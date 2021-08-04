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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Шахтёр Донецк
 
Позже

Стадион:
Металлист-1925

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Лассина 2 0.67
2. Патрик Алан 1 0.33
3. Дентиньо 1 0.33
4. Корниенко Виктор 1 0.33
5. Педриньо II 1 0.33
6. Степаненко Тарас 0 0
7. Исмаили Гонсалвес 0 0
8. Марлос Ромеро 0 0
9. Додо Домилсон 0 0
10. Манор Соломон 0 0
Металлист-1925
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Батюшин Юрий 2 0.67
2. Голодюк Олег 1 0.33
3. Крыськив Дмитрий 1 0.33
4. Фабиньо Энрике 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Тете 2 0
2. Антонио Маркос 1 0
3. Корниенко Виктор 1 0
Металлист-1925
# Игрок      
1. Голодюк Олег 1 0
2. Западня Артур 1 0
3. Сидоренко Денис 1 0
4. Ткачук Евгений 1 0
5. Задерака Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2)
Металлист-1925 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк Олимпик Донецк 0:1 Шахтёр Донецк Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Заря Шахтёр Донецк 1:0 Маккаби Тель-Авив
Металлист-1925 Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Металлист-1925 3:2 Черноморец Од Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Металлист-1925 2:1 Рух Львов Металлист-1925 1:2 ВПК-Агро
Кремень 0:4 Металлист-1925 Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Прикарпатье 0:3 Металлист-1925 Металлист-1925 4:1 Верес Оболонь-Бровар 1:1 Металлист-1925 Металлист-1925 3:2 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 0:1 Металлист-1925 Металлист-1925 1:1 Волынь Альянс 0:0 Металлист-1925 Полесье 0:0 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:2 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Николаев Металлист-1925 2:1 Альянс Нива Тернополь 1:2 Металлист-1925 ВПК-Агро 0:1 Металлист-1925
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Днепр-1 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Ворскла Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Динамо Киев Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
5. Александрия Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7. Металлист-1925 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Заря Заявка 3 1 0 2 6 - 4 3
10. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Рух Львов Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Верес Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Львов Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Черноморец Од Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
17. Ингулец Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Десна Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Днепр-1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Колос Ковалёвка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Шахтёр Донецк Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Верес Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Заря Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Днепр-1 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Заря Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
4. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ворскла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Металлист-1925 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Рух Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
13. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14. Ингулец Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Олимпик Донецк 0 - 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
2. Десна Безбородько Денис 3 0 1
3. Днепр-1 Довбик Артём 3 0 1
4. Заря Кочергин Владислав 3 0 1
5. Десна Калитвинцев Владислав 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
2. Днепр-1 Логинов Сергей 1 1
3. Мариуполь Кащук Алексей 1 1
4. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 1
5. Мариуполь Драмбаев Aлександр 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Металлист-1925 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2021, осталось 2 дня 11 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Шахтёр Донецк 100% (52)
    X 0% (0)
    Металлист-1925 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Донецк
    Ничья
    Металлист-1925
    1.23
    7.60
    17.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Шахтёр Донецк - Металлист-1925 онлайн


    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Металлист-1925

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    100% (52)
    Ничья
    0% (0)
    Металлист-1925
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.25% (19)
    Меньше
    62.75% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    25.49% (13)
    Нет
    74.51% (38)
    Популярный счёт
    2:0 Шахтёр Донецк
    50% (26)
    2:1 Шахтёр Донецк
    19.2% (10)
    1:0 Шахтёр Донецк
    11.5% (6)
    3:0 Шахтёр Донецк
    9.6% (5)
    3:1 Шахтёр Донецк
    5.8% (3)
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