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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Мариуполь
1:2
Конец матча

Стадион:
Металлист-1925
0'
1:0
3' Гол
Кулаков Андрей
30' Желтая карточка
Крыськив Дмитрий
30' Желтая карточка
Голодюк Олег
32' Желтая карточка
Западня Артур
38' Желтая карточка
Фабиньо Энрике
58' Желтая карточка
Кулаков Андрей
1:1
72' Гол
Марлисон
1:2
90' Гол
Illia Zubkov
90'+4
31
Кудрик
Олег
95
Стасюк
Пётр
99
Меличенко
Кирилл
35
Мампаси
Марк
55
Драмбаев
Aлександр
6
Чех
Максим
11
Кащук
Алексей
9
Мишнёв
Дмитрий
8
Очеретько
Олег
7
Топалов
Дмитрий
77
Кулаков
Андрей
1
Сидоренко
Денис
70
Фабиньо
Энрике
3
Ткачук
Евгений
23
Шершень
Михаил
13
Западня
Артур
28
Габелок
Артём
17
Протасов
Евгений
88
Крыськив
Дмитрий
32
Голодюк
Олег
9
Батюшин
Юрий
33
Марлисон
Мариуполь
Металлист-1925

Бомбардиры внутри турнира

Мариуполь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулаков Андрей 6 0.55
Топалов Дмитрий 2 0.18
Вьюнник Богдан 1 0.09
Микитишин Артур 1 0.09
Спировски Стефан 1 0.09
Denys Svityukha 1 0.09
Мишнёв Дмитрий 1 (1) 0.09
Стасюк Пётр 0 0
Кащук Алексей 0 0
Мампаси Марк 0 0
Хромей Михаил 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марлисон 3 0.27
Батюшин Юрий 2 0.18
Голодюк Олег 1 0.09
Кравченко Дмитрий 1 0.09
Illia Zubkov 1 0.09
Крыськив Дмитрий 1 0.09
Габелок Артём 1 (1) 0.09
Фабиньо Энрике 0 0
Ременюк Андрей 0 0
Протасов Евгений 0 0

Карточки

Мариуполь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мампаси Марк 5 0
Мишнёв Дмитрий 4 0
Шостак Денис 4 0
Кулаков Андрей 3 0
Кащук Алексей 1 1
Драмбаев Aлександр 1 1
Микицей Станислав 2 0
Чоботенко Сергей 2 0
Стасюк Пётр 2 0
Клименко Владислав 2 0
Чех Максим 2 0
Вьюнник Богдан 2 0
Босанчич Петар 1 0
Топалов Дмитрий 1 0
Меличенко Кирилл 1 0
Микитишин Артур 1 0
Удод Данило 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 5 0
Голодюк Олег 3 0
Западня Артур 3 0
Ченбай Сергей 3 0
Ременюк Андрей 3 0
Габелок Артём 2 0
Шершень Михаил 2 0
Крыськив Дмитрий 2 0
Сидоренко Денис 1 0
Савин Антон 1 0
Ткачук Евгений 1 0
Задерака Максим 1 0
Кравченко Дмитрий 1 0
Протасов Евгений 1 0
Батюшин Юрий 1 0
Марлисон 1 0
Коваленко Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Пропущено

18
6
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
2
11%
1
17%
31-45
4
22%
1
17%
46-60
2
11%
1
17%
61-75
4
22%
1
17%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
17%
1
17%
1-15
3
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
3
23%
2
18%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
5
38%
1
9%
76-90

Пропущено

27
14
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
4%
2
14%
1-15
8
30%
30%
1
7%
16-30
4
15%
2
14%
31-45
5
19%
4
29%
46-60
3
11%
3
21%
61-75
6
22%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Мариуполь
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Мариуполь - Рух Львов 0:2 Александрия - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3
Ингулец - Мариуполь 3:0 Мариуполь - Заря 3:4 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Десна 1:2 Львов - Мариуполь 1:1 Мариуполь - Десна 4:1 Динамо Киев - Мариуполь 0:0 Мариуполь - Львов 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Мариуполь - Олимпик Донецк 1:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Ингулец 4:3 Мариуполь - Минай 0:0 Мариуполь - Колос Ковалёвка 1:4 Мариуполь - Ворскла 0:1
Металлист-1925
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2
Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Металлист-1925 - ВПК-Агро 1:2 Кремень - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Прикарпатье - Металлист-1925 0:3 Металлист-1925 - Верес 4:1 Оболонь-Бровар - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Горняк-Спорт 3:2 Авангард Краматорск - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Волынь 1:1 Альянс - Металлист-1925 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 10 8 2 0 25 - 2 26
2. Шахтёр Донецк Заявка 11 8 2 1 29 - 6 26
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 19 - 7 21
4. Заря Заявка 11 6 2 3 23 - 15 20
5. Днепр-1 Заявка 10 6 1 3 14 - 12 19
6. Александрия Заявка 10 5 3 2 10 - 7 18
7. Металлист-1925 Заявка 11 5 1 5 11 - 14 16
8. Десна Заявка 10 5 1 4 13 - 16 16
9. Верес Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
10. Рух Львов Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
11. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 2 4 7 - 14 11
12. Ингулец Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
13. Львов Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
15. Минай Заявка 9 1 3 5 6 - 12 6
16. Мариуполь Заявка 11 1 1 9 13 - 27 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 7 5 2 0 17 - 5 17
2. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 18 - 0 16
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 5 0 1 17 - 5 15
4. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
5. Заря Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
6. Днепр-1 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
7. Верес Заявка 5 2 3 0 3 - 1 9
8. Металлист-1925 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Александрия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
12. Минай Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
15. Черноморец Од Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 6 0 0 6 7 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
2. Шахтёр Донецк Заявка 5 3 2 0 12 - 1 11
3. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Заря Заявка 5 3 1 1 15 - 11 10
5. Днепр-1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Металлист-1925 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
7. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
8. Десна Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
9. Ворскла Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
11. Ингулец Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
12. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
13. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
14. Верес Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Минай Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 7 4 1
2. Мариуполь Кулаков Андрей 6 0 0
3. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 6 1 0
4. Ворскла Тилль Оливье 5 1 4
5. Заря Кочергин Владислав 5 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
2. Металлист-1925 Фабиньо Энрике 5 0
3. Львов Ньярко Эрнест 5 0
4. Динамо Киев Шапаренко Николай 5 0
5. Александрия Бабогло Владислав 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Fabinho получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Западня Артур получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Голодюк Олег получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Крыськив Дмитрий получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Кулаков Андрей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 135
Мариуполь 24.4% (33)
X 29.6% (40)
Металлист-1925 45.9% (62)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Мариуполь 1:2 Металлист-1925 онлайн


Прогнозы на матч Мариуполь 1:2 Металлист-1925

Исход игры
Мариуполь
24.4% (33)
Ничья
29.6% (40)
Металлист-1925
45.9% (62)
Тотал 2.5
Больше
45.86% (61)
Меньше
54.14% (72)
Обе команды забьют
Да
74.44% (99)
Нет
25.56% (34)
Популярный счёт
1:2 Металлист-1925
29.6% (40)
1:1 Ничья
28.1% (38)
1:0 Мариуполь
11.9% (16)
2:1 Мариуполь
11.1% (15)
0:1 Металлист-1925
8.9% (12)
1:3 Металлист-1925
3.7% (5)
0:2 Металлист-1925
2.2% (3)
2:0 Мариуполь
1.5% (2)
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