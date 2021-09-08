Англия: Премьер-лига 2021-2022
Лидс
Позже
Стадион: Элланд Роуд
Ливерпуль
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0.33
|2.
|Эйлинг Люк
|1
|0.33
|3.
|Клих Матеуш
|1
|0.33
|4.
|Рафинья Диас
|1
|0.33
|5.
|Купер Лиам
|0
|0
|6.
|Даллас Стюарт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|2 (1)
|0.67
|2.
|Жота Диогу
|2
|0.67
|3.
|Фирмино Роберто
|1
|0.33
|4.
|Мане Садио
|1
|0.33
|5.
|Цимикас Костас
|0
|0
|6.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Купер Лиам
|2
|0
|2.
|Морено Родриго
|1
|0
|3.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|4.
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|5.
|Рафинья Диас
|1
|0
|6.
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Милнер Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лидс
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Ливерпуль
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|0
Предыдущие игры
Лидс Последние 20 матчей: +8 =6 -6Бёрнли 1:1 Лидс Лидс 3:0 Крю Александра Лидс 2:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс
Вильярреал 2:2 Лидс Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс Бетис 3:2 Лидс Флитвуд Таун 2:1 Лидс Блэкберн 1:1 Лидс Гайзли 2:3 Лидс Лидс 3:1 Вест Бромвич Саутгемптон 0:2 Лидс Бёрнли 0:4 Лидс Лидс 3:1 Тоттенхэм Брайтон 2:0 Лидс Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Лидс 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 1:2 Лидс Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =7 -1Ливерпуль 1:1 Челси Ливерпуль 2:0 Бёрнли Норвич 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Осасуна
Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 2:1 Астон Вилла
Последние игры между собой
Лидс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Ливерпуль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|6.
|Эвертон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 1
|6
|8.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Лестер
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|15.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|19.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|20.
|Арсенал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|7.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|18.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|12.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|13.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|20.
|Арсенал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Гринвуд Мэйсон
|3
|0
|0
|4.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|2
|0
|5.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|2.
|Лидс
|Купер Лиам
|2
|0
|3.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|2
|0
|4.
|Эвертон
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|2
|0
Прогнозы на матч Лидс - Ливерпуль
Исход игры
Лидс
3.6% (2)
Ничья
3.6% (2)
Ливерпуль
92.9% (52)
Тотал 2.5
Больше
78.57% (44)
Меньше
21.43% (12)
Обе команды забьют
Да
78.57% (44)
Нет
21.43% (12)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
57.1% (32)
0:2 Ливерпуль
16.1% (9)
1:3 Ливерпуль
12.5% (7)
2:1 Лидс
3.6% (2)
0:1 Ливерпуль
3.6% (2)
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