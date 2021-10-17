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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Александрия
1:2
Конец матча

Стадион:
Ворскла
0'
0:1
14' Гол
Рангел
0:2
39' Гол
Рангел
1:2
53' Гол
Калюжный Иван
67' Желтая карточка
Кожушко Олег
76' Вторая желтая карточка
Кожушко Олег
77' Желтая карточка
Мирошниченко Денис
77' Желтая карточка
Рангел
88' Желтая карточка
Тилль Оливье
89' Желтая карточка
Дубра Каспар
90' Желтая карточка
Бабогло Владислав
90'+7
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
90
Дубра
Каспар
29
Цуриков
Андрей
16
Дришлюк
Кирилл
8
Калюжный
Иван
6
Ковалец
Кирилл
20
Кирюханцев
Игорь
9
Спинелли
Клаудио
23
Одарюк
Владимир
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
6
Скляр
Александр
8
Тилль
Оливье
9
Пешич
Иван
11
Степанюк
Руслан
13
Яворский
Сергей
16
Тамм
Йоонас
38
Челядин
Артём
50
Кане
Ибрахим
73
Рангел
Александрия
Ворскла

История личных встреч

Александрия
Ворскла

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

17 матчей

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ТМС
4:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
Р
1:1
ТМС
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 3 (1) 0.27
Калюжный Иван 2 0.18
Ковалец Кирилл 1 0.09
Бабогло Владислав 1 0.09
Гринь Сергей 1 0.09
Кожушко Олег 1 0.09
Спинелли Клаудио 1 0.09
Устименко Денис 1 0.09
Цуриков Андрей 0 0
Рыбалка Сергей 0 0
Кирюханцев Игорь 0 0
Мустафаев Эмиль 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилль Оливье 5 (1) 0.45
Степанюк Руслан 5 0.45
Рангел 3 0.27
Кане Ибрахим 2 0.18
Скляр Александр 1 0.09
Чеснаков Владимир 1 0.09
Пуцлин Давид 1 0.09
Пердута Игорь 0 0
Пешич Иван 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабогло Владислав 6 0
Дубра Каспар 4 0
Дришлюк Кирилл 3 0
Кожушко Олег 1 1
Кирюханцев Игорь 1 1
Рыбалка Сергей 2 0
Ковалец Кирилл 2 0
Калюжный Иван 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Третьяков Максим 1 0
Одарюк Владимир 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0
Демченко Александр 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 3 0
Тамм Йоонас 2 0
Яворский Сергей 2 0
Пердута Игорь 2 0
Степанюк Руслан 2 0
Тилль Оливье 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Челядин Артём 2 0
Рангел 1 0
Пешич Иван 1 0
Пуцлин Давид 1 0
Бондаренко Валерий 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Кане Ибрахим 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
1
14%
4
29%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
1
14%
2
14%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
3
50%
1
13%
76-90

Забито

11
18
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
1
9%
5
28%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
6
33%
31-45
4
36%
1
6%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
2
18%
2
11%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 8
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Верес - Александрия 0:0 Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0 Александрия - Ингулец 1:0
Черноморец Од - Александрия 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Львов - Александрия 1:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Минай - Александрия 1:0 Заря - Александрия 0:1 Заря - Александрия 2:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Рух Львов - Александрия 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 2:0 Александрия - Заря 1:1 Львов - Александрия 3:1 Десна - Александрия 4:1 Александрия - Динамо Киев 1:2 Ингулец - Александрия 1:0 Александрия - Олимпик Донецк 2:0
Ворскла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2
Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Ворскла - КуПС 2:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 КуПС - Ворскла 2:2 Минай - Ворскла 1:2 Ворскла - Десна 1:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0 Ворскла - Заря 4:2 Ворскла - Львов 2:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Ворскла - Олимпик Донецк 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 11 9 2 0 29 - 3 29
2. Шахтёр Донецк Заявка 11 8 2 1 29 - 6 26
3. Ворскла Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
4. Днепр-1 Заявка 11 7 1 3 16 - 12 22
5. Заря Заявка 11 6 2 3 23 - 15 20
6. Александрия Заявка 11 5 3 3 11 - 9 18
7. Десна Заявка 11 5 2 4 13 - 16 17
8. Металлист-1925 Заявка 11 5 1 5 11 - 14 16
9. Верес Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
10. Рух Львов Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
11. Колос Ковалёвка Заявка 10 3 2 5 7 - 16 11
12. Ингулец Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
13. Минай Заявка 10 1 4 5 6 - 12 7
14. Львов Заявка 11 1 3 7 7 - 19 6
15. Черноморец Од Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
16. Мариуполь Заявка 11 1 1 9 13 - 27 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 7 5 2 0 17 - 5 17
2. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 18 - 0 16
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 5 0 1 17 - 5 15
4. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
5. Днепр-1 Заявка 5 4 0 1 7 - 5 12
6. Заря Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
7. Верес Заявка 5 2 3 0 3 - 1 9
8. Металлист-1925 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Минай Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Александрия Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Черноморец Од Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 6 0 0 6 7 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Александрия Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 3 2 0 12 - 1 11
4. Заря Заявка 5 3 1 1 15 - 11 10
5. Днепр-1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Ворскла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Металлист-1925 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
8. Десна Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
9. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
10. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
12. Ингулец Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
13. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
14. Верес Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Минай Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 8 4 1
2. Днепр-1 Довбик Артём 6 0 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 6 0 0
4. Мариуполь Кулаков Андрей 6 0 0
5. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Александрия Бабогло Владислав 6 0
2. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
3. Металлист-1925 Фабиньо Энрике 5 0
4. Львов Ньярко Эрнест 5 0
5. Динамо Киев Шапаренко Николай 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Рангел бьет в цель!
  • 23'
    Ковалец Кирилл уходит с поля. Рыбалка Сергей выходит вместо него
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Рангел бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 134
Александрия 32.8% (44)
X 47% (63)
Ворскла 20.1% (27)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Александрия 1:2 Ворскла онлайн


Прогнозы на матч Александрия 1:2 Ворскла

Исход игры
Александрия
32.8% (44)
Ничья
47% (63)
Ворскла
20.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
30.08% (40)
Меньше
69.92% (93)
Обе команды забьют
Да
72.18% (96)
Нет
27.82% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.5% (57)
1:0 Александрия
17.2% (23)
2:1 Александрия
14.2% (19)
1:2 Ворскла
11.9% (16)
0:1 Ворскла
6% (8)
0:0 Ничья
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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