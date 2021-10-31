Кипр: Первый дивизион 2021-2022
0:2
Конец матча
29' Желтая карточкаSambinha
36' Желтая карточкаПиттас Яннис
0:1
54' ГолДабо Багали
80' Желтая карточкаStefanos Charalambous
83' Желтая карточкаЙованович Александар
0:2
85' ГолЯнга Рангело
90' Желтая карточкаGiorgios Malekkides
- Основной состав
- Вратарь
-
3 SambinhaЗащитник
-
29 Дьянь МодуЗащитник
-
31 НаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
-
25 Чупич СтефанВратарь
-
27 Конфес АлуаПолузащитник
-
10 Gustavo XXI
-
-
-
-
-
-
-
-
22 Adam Kovac
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Штор ЛукаНападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
Ход матча
29'
36'
54'
0:1
67'
85'
0:2
История личных встреч
Олимпиакос Никосия
Аполлон
7 матчей
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед
20 матчей
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filippos Eftychidis
|2
|0.25
|Салли Эдгар
|2 (1)
|0.25
|Marios Pechlivanis
|1
|0.13
|Вильсон Петер
|1
|0.13
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|5 (2)
|0.63
|Янга Рангело
|2
|0.25
|Жради Бассель
|2
|0.25
|Илиев Илиан
|1
|0.13
|Дабо Багали
|1
|0.13
|Албанис Христос
|1
|0.13
Карточки
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sambinha
|2
|1
|Салли Эдгар
|3
|0
|Kingsley Sarfo
|2
|0
|Gustavo XXI
|2
|0
|Evgenios Kyriakou
|2
|0
|Stefanos Charalambous
|2
|0
|Вакасо Альхассан
|1
|0
|Дьянь Моду
|1
|0
|Конфес Алуа
|1
|0
|Нани II
|1
|0
|Marios Pechlivanis
|1
|0
|Christian Manrique
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жради Бассель
|2
|0
|Кателарис Фанос
|2
|0
|Кириаку Хараламбос
|0
|1
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Йованович Александар II
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Giorgios Malekkides
|1
|0
|Wellington XVI
|1
|0
|Хаммас Амин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
3
38%
76-90
Пропущено
2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
50%
4
33%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 1:0
Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 4:2 Омония - Олимпиакос Никосия 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 1:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 2:1
Аполлон
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1
Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Жилина - Аполлон 2:2 Аполлон - Жилина 1:3 Омония - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:2 Аполлон - АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 1:2 Аполлон - Анортосис 1:1 Аполлон - Омония 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис - Аполлон 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|2.
|Аполлон
|8
|6
|0
|2
|13 - 8
|18
|3.
|Арис Лимассол
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|5.
|Олимпиакос Никосия
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|6.
|АПОЭЛ
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|7.
|Анортосис
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|8.
|ПАЕЕК
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Докса Катокопия
|8
|1
|4
|3
|8 - 9
|7
|10.
|Пафос
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Омония
|7
|2
|1
|4
|5 - 7
|7
|12.
|Этникос Ахна
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Аполлон
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|3.
|Олимпиакос Никосия
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|4.
|Омония
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|АПОЭЛ
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|7.
|Анортосис
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Пафос
|4
|1
|3
|0
|7 - 3
|6
|9.
|Докса Катокопия
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|10.
|ПАЕЕК
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Арис Лимассол
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Этникос Ахна
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Аполлон
|4
|3
|0
|1
|4 - 1
|9
|3.
|АЕК Ларнака
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|5.
|Олимпиакос Никосия
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|АПОЭЛ
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|7.
|ПАЕЕК
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Анортосис
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|9.
|Докса Катокопия
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|10.
|Пафос
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|11.
|Этникос Ахна
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|12.
|Омония
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0