Украина: Премьер-лига 2021-2022
Мариуполь
1:2
Конец матча
Стадион: Им. Владимира Бойко
Металлист-1925
1:0
3' ГолКулаков Андрей
30' Желтая карточкаКрыськив Дмитрий
30' Желтая карточкаГолодюк Олег
32' Желтая карточкаЗападня Артур
38' Желтая карточкаФабиньо Энрике
58' Желтая карточкаКулаков Андрей
1:1
72' ГолМарлисон
1:2
90' ГолIllia Zubkov
31
Кудрик
Олег
95
Стасюк
Пётр
35
Мампаси
Марк
32
Голодюк
Олег
33
Марлисон
- Основной состав
-
31 Кудрик ОлегВратарь
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
-
35 Мампаси МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
86 Удод ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Голодюк ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
33 МарлисонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Квакич АмарЗащитник
- Полузащитник
-
77 Савин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Illia Zubkov
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
Ход матча
3'
30'
30'
32'
38'
58'
72'
1:1
82'
90'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
Мариуполь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулаков Андрей
|6
|0.55
|Топалов Дмитрий
|2
|0.18
|Вьюнник Богдан
|1
|0.09
|Микитишин Артур
|1
|0.09
|Спировски Стефан
|1
|0.09
|Denys Svityukha
|1
|0.09
|Мишнёв Дмитрий
|1 (1)
|0.09
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Кащук Алексей
|0
|0
|Мампаси Марк
|0
|0
|Хромей Михаил
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марлисон
|3
|0.27
|Батюшин Юрий
|2
|0.18
|Голодюк Олег
|1
|0.09
|Кравченко Дмитрий
|1
|0.09
|Illia Zubkov
|1
|0.09
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.09
|Габелок Артём
|1 (1)
|0.09
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
|Протасов Евгений
|0
|0
Карточки
Мариуполь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мампаси Марк
|5
|0
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|Шостак Денис
|4
|0
|Кулаков Андрей
|3
|0
|Кащук Алексей
|1
|1
|Драмбаев Aлександр
|1
|1
|Микицей Станислав
|2
|0
|Чоботенко Сергей
|2
|0
|Стасюк Пётр
|2
|0
|Клименко Владислав
|2
|0
|Чех Максим
|2
|0
|Вьюнник Богдан
|2
|0
|Босанчич Петар
|1
|0
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Меличенко Кирилл
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Удод Данило
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|Голодюк Олег
|3
|0
|Западня Артур
|3
|0
|Ченбай Сергей
|3
|0
|Ременюк Андрей
|3
|0
|Габелок Артём
|2
|0
|Шершень Михаил
|2
|0
|Крыськив Дмитрий
|2
|0
|Сидоренко Денис
|1
|0
|Савин Антон
|1
|0
|Ткачук Евгений
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|Протасов Евгений
|1
|0
|Батюшин Юрий
|1
|0
|Марлисон
|1
|0
|Коваленко Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Пропущено
18
6
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
2
11%
1
17%
31-45
4
22%
1
17%
46-60
2
11%
1
17%
61-75
4
22%
1
17%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
17%
1
17%
1-15
3
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
3
23%
2
18%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
5
38%
1
9%
76-90
Пропущено
27
14
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
4%
2
14%
1-15
8
30%
30%
1
7%
16-30
4
15%
2
14%
31-45
5
19%
4
29%
46-60
3
11%
3
21%
61-75
6
22%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Мариуполь
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Мариуполь - Рух Львов 0:2 Александрия - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3
Ингулец - Мариуполь 3:0 Мариуполь - Заря 3:4 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Десна 1:2 Львов - Мариуполь 1:1 Мариуполь - Десна 4:1 Динамо Киев - Мариуполь 0:0 Мариуполь - Львов 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Мариуполь - Олимпик Донецк 1:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Ингулец 4:3 Мариуполь - Минай 0:0 Мариуполь - Колос Ковалёвка 1:4 Мариуполь - Ворскла 0:1
Металлист-1925
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2
Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Металлист-1925 - ВПК-Агро 1:2 Кремень - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Прикарпатье - Металлист-1925 0:3 Металлист-1925 - Верес 4:1 Оболонь-Бровар - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Горняк-Спорт 3:2 Авангард Краматорск - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Волынь 1:1 Альянс - Металлист-1925 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|25 - 2
|26
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 6
|26
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 7
|21
|4.
|Заря
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 15
|20
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 12
|19
|6.
|Александрия
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 14
|16
|8.
|Десна
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 16
|16
|9.
|Верес
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 14
|11
|12.
|Ингулец
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 24
|6
|15.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|13 - 27
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 0
|16
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|4.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|5.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|7.
|Верес
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|3 - 1
|9
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Александрия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|12.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|7 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 1
|11
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заря
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 11
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|8.
|Десна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|9.
|Ворскла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|13.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|14.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Минай
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Квалификация)
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- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|7
|4
|1
|2.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|6
|0
|0
|3.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|6
|1
|0
|4.
|Ворскла
|Тилль Оливье
|5
|1
|4
|5.
|Заря
|Кочергин Владислав
|5
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|2.
|Металлист-1925
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|3.
|Львов
|Ньярко Эрнест
|5
|0
|4.
|Динамо Киев
|Шапаренко Николай
|5
|0
|5.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|5
|0
Прогнозы на матч Мариуполь 1:2 Металлист-1925
Исход игры
Мариуполь
24.4% (33)
Ничья
29.6% (40)
Металлист-1925
45.9% (62)
Тотал 2.5
Больше
45.86% (61)
Меньше
54.14% (72)
Обе команды забьют
Да
74.44% (99)
Нет
25.56% (34)
Популярный счёт
1:2 Металлист-1925
29.6% (40)
1:1 Ничья
28.1% (38)
1:0 Мариуполь
11.9% (16)
2:1 Мариуполь
11.1% (15)
0:1 Металлист-1925
8.9% (12)
1:3 Металлист-1925
3.7% (5)
0:2 Металлист-1925
2.2% (3)
2:0 Мариуполь
1.5% (2)
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