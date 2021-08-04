Украина: Премьер-лига 2021-2022
Шахтёр Донецк
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Стадион: Олимпийский (Киев)
Металлист-1925
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Лассина
|2
|0.67
|2.
|Патрик Алан
|1
|0.33
|3.
|Дентиньо
|1
|0.33
|4.
|Корниенко Виктор
|1
|0.33
|5.
|Педриньо II
|1
|0.33
|6.
|Степаненко Тарас
|0
|0
|7.
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|8.
|Марлос Ромеро
|0
|0
|9.
|Додо Домилсон
|0
|0
|10.
|Манор Соломон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Батюшин Юрий
|2
|0.67
|2.
|Голодюк Олег
|1
|0.33
|3.
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.33
|4.
|Фабиньо Энрике
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тете
|2
|0
|2.
|Антонио Маркос
|1
|0
|3.
|Корниенко Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Голодюк Олег
|1
|0
|2.
|Западня Артур
|1
|0
|3.
|Сидоренко Денис
|1
|0
|4.
|Ткачук Евгений
|1
|0
|5.
|Задерака Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Металлист-1925
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +12 =0 -8Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк Олимпик Донецк 0:1 Шахтёр Донецк Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Заря Шахтёр Донецк 1:0 Маккаби Тель-Авив
Металлист-1925 Последние 20 матчей: +13 =4 -3Металлист-1925 3:2 Черноморец Од Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Металлист-1925 2:1 Рух Львов Металлист-1925 1:2 ВПК-Агро
Кремень 0:4 Металлист-1925 Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Прикарпатье 0:3 Металлист-1925 Металлист-1925 4:1 Верес Оболонь-Бровар 1:1 Металлист-1925 Металлист-1925 3:2 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 0:1 Металлист-1925 Металлист-1925 1:1 Волынь Альянс 0:0 Металлист-1925 Полесье 0:0 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:2 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Николаев Металлист-1925 2:1 Альянс Нива Тернополь 1:2 Металлист-1925 ВПК-Агро 0:1 Металлист-1925
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Ворскла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Заря
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|10.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Верес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|14.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|17.
|Ингулец
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Десна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заря
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Заря
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ворскла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|13.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|14.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|-
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
|2.
|Десна
|Безбородько Денис
|3
|0
|1
|3.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|3
|0
|1
|4.
|Заря
|Кочергин Владислав
|3
|0
|1
|5.
|Десна
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верес
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|2.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|1
|1
|3.
|Мариуполь
|Кащук Алексей
|1
|1
|4.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|1
|5.
|Мариуполь
|Драмбаев Aлександр
|1
|1
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Металлист-1925
Исход игры
Шахтёр Донецк
100% (52)
Ничья
0% (0)
Металлист-1925
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.25% (19)
Меньше
62.75% (32)
Обе команды забьют
Да
25.49% (13)
Нет
74.51% (38)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
50% (26)
2:1 Шахтёр Донецк
19.2% (10)
1:0 Шахтёр Донецк
11.5% (6)
3:0 Шахтёр Донецк
9.6% (5)
3:1 Шахтёр Донецк
5.8% (3)
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