Украина: Премьер-лига 2021-2022
Александрия
1:2
Конец матча
Стадион: Ника
Ворскла
0:1
14' ГолРангел
0:2
39' ГолРангел
1:2
53' ГолКалюжный Иван
67' Желтая карточкаКожушко Олег
76' Вторая желтая карточкаКожушко Олег
77' Желтая карточкаМирошниченко Денис
77' Желтая карточкаРангел
88' Желтая карточкаТилль Оливье
89' Желтая карточкаДубра Каспар
90' Желтая карточкаБабогло Владислав
31
Билык
Олег
90
Дубра
Каспар
16
Тамм
Йоонас
50
Кане
Ибрахим
73
Рангел
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Бухал ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Копына ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кожушко ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Yury Gura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Тамм ЙоонасПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимНападающий
-
73 РангелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Максимов Юрий
Ход матча
14'
0:1
39'
0:2
53'
67'
76'
77'
88'
89'
История личных встреч
Александрия
Ворскла
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
17 матчей
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|3 (1)
|0.27
|Калюжный Иван
|2
|0.18
|Ковалец Кирилл
|1
|0.09
|Бабогло Владислав
|1
|0.09
|Гринь Сергей
|1
|0.09
|Кожушко Олег
|1
|0.09
|Спинелли Клаудио
|1
|0.09
|Устименко Денис
|1
|0.09
|Цуриков Андрей
|0
|0
|Рыбалка Сергей
|0
|0
|Кирюханцев Игорь
|0
|0
|Мустафаев Эмиль
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилль Оливье
|5 (1)
|0.45
|Степанюк Руслан
|5
|0.45
|Рангел
|3
|0.27
|Кане Ибрахим
|2
|0.18
|Скляр Александр
|1
|0.09
|Чеснаков Владимир
|1
|0.09
|Пуцлин Давид
|1
|0.09
|Пердута Игорь
|0
|0
|Пешич Иван
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабогло Владислав
|6
|0
|Дубра Каспар
|4
|0
|Дришлюк Кирилл
|3
|0
|Кожушко Олег
|1
|1
|Кирюханцев Игорь
|1
|1
|Рыбалка Сергей
|2
|0
|Ковалец Кирилл
|2
|0
|Калюжный Иван
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Одарюк Владимир
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Демченко Александр
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|3
|0
|Тамм Йоонас
|2
|0
|Яворский Сергей
|2
|0
|Пердута Игорь
|2
|0
|Степанюк Руслан
|2
|0
|Тилль Оливье
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Челядин Артём
|2
|0
|Рангел
|1
|0
|Пешич Иван
|1
|0
|Пуцлин Давид
|1
|0
|Бондаренко Валерий
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
1
14%
4
29%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
1
14%
2
14%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
3
50%
1
13%
76-90
Забито
11
18
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
1
9%
5
28%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
6
33%
31-45
4
36%
1
6%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
2
18%
2
11%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 8
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
3
33%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Верес - Александрия 0:0 Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0 Александрия - Ингулец 1:0
Черноморец Од - Александрия 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Львов - Александрия 1:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Минай - Александрия 1:0 Заря - Александрия 0:1 Заря - Александрия 2:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Рух Львов - Александрия 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 2:0 Александрия - Заря 1:1 Львов - Александрия 3:1 Десна - Александрия 4:1 Александрия - Динамо Киев 1:2 Ингулец - Александрия 1:0 Александрия - Олимпик Донецк 2:0
Ворскла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2
Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Ворскла - КуПС 2:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 КуПС - Ворскла 2:2 Минай - Ворскла 1:2 Ворскла - Десна 1:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0 Ворскла - Заря 4:2 Ворскла - Львов 2:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Ворскла - Олимпик Донецк 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 3
|29
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 6
|26
|3.
|Ворскла
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 12
|22
|5.
|Заря
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 15
|20
|6.
|Александрия
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|7.
|Десна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|17
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 14
|16
|9.
|Верес
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 16
|11
|12.
|Ингулец
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|13.
|Минай
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Львов
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 24
|6
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|13 - 27
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 0
|16
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|4.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|6.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|7.
|Верес
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|3 - 1
|9
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|7 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Александрия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 1
|11
|4.
|Заря
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 11
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|8.
|Десна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|14.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Минай
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|8
|4
|1
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|6
|0
|1
|3.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6
|0
|0
|4.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|6
|0
|0
|5.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|6
|0
|2.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|3.
|Металлист-1925
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|4.
|Львов
|Ньярко Эрнест
|5
|0
|5.
|Динамо Киев
|Шапаренко Николай
|5
|0
Прогнозы на матч Александрия 1:2 Ворскла
Исход игры
Александрия
32.8% (44)
Ничья
47% (63)
Ворскла
20.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
30.08% (40)
Меньше
69.92% (93)
Обе команды забьют
Да
72.18% (96)
Нет
27.82% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.5% (57)
1:0 Александрия
17.2% (23)
2:1 Александрия
14.2% (19)
1:2 Ворскла
11.9% (16)
0:1 Ворскла
6% (8)
0:0 Ничья
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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