один заброс за спины защитников "Ливерпуля" следовал, но опять-таки Келлехер работает внимательно, первым добираясь до мяча за пределами штрафной площади.

Первый тайм окончен! "Ливерпуль" пока что вереди с минимальным счётом. Отдыхаем...

42' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ЛИВЕРПУЛЯ"! Цолис с дальней дистанции пробил на силу - Келлехер парировал мяч недалеко, после чего игравшего на подборе Яннулиса в спину толкнул Брэдли.

41' Конате с правого фланга выполнял диагональная подачу в штрафную площадку, точно доставив мяч до Ориги, но тот пребывал в очевидном положении "вне игры".

40' Заброс из глубины поля у хозяев следовал за спины защитникам соперника на ход Айде, но Келлехер выскочил за пределы штрафной площади, сумев первым поспеть к мячу.

39' Брэдли с правого фланга прострелил в район 11-метровой отметки на Ориги, который пробивал по воротам, но мяч попал в Хэнли, погасив фактически всю силу, и прикатился к ногам Ганна.

38' Понятно, что основным составом "красные" могли бы запросто разгромить "канареек", но Юргену Клоппу необходимо проводить ротацию состава, чтобы бороться на несколько фронтов.

37' Отметим, что букмекеры сегодня были не слишком уверены в победе "Ливерпуля", предлагая по успех гостей в основное время немалый коэффициент 1.80.

36' Похоже, что обе команды уже изрядно подустали. Видно, что задышали футболисты, и существенно увеличился процент брака в комбинационных действиях.

34' Цолис с левого фланга прострелил в штрафную площадку, Яннулис красиво пяткой сбросил под удар Айде, но последний с правой ноги пробил несильно метров с 15, да ещё и практически по центру ворот.

33' Айда протащил мяч на левый фланг атаки хозяев, но там пошёл в обыгрыш Конате, и вчистую проиграл борьбу защитнику.

32' Серия ошибок в центре поля. Команды решили немного обменяться любезностями.

31' Юрген Клопп явно недоволен действиями Гордона. Во время одной из пауз в матче главные тренер с негодованием что-то высказывал своему молодому футболисту.

30' Просто какой-то бенефис Цолиса в последние минуты, но при этом продолжает он выступать не лучшим образом. На этот раз парень пробивал головой метров с восьми после подачи с правого фланга, но мяч полетел гораздо выше ворот.

29' Цолис продолжает активничать, и на этот раз он с левого края низом простреливал в центр штрафной площади, но там на месте были центрбеки "Ливерпуля".

28' Снова заброс на левый фланг прошёл на Цолиса, но Христос в этот раз сработал ещё хуже - мяч после его прострела врезался в сетку ворот с внешней стороны.

27' Цолис на левом фланге атаки в одиночестве принял мяч, но распорядился им далеко не лучшим образом, выполнив прострельную передачу прямо в руки Келлехеру.

25' Гордон метров с 20 опасно пробил по воротам с левой ноги - мяч прошёл близко от правого нижнего угла ворот. Хотя Ганн, как мне показалось, ситуацию контролировал.

24' Угловой с правого фланга подали мерсисайдцы, и "канарейки" не без проблем сумели разрядить ситуацию у своих ворот. Острые стандарты сегодня получаются у команды Юргена Клоппа.

23' Ориги протащил мяч на левый фланг атаки гостей, но подача в центр штрафной площади оказалась совершенно безадресной.

22' "Красные" начали всю ширину поля использовать при перепасовках в центре, заставляя соперников много бегать без мяча.

21' Даниэль Фарке активно подбадривает свою команду у кромки поля. "Ливерпуль" прекратил высоко прессинговать, а значит нужно смелее выбираться в атаку.

20' Гилмор пробил со стандарта не лучшим образом - мяч пролетел на пару метров выше левого верхнего угла ворот, но и Келлехер успевал перестроиться.

19' Штрафной удар заработали "канарейки" метрах в 29 от ворот соперника. Отсюда вполне можно угрожать по воротам прямым ударом.

18' Мумба забегал в атаку по правому флангу у "Норвича", но заброс в его адрес получился слишком сильным, и мяч вылетел за лицевую линию.

17' Стартовая активность команд постепенно стихает, и игра переходит в более спокойное русло, с поперечными перепасовками в центральной зоне.

16' Минамино протащил мяч по левому флангу, откуда выполнял подачу в центр, но слишком сильной и высокой она получилась - мяч вылетел за боковую линию на противоположном фланге.

15' Окслейд-Чемберлен с правого фланга выполнял диагональную подачу на дальнюю штангу, но там по-хозяйски действовал Ганн, который уверенно поймал мяч.

14' "Норвич" пока что контратаки пытается разгонять только левым флангом, но большинство из них рассыпаются ещё задолго до подступов к чужой штрафной площади.

13' ОПАСНО! Хозяева отбились сперва на угловой, а после подачи корнера метров с шести сильно головой пробивал Конате - мяч просвистел прямо над перекладиной.

12' Брэдли заработал штрафной удар на правом фланге атаки "Ливерпуля". Красиво он пробросил мяч мимо Яннулиса, но защитник аккуратно сумел сфолить, не пустив молодого хавбека в штрафную площадку.

11' Минамино с левого фланга пасовал низов в штрафную площадку на забегание Ориги, но последний наткнулся на мощный корпус защитника, не сумев добраться до мяча.

10' Ошиблись на правом фланге обороны ливерпульцы во время перепасовки, подарив аут соперникам, но не наказали "канарейки" гостей за этот ляп - Айда в штрафной площади не сумел обработать мяч.

9' Плохо мяч пока что держится у "Норвича". В агрессивном прессинге "красные" заставляют соперников очень быстро ошибаться.

8' Правым флангом попытались обострить игру мерсисайдцы, но заработали только аут, а после вбрасывания мяч был достаточно быстро потерян.

7' Отличный темп с первых минут взяли обе команды. Мы были бы не против понаблюдать за открытым футболом на протяжении всего поединка.

6' Опасную контратаку левым флангом провели хозяева поля, откуда следовала прострельная передача на дальнюю штангу, но сразу двум футболистам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы в падении сыграть на замыкании.

4' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Такуми Минамино!!!

Шокирующее начало для "канареек". С левого фланга пошла подача углового в центр штрафной площади, Ориги головой сбросил мяч головой во вратарскую площадь на Минамино, который с разворота пробил на силу низом, и мяч прошёл под Ганном.

2' Отличная атмосфера на "Кэрроу Роуд" Местная публика надеется на успех своих любимцев. Шансы есть, так как "Ливерпуль" играет вторым составом.