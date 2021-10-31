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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос Никосия
0:2
Конец матча
Аполлон
0'
29' Желтая карточка
Sambinha
36' Желтая карточка
Питтас Яннис
0:1
54' Гол
Дабо Багали
80' Желтая карточка
Stefanos Charalambous
83' Желтая карточка
Йованович Александар
0:2
85' Гол
Янга Рангело
90' Желтая карточка
Giorgios Malekkides
90'+5
Олимпиакос Никосия
Аполлон

История личных встреч

Олимпиакос Никосия
Аполлон

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

20 матчей

5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 побед

История матчей

ПД
2:2
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
5:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
5:1
К
3:2
К
1:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filippos Eftychidis 2 0.25
Салли Эдгар 2 (1) 0.25
Marios Pechlivanis 1 0.13
Вильсон Петер 1 0.13
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 5 (2) 0.63
Янга Рангело 2 0.25
Жради Бассель 2 0.25
Илиев Илиан 1 0.13
Дабо Багали 1 0.13
Албанис Христос 1 0.13

Карточки

Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sambinha 2 1
Салли Эдгар 3 0
Kingsley Sarfo 2 0
Gustavo XXI 2 0
Evgenios Kyriakou 2 0
Stefanos Charalambous 2 0
Вакасо Альхассан 1 0
Дьянь Моду 1 0
Конфес Алуа 1 0
Нани II 1 0
Marios Pechlivanis 1 0
Christian Manrique 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жради Бассель 2 0
Кателарис Фанос 2 0
Кириаку Хараламбос 0 1
Алеесами Хайтам 1 0
Коль Исраэль 1 0
Йованович Александар II 1 0
Питтас Яннис 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Giorgios Malekkides 1 0
Wellington XVI 1 0
Хаммас Амин 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
3
38%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
50%
4
33%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 1:0
Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 4:2 Омония - Олимпиакос Никосия 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 1:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 2:1
Аполлон
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1
Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Жилина - Аполлон 2:2 Аполлон - Жилина 1:3 Омония - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:2 Аполлон - АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 1:2 Аполлон - Анортосис 1:1 Аполлон - Омония 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис - Аполлон 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 8 6 2 0 15 - 5 20
2. Аполлон 8 6 0 2 13 - 8 18
3. Арис Лимассол 8 5 1 2 11 - 6 16
4. АЕЛ Лимаcсол 7 3 2 2 12 - 7 11
5. Олимпиакос Никосия 8 3 2 3 6 - 7 11
6. АПОЭЛ 8 3 1 4 8 - 12 10
7. Анортосис 7 3 0 4 9 - 11 9
8. ПАЕЕК 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Докса Катокопия 8 1 4 3 8 - 9 7
10. Пафос 7 1 4 2 8 - 10 7
11. Омония 7 2 1 4 5 - 7 7
12. Этникос Ахна 8 0 2 6 7 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Аполлон 4 3 0 1 9 - 7 9
3. Олимпиакос Никосия 5 2 1 2 4 - 5 7
4. Омония 4 2 1 1 4 - 3 7
5. АПОЭЛ 3 2 0 1 3 - 2 6
6. АЕЛ Лимаcсол 4 2 0 2 6 - 3 6
7. Анортосис 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Пафос 4 1 3 0 7 - 3 6
9. Докса Катокопия 4 1 2 1 5 - 4 5
10. ПАЕЕК 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Арис Лимассол 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Этникос Ахна 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Аполлон 4 3 0 1 4 - 1 9
3. АЕК Ларнака 3 2 1 0 7 - 3 7
4. АЕЛ Лимаcсол 3 1 2 0 6 - 4 5
5. Олимпиакос Никосия 3 1 1 1 2 - 2 4
6. АПОЭЛ 5 1 1 3 5 - 10 4
7. ПАЕЕК 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Анортосис 4 1 0 3 4 - 7 3
9. Докса Катокопия 4 0 2 2 3 - 5 2
10. Пафос 3 0 1 2 1 - 7 1
11. Этникос Ахна 5 0 1 4 4 - 9 1
12. Омония 3 0 0 3 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Питтас Яннис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Sambinha получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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