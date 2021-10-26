Украина: Кубок 2021-2022
2:5
Конец матча
0:1
24' ГолМустафаев Эмиль
0:2
29' ГолМустафаев Эмиль
0:3
53' ГолКопына Юрий
1:3
63' ГолКрыськив Дмитрий
1:4
70' ГолКирюханцев Игорь
76' Желтая карточкаКожушко Олег
2:4
85' ГолРеменюк Андрей
2:5
90' ГолУстименко Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 Савин АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Голодюк ОлегПолузащитник
-
33 МарлисонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Квакич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Illia Zubkov
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
-
77 Бурама ФомбаЗащитник
-
30 Копына ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кожушко ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Бухал ГлебЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Yury Gura
Ход матча
24'
0:1
29'
0:2
53'
0:3
63'
1:3
70'
1:4
76'
79'
80'
85'
2:4
90'
2:5
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ременюк Андрей
|1
|1
|Крыськив Дмитрий
|1
|1
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мустафаев Эмиль
|2
|2
|Копына Юрий
|1
|1
|Кирюханцев Игорь
|1
|1
|Устименко Денис
|1
|1
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кожушко Олег
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2
Львов - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Металлист-1925 - ВПК-Агро 1:2 Кремень - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Прикарпатье - Металлист-1925 0:3 Металлист-1925 - Верес 4:1 Оболонь-Бровар - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Горняк-Спорт 3:2 Авангард Краматорск - Металлист-1925 0:1
Александрия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Десна - Александрия 1:1 Александрия - Ворскла 1:2 Верес - Александрия 0:0 Александрия - Мариуполь 2:1
Динамо Киев - Александрия 1:0 Александрия - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Александрия 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Львов - Александрия 1:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Минай - Александрия 1:0 Заря - Александрия 0:1 Заря - Александрия 2:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Рух Львов - Александрия 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 2:0 Александрия - Заря 1:1 Львов - Александрия 3:1 Десна - Александрия 4:1 Александрия - Динамо Киев 1:2
Прогнозы на матч Металлист-1925 2:5 Александрия
Исход игры
Металлист-1925
48.5% (64)
Ничья
22.7% (30)
Александрия
28.8% (38)
Тотал 2.5
Больше
43.85% (57)
Меньше
56.15% (73)
Обе команды забьют
Да
63.85% (83)
Нет
36.15% (47)
Популярный счёт
2:1 Металлист-1925
26.5% (35)
1:1 Ничья
19.7% (26)
1:0 Металлист-1925
18.9% (25)
1:2 Александрия
15.2% (20)
0:1 Александрия
12.1% (16)
2:0 Металлист-1925
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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