Украина: Премьер-лига 2021-2022
Львов
0:0
Конец матча
Стадион: Арена Львов
Металлист-1925
25' Желтая карточкаЧенбай Сергей
55' Желтая карточкаРоманчук Александр
62' Желтая карточкаГрисьо Максим
79' Желтая карточкаШершень Михаил
87' Желтая карточкаМахмутович Энес
90' Желтая карточкаДовгий Алексей
25
Чирьяк
Фране
13
Нич
Назарий
33
Марлисон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Нич НазарийНападающий
- Запасные игроки
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 АлвароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Anatoliy Bezsmertnyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 МарлисонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Квакич АмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Савин АнтонПолузащитник
-
32 Голодюк ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Illia Zubkov
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
Ход матча
25'
62'
79'
79'
87'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ренан Соарес
|1
|0.13
|2.
|Довгий Алексей
|1
|0.13
|3.
|Грисьо Максим
|1
|0.13
|4.
|Ременяк Артур
|1
|0.13
|5.
|Ньярко Эрнест
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Батюшин Юрий
|2
|0.25
|2.
|Голодюк Олег
|1
|0.13
|3.
|Марлисон
|1
|0.13
|4.
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.13
|5.
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|6.
|Протасов Евгений
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ньярко Эрнест
|4
|0
|2.
|Довгий Алексей
|3
|0
|3.
|Чирьяк Фране
|3
|0
|4.
|Махмутович Энес
|3
|0
|5.
|Романчук Александр II
|3
|0
|6.
|Грисьо Максим
|2
|0
|7.
|Якимец Владимир
|2
|0
|8.
|Бусько Андрей
|2
|0
|9.
|Алваро
|1
|0
|10.
|Ренан Соарес
|1
|0
|11.
|Нич Назарий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|3
|0
|2.
|Голодюк Олег
|2
|0
|3.
|Западня Артур
|2
|0
|4.
|Ченбай Сергей
|2
|0
|5.
|Шершень Михаил
|2
|0
|6.
|Ременюк Андрей
|2
|0
|7.
|Сидоренко Денис
|1
|0
|8.
|Савин Антон
|1
|0
|9.
|Ткачук Евгений
|1
|0
|10.
|Задерака Максим
|1
|0
|11.
|Батюшин Юрий
|1
|0
|12.
|Марлисон
|1
|0
|13.
|Коваленко Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Львов
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
|Металлист-1925
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: +5 =4 -11Верес 1:0 Львов Рух Львов 1:0 Львов Львов 1:2 Ингулец Львов 1:1 Александрия
Ворскла 4:1 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:1 Мариуполь Львов 1:1 Олимпик Донецк Ингулец 1:0 Львов Мариуполь 1:2 Львов Львов 1:1 Рух Львов Львов 1:0 Десна Львов 1:0 Минай Львов 3:1 Александрия Ворскла 2:1 Львов Днепр-1 5:1 Львов Львов 3:2 Шахтёр Донецк Заря 4:0 Львов Львов 1:4 Динамо Киев Львов 0:2 Колос Ковалёвка
Металлист-1925 Последние 20 матчей: +9 =4 -7Металлист-1925 0:2 Динамо Киев Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Ворскла 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925
Металлист-1925 3:2 Черноморец Од Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Металлист-1925 2:1 Рух Львов Металлист-1925 1:2 ВПК-Агро Кремень 0:4 Металлист-1925 Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Прикарпатье 0:3 Металлист-1925 Металлист-1925 4:1 Верес Оболонь-Бровар 1:1 Металлист-1925 Металлист-1925 3:2 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 0:1 Металлист-1925 Металлист-1925 1:1 Волынь Альянс 0:0 Металлист-1925 Полесье 0:0 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:2 Металлист-1925
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|23 - 2
|22
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 4
|19
|3.
|Десна
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 12
|16
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|5.
|Ворскла
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|6.
|Александрия
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заря
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|8.
|Верес
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|12.
|Ингулец
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|13.
|Минай
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|11 - 21
|4
|16.
|Львов
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 13
|3
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 0
|15
|2.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Десна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|Верес
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заря
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|9.
|Черноморец Од
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|10.
|Верес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|11.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|Ворскла
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|14.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|6
|3
|1
|2.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
|3.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|3
|1
|2.
|Колос Ковалёвка
|Ром Матия
|3
|1
|3.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|4.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|5.
|Рух Львов
|Федорчук Валерий
|4
|0
Прогнозы на матч Львов 0:0 Металлист-1925
Исход игры
Львов
46.8% (66)
Ничья
39% (55)
Металлист-1925
14.2% (20)
Тотал 2.5
Больше
23.02% (32)
Меньше
76.98% (107)
Обе команды забьют
Да
57.55% (80)
Нет
42.45% (59)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (48)
1:0 Львов
31.2% (44)
2:1 Львов
12.1% (17)
1:2 Металлист-1925
9.9% (14)
0:0 Ничья
4.3% (6)
0:1 Металлист-1925
3.5% (5)
2:0 Львов
2.1% (3)
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