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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Норвич
0:1
Перерыв

Стадион:
Ливерпуль
0'
0:1
4' Гол
Минамино Такуми
0:1
42' Не забитый пенальти
Цолис Христос
28
Ганн
Энгус
44
Омобамиделе
Эндрю
5
Хэнли
Грант
4
Гибсон
Бен
7
Рупп
Лукас
26
Мумба
Бали
8
Гилмор
Билли
20
Лис-Мелу
Пьерр
30
Яннулис
Димитрис
18
Цолис
Христос
35
Айда
Адам
62
Келлехер
Каомхин
84
Брэдли
Конор
5
Конате
Ибраима
12
Гомес
Джо
21
Цимикас
Костас
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
17
Джонс
Кёртис
8
Кейта
Наби
49
Гордон
Кайд
27
Ориги
Дивок
18
Минамино
Такуми
Норвич
3-1-4-2
Ливерпуль
4-3-3

Ход матча

4'
0:1
Минамино Такуми
(Ориги Дивок)
42'
Цолис Христос
0:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарджент Джош 2 1
2. Цолис Христос 2 1
3. Маклин Кенни 1 0.5
4. Рупп Лукас 1 0.5
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Минамино Такуми 1 1
2. Ориги Дивок 0 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норвич 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0
 Ливерпуль 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Норвич Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Норвич 1:3 Уотфорд Арсенал 1:0 Норвич Норвич 1:2 Лестер Норвич 6:0 Борнмут
Манчестер Сити 5:0 Норвич Норвич 0:3 Ливерпуль Ньюкасл 3:0 Норвич Норвич 5:0 Джиллингем Норвич 2:0 Хаддерсфилд Таун Кингз Линн Таун 1:3 Норвич Барнсли 2:2 Норвич Норвич 4:1 Рединг КПР 1:3 Норвич Норвич 0:1 Уотфорд Норвич 1:3 Борнмут Дерби 0:1 Норвич Норвич 7:0 Хаддерсфилд Таун Престон Норт Энд 1:1 Норвич Норвич 1:1 Блэкберн Ноттингем Форест 0:2 Норвич
Ливерпуль Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Ливерпуль 3:0 Кристал Пэлас Ливерпуль 3:2 Милан Лидс 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Челси
Ливерпуль 2:0 Бёрнли Норвич 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Осасуна Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл

Последние игры между собой

Норвич: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 9
Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 0
Норвич 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Норвич 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Норвич Премьер-лига Норвич 4:5 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 1:1 Норвич Премьер-лига Норвич 2:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 5:1 Норвич Премьер-лига Ливерпуль 5:0 Норвич Премьер-лига Норвич 2:5 Ливерпуль Премьер-лига Норвич 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Норвич Премьер-лига

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сандерленд О’Брайен Эйден 4 1 0
2. Арсенал Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0 0
3. Саутгемптон Эльюнусси Мохамед 3 0 0
4. Престон Норт Энд Якобсен Эмиль Рис 3 0 0
5. Астон Вилла Арчер Камерон 3 0 0
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шрусбери Таун Пеннингтон Мэттью 0 1
2. Форест Грин Ebou Adams 0 1
3. Портсмут Джонсон Каллум 0 1
4. Эвертон Кин Мойзе 0 1
5. Крю Александра Billy Sass-Davies 0 1
Весь список
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Ливерпуль" пока что вереди с минимальным счётом. Отдыхаем...
  • 45'
    Ещё один заброс за спины защитников "Ливерпуля" следовал, но опять-таки Келлехер работает внимательно, первым добираясь до мяча за пределами штрафной площади.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • 44'
    Заранее хозяева радовались заработанному пенальти, позабыв, что это ещё не забитый гол - удар с точки порой не так уж просто реализовать.
  • Не забитый пенальти
    43'
    НЕТ ГОЛА! Келлехер парировал мяч с точки Цолиса! Грек плохо пробил прямо по центре, и вратарь ногами парировал мяч в поле, после чего уже защитники не позволили "канарейкам" сыграть на добивании.
  • Пенальти!
    42'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ЛИВЕРПУЛЯ"! Цолис с дальней дистанции пробил на силу - Келлехер парировал мяч недалеко, после чего игравшего на подборе Яннулиса в спину толкнул Брэдли.
  • Офсайд
    41'
    Конате с правого фланга выполнял диагональная подачу в штрафную площадку, точно доставив мяч до Ориги, но тот пребывал в очевидном положении "вне игры".
  • 40'
    Заброс из глубины поля у хозяев следовал за спины защитникам соперника на ход Айде, но Келлехер выскочил за пределы штрафной площади, сумев первым поспеть к мячу.
  • 39'
    Брэдли с правого фланга прострелил в район 11-метровой отметки на Ориги, который пробивал по воротам, но мяч попал в Хэнли, погасив фактически всю силу, и прикатился к ногам Ганна.
  • 38'
    Понятно, что основным составом "красные" могли бы запросто разгромить "канареек", но Юргену Клоппу необходимо проводить ротацию состава, чтобы бороться на несколько фронтов.
  • 37'
    Отметим, что букмекеры сегодня были не слишком уверены в победе "Ливерпуля", предлагая по успех гостей в основное время немалый коэффициент 1.80.
  • 36'
    Похоже, что обе команды уже изрядно подустали. Видно, что задышали футболисты, и существенно увеличился процент брака в комбинационных действиях.
  • Опасный момент
    34'
    Цолис с левого фланга прострелил в штрафную площадку, Яннулис красиво пяткой сбросил под удар Айде, но последний с правой ноги пробил несильно метров с 15, да ещё и практически по центру ворот.
  • 33'
    Айда протащил мяч на левый фланг атаки хозяев, но там пошёл в обыгрыш Конате, и вчистую проиграл борьбу защитнику.
  • 32'
    Серия ошибок в центре поля. Команды решили немного обменяться любезностями.
  • 31'
    Юрген Клопп явно недоволен действиями Гордона. Во время одной из пауз в матче главные тренер с негодованием что-то высказывал своему молодому футболисту.
  • 30'
    Просто какой-то бенефис Цолиса в последние минуты, но при этом продолжает он выступать не лучшим образом. На этот раз парень пробивал головой метров с восьми после подачи с правого фланга, но мяч полетел гораздо выше ворот.
  • 29'
    Цолис продолжает активничать, и на этот раз он с левого края низом простреливал в центр штрафной площади, но там на месте были центрбеки "Ливерпуля".
  • 28'
    Снова заброс на левый фланг прошёл на Цолиса, но Христос в этот раз сработал ещё хуже - мяч после его прострела врезался в сетку ворот с внешней стороны.
  • 27'
    Цолис на левом фланге атаки в одиночестве принял мяч, но распорядился им далеко не лучшим образом, выполнив прострельную передачу прямо в руки Келлехеру.
  • Опасный момент
    25'
    Гордон метров с 20 опасно пробил по воротам с левой ноги - мяч прошёл близко от правого нижнего угла ворот. Хотя Ганн, как мне показалось, ситуацию контролировал.
  • Угловой
    24'
    Угловой с правого фланга подали мерсисайдцы, и "канарейки" не без проблем сумели разрядить ситуацию у своих ворот. Острые стандарты сегодня получаются у команды Юргена Клоппа.
  • 23'
    Ориги протащил мяч на левый фланг атаки гостей, но подача в центр штрафной площади оказалась совершенно безадресной.
  • 22'
    "Красные" начали всю ширину поля использовать при перепасовках в центре, заставляя соперников много бегать без мяча.
  • 21'
    Даниэль Фарке активно подбадривает свою команду у кромки поля. "Ливерпуль" прекратил высоко прессинговать, а значит нужно смелее выбираться в атаку.
  • 20'
    Гилмор пробил со стандарта не лучшим образом - мяч пролетел на пару метров выше левого верхнего угла ворот, но и Келлехер успевал перестроиться.
  • Фол, нарушение
    19'
    Штрафной удар заработали "канарейки" метрах в 29 от ворот соперника. Отсюда вполне можно угрожать по воротам прямым ударом.
  • 18'
    Мумба забегал в атаку по правому флангу у "Норвича", но заброс в его адрес получился слишком сильным, и мяч вылетел за лицевую линию.
  • 17'
    Стартовая активность команд постепенно стихает, и игра переходит в более спокойное русло, с поперечными перепасовками в центральной зоне.
  • 16'
    Минамино протащил мяч по левому флангу, откуда выполнял подачу в центр, но слишком сильной и высокой она получилась - мяч вылетел за боковую линию на противоположном фланге.
  • 15'
    Окслейд-Чемберлен с правого фланга выполнял диагональную подачу на дальнюю штангу, но там по-хозяйски действовал Ганн, который уверенно поймал мяч.
  • 14'
    "Норвич" пока что контратаки пытается разгонять только левым флангом, но большинство из них рассыпаются ещё задолго до подступов к чужой штрафной площади.
  • Опасный момент
    13'
    ОПАСНО! Хозяева отбились сперва на угловой, а после подачи корнера метров с шести сильно головой пробивал Конате - мяч просвистел прямо над перекладиной.
  • Фол, нарушение
    12'
    Брэдли заработал штрафной удар на правом фланге атаки "Ливерпуля". Красиво он пробросил мяч мимо Яннулиса, но защитник аккуратно сумел сфолить, не пустив молодого хавбека в штрафную площадку.
  • 11'
    Минамино с левого фланга пасовал низов в штрафную площадку на забегание Ориги, но последний наткнулся на мощный корпус защитника, не сумев добраться до мяча.
  • 10'
    Ошиблись на правом фланге обороны ливерпульцы во время перепасовки, подарив аут соперникам, но не наказали "канарейки" гостей за этот ляп - Айда в штрафной площади не сумел обработать мяч.
  • 9'
    Плохо мяч пока что держится у "Норвича". В агрессивном прессинге "красные" заставляют соперников очень быстро ошибаться.
  • 8'
    Правым флангом попытались обострить игру мерсисайдцы, но заработали только аут, а после вбрасывания мяч был достаточно быстро потерян.
  • 7'
    Отличный темп с первых минут взяли обе команды. Мы были бы не против понаблюдать за открытым футболом на протяжении всего поединка.
  • 6'
    Опасную контратаку левым флангом провели хозяева поля, откуда следовала прострельная передача на дальнюю штангу, но сразу двум футболистам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы в падении сыграть на замыкании.
  • Описание гола
    4'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Такуми Минамино!!!
    Шокирующее начало для "канареек". С левого фланга пошла подача углового в центр штрафной площади, Ориги головой сбросил мяч головой во вратарскую площадь на Минамино, который с разворота пробил на силу низом, и мяч прошёл под Ганном.
  • 2'
    Отличная атмосфера на "Кэрроу Роуд" Местная публика надеется на успех своих любимцев. Шансы есть, так как "Ливерпуль" играет вторым составом.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Христос Цолис пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Минамино Такуми бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Норвич 0:1 Ливерпуль онлайн


Прогнозы на матч Норвич 0:1 Ливерпуль

Исход игры
Норвич
1.2% (2)
Ничья
2.5% (4)
Ливерпуль
96.3% (156)
Тотал 2.5
Больше
66.42% (91)
Меньше
33.58% (46)
Обе команды забьют
Да
58.39% (80)
Нет
41.61% (57)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
30.2% (49)
0:2 Ливерпуль
21.6% (35)
1:3 Ливерпуль
14.8% (24)
0:3 Ливерпуль
6.8% (11)
0:1 Ливерпуль
4.9% (8)
2:3 Ливерпуль
1.2% (2)
1:1 Ничья
1.2% (2)
1:4 Ливерпуль
1.2% (2)
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