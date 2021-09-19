  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2021-2022

Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Львов
0:0
Конец матча

Стадион:
Металлист-1925
0'
25' Желтая карточка
Ченбай Сергей
55' Желтая карточка
Романчук Александр
62' Желтая карточка
Грисьо Максим
79' Желтая карточка
Шершень Михаил
87' Желтая карточка
Махмутович Энес
90' Желтая карточка
Довгий Алексей
90'+6
31
Ильющенков
Александр
24
Якимец
Владимир
21
Романчук
Александр
II
4
Махмутович
Энес
47
Грисьо
Максим
7
Шина
Алвес
8
Брикнер
Иван
25
Чирьяк
Фране
89
Политыло
Сергей
5
Довгий
Алексей
13
Нич
Назарий
1
Сидоренко
Денис
5
Ермаков
Виталий
3
Ткачук
Евгений
23
Шершень
Михаил
21
Ченбай
Сергей
9
Батюшин
Юрий
70
Фабиньо
Энрике
28
Габелок
Артём
88
Крыськив
Дмитрий
17
Протасов
Евгений
33
Марлисон
Львов
Металлист-1925

Бомбардиры внутри турнира

Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ренан Соарес 1 0.13
2. Довгий Алексей 1 0.13
3. Грисьо Максим 1 0.13
4. Ременяк Артур 1 0.13
5. Ньярко Эрнест 0 0
Металлист-1925
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Батюшин Юрий 2 0.25
2. Голодюк Олег 1 0.13
3. Марлисон 1 0.13
4. Крыськив Дмитрий 1 0.13
5. Фабиньо Энрике 0 0
6. Протасов Евгений 0 0

Карточки

Львов
# Игрок      
1. Ньярко Эрнест 4 0
2. Довгий Алексей 3 0
3. Чирьяк Фране 3 0
4. Махмутович Энес 3 0
5. Романчук Александр II 3 0
6. Грисьо Максим 2 0
7. Якимец Владимир 2 0
8. Бусько Андрей 2 0
9. Алваро 1 0
10. Ренан Соарес 1 0
11. Нич Назарий 1 0
Металлист-1925
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 3 0
2. Голодюк Олег 2 0
3. Западня Артур 2 0
4. Ченбай Сергей 2 0
5. Шершень Михаил 2 0
6. Ременюк Андрей 2 0
7. Сидоренко Денис 1 0
8. Савин Антон 1 0
9. Ткачук Евгений 1 0
10. Задерака Максим 1 0
11. Батюшин Юрий 1 0
12. Марлисон 1 0
13. Коваленко Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Львов 25% (1) 0 50% (2) 0 0 25% (1)
 Металлист-1925 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 20% (1) 0

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Верес 1:0 Львов Рух Львов 1:0 Львов Львов 1:2 Ингулец Львов 1:1 Александрия
Ворскла 4:1 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:1 Мариуполь Львов 1:1 Олимпик Донецк Ингулец 1:0 Львов Мариуполь 1:2 Львов Львов 1:1 Рух Львов Львов 1:0 Десна Львов 1:0 Минай Львов 3:1 Александрия Ворскла 2:1 Львов Днепр-1 5:1 Львов Львов 3:2 Шахтёр Донецк Заря 4:0 Львов Львов 1:4 Динамо Киев Львов 0:2 Колос Ковалёвка
Металлист-1925 Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Металлист-1925 0:2 Динамо Киев Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Ворскла 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925
Металлист-1925 3:2 Черноморец Од Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Металлист-1925 2:1 Рух Львов Металлист-1925 1:2 ВПК-Агро Кремень 0:4 Металлист-1925 Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Прикарпатье 0:3 Металлист-1925 Металлист-1925 4:1 Верес Оболонь-Бровар 1:1 Металлист-1925 Металлист-1925 3:2 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 0:1 Металлист-1925 Металлист-1925 1:1 Волынь Альянс 0:0 Металлист-1925 Полесье 0:0 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:2 Металлист-1925
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 7 1 0 23 - 2 22
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 1 1 19 - 4 19
3. Десна Заявка 8 5 1 2 12 - 12 16
4. Днепр-1 Заявка 8 5 1 2 13 - 8 16
5. Ворскла Заявка 8 4 3 1 15 - 7 15
6. Александрия Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7. Заря Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
8. Верес Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
9. Рух Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
10. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 2 3 5 - 12 8
11. Металлист-1925 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
12. Ингулец Заявка 8 2 1 5 8 - 14 7
13. Минай Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
14. Черноморец Од Заявка 8 1 2 5 9 - 21 5
15. Мариуполь Заявка 8 1 1 6 11 - 21 4
16. Львов Заявка 8 0 3 5 4 - 13 3
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 18 - 0 15
2. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Десна Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
4. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Днепр-1 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
6. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Заря Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
8. Рух Львов Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
9. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Минай Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13. Александрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Львов Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 4 0 0 4 6 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
3. Динамо Киев Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5. Днепр-1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7. Мариуполь Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
9. Черноморец Од Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
10. Верес Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
11. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
12. Ворскла Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Минай Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
14. Металлист-1925 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
15. Рух Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Львов Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 6 3 1
2. Десна Безбородько Денис 5 0 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 3 1
2. Колос Ковалёвка Ром Матия 3 1
3. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
4. Заря Вернидуб Виталий 4 0
5. Рух Львов Федорчук Валерий 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Ченбай Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 141
Львов 46.8% (66)
X 39% (55)
Металлист-1925 14.2% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Львов 0:0 Металлист-1925 онлайн


Прогнозы на матч Львов 0:0 Металлист-1925

Исход игры
Львов
46.8% (66)
Ничья
39% (55)
Металлист-1925
14.2% (20)
Тотал 2.5
Больше
23.02% (32)
Меньше
76.98% (107)
Обе команды забьют
Да
57.55% (80)
Нет
42.45% (59)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (48)
1:0 Львов
31.2% (44)
2:1 Львов
12.1% (17)
1:2 Металлист-1925
9.9% (14)
0:0 Ничья
4.3% (6)
0:1 Металлист-1925
3.5% (5)
2:0 Львов
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 