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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лидс
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 1 0.33
2. Эйлинг Люк 1 0.33
3. Клих Матеуш 1 0.33
4. Рафинья Диас 1 0.33
5. Купер Лиам 0 0
6. Даллас Стюарт 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 2 (1) 0.67
2. Жота Диогу 2 0.67
3. Фирмино Роберто 1 0.33
4. Мане Садио 1 0.33
5. Цимикас Костас 0 0
6. Александер-Арнольд Трент 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Купер Лиам 2 0
2. Морено Родриго 1 0
3. Бэмфорд Патрик 1 0
4. Филлипс Кэлвин 1 0
5. Рафинья Диас 1 0
6. Стрёйк Паскаль 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Милнер Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Ливерпуль 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0 50% (3) 0

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Бёрнли 1:1 Лидс Лидс 3:0 Крю Александра Лидс 2:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс
Вильярреал 2:2 Лидс Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс Бетис 3:2 Лидс Флитвуд Таун 2:1 Лидс Блэкберн 1:1 Лидс Гайзли 2:3 Лидс Лидс 3:1 Вест Бромвич Саутгемптон 0:2 Лидс Бёрнли 0:4 Лидс Лидс 3:1 Тоттенхэм Брайтон 2:0 Лидс Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Лидс 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 1:2 Лидс Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Ливерпуль 1:1 Челси Ливерпуль 2:0 Бёрнли Норвич 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Осасуна
Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 2:1 Астон Вилла

Последние игры между собой

Лидс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Ливерпуль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Лидс 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:3 Лидс Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Лидс Кубок лиги Лидс 0:1 Ливерпуль Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 3 3 0 0 3 - 0 9
2. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
6. Эвертон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 10 - 1 6
8. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Лестер Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
10. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
11. Астон Вилла Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
16. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Ньюкасл Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
18. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
19. Норвич Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
20. Арсенал Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
3. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
4. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Астон Вилла Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
10. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
11. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Брайтон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Бёрнли Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Ньюкасл Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
18. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Лестер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Брентфорд Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
12. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
13. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Уотфорд Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
15. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
20. Арсенал Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
3. Манчестер Юнайтед Гринвуд Мэйсон 3 0 0
4. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 3 2 0
5. Вест Хэм Бенрахма Саид 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 2 0
2. Лидс Купер Лиам 2 0
3. Тоттенхэм Кейн Гарри 2 0
4. Эвертон Дукуре Абдулай 2 0
5. Манчестер Юнайтед Погба Поль 2 0
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 сентября 2021, осталось 2 дня 16 часов 43 минуты.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 56
Лидс 3.6% (2)
X 3.6% (2)
Ливерпуль 92.9% (52)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Ливерпуль
5.06
4.27
1.86
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Лидс - Ливерпуль онлайн


Прогнозы на матч Лидс - Ливерпуль

Исход игры
Лидс
3.6% (2)
Ничья
3.6% (2)
Ливерпуль
92.9% (52)
Тотал 2.5
Больше
78.57% (44)
Меньше
21.43% (12)
Обе команды забьют
Да
78.57% (44)
Нет
21.43% (12)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
57.1% (32)
0:2 Ливерпуль
16.1% (9)
1:3 Ливерпуль
12.5% (7)
2:1 Лидс
3.6% (2)
0:1 Ливерпуль
3.6% (2)
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