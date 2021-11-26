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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Морейренсе
2:2
Конец матча

Стадион:
Жил Висенте
0'
9' Желтая карточка
Фильо Жозе Карлос
22' Желтая карточка
Карвалью Витор
28' Желтая карточка
Паулинью Паулу
47' Желтая карточка
Росич Лазар
47' Желтая карточка
Фрелих Жига
1:0
49' Пенальти
Ян
59' Желтая карточка
Пачеку Фабиу
1:1
68' Гол
Лино Сэмуел
1:2
77' Гол
Франсиско Мартинес
90' Желтая карточка
Ауашерия Билель
90' Желтая карточка
Кунья Лукас
2:2
90' Гол
Витория Стивен
90'+7
1
Кевин
77
Паулинью
Паулу
19
Витория
Стивен
3
Росич
Лазар
5
Конте
Абду
6
Пачеку
Фабиу
8
Камара
Ибраима
III
10
Перес
Фелипе
21
Соареш
Филипе
11
Ян
III
9
Луис
Андре
V
1
Фрелих
Жига
2
Фильо
Жозе
Карлос
3
Кунья
Лукас
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
8
Педринью
V
21
Карвалью
Витор
10
Фудзимото
Канья
77
Мурило
Коста
9
Франсиско
Мартинес
29
Лино
Сэмуел
Морейренсе
4-2-3-1
Жил Висенте
4-3-3

История личных встреч

Морейренсе
Жил Висенте

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:5
ПЛ
3:0
ТМК
1:1
ТМК
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:3
КЛ
2:1
ГЛ
2:1
ГЛ
1:1
КЛ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 5 0.42
Ян III 2 (2) 0.17
Витория Стивен 2 (1) 0.17
Da Conceicao Rafael Miranda3 2 (1) 0.17
Перес Фелипе 1 0.08
Паулинью Паулу 1 0.08
Валтерсон 1 0.08
Камара Ибраима III 0 0
Консейсау Родригу 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 7 0.58
Лино Сэмуел 5 0.42
Фудзимото Канья 1 0.08
Абурджания Георгий 1 0.08
Кунья Лукас 1 0.08
Педринью V 0 0
Фильо Жозе Карлос 0 0
Лоте Антуан 0 0
Ханне Бубакар 0 0
Мурило Коста 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витория Стивен 5 0
Росич Лазар 5 0
Камара Ибраима III 4 0
Жорж Артур 4 0
Паулинью Паулу 3 0
Пачеку Фабиу 3 0
Валтерсон 3 0
Консейсау Родригу 1 1
Перес Фелипе 2 0
Ласерда Дерик 2 0
Ян III 1 0
Соареш Филипе 1 0
Рамос Рубен 1 0
Франко Гонсало 1 0
Кевин 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педринью V 5 0
Карвалью Витор 5 0
Кунья Лукас 5 0
Фильо Жозе Карлос 4 0
Ауашерия Билель 3 0
Талоша Жоау 3 0
Франсиско Мартинес 2 0
Абурджания Георгий 2 0
Лоте Антуан 2 0
Мурило Коста 2 0
Буэно Матеус 2 0
Рубен Мигель 0 1
Крицюк Станислав 1 0
Хакмен Эммануэль 1 0
Фрелих Жига 1 0
Фудзимото Канья 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
4
40%
3
33%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
9%
2
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
100%
1
14%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
3
27%
3
38%
76-90

Забито

14
16
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
8
57%
4
25%
76-90

Пропущено

22
14
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
1
5%
4
29%
1-15
5
23%
2
14%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
6
27%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Морейренсе - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Спортинг Л - Морейренсе 1:0
Oriental Dragon - Морейренсе 2:3 Маритиму - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Арока 2:1 Порту - Морейренсе 5:0 Морейренсе - Фамаликан 2:2 Белененсеш - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Брага 2:3 Санта-Клара - Морейренсе 2:2 Морейренсе - Бенфика 1:2 Пенафьел - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Брага 0:4 Пасуш де Феррейра - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Фамаликан 3:0 Брага - Морейренсе 2:1 Портимоненсе - Морейренсе 1:2 Морейренсе - Насьонал Мадейра 2:2
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Leca - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1
Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Порту 1:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Визела 2:2 Санта-Клара - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Боавишта 3:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 1:1 Тондела - Жил Висенте 0:1 Визела - Жил Висенте 2:3 Жил Висенте - Боавишта 1:2 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Брага 1:1 Маритиму - Жил Висенте 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 11 9 2 0 28 - 7 29
2. Спортинг Л Заявка 11 9 2 0 17 - 4 29
3. Бенфика Заявка 11 9 1 1 27 - 7 28
4. Эшторил Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
5. Брага Заявка 11 5 4 2 17 - 14 19
6. Портимоненсе Заявка 11 5 2 4 10 - 9 17
7. Витория Гимарайнш Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
8. Жил Висенте Заявка 12 3 5 4 15 - 15 14
9. Тондела Заявка 11 4 0 7 17 - 21 12
10. Боавишта Заявка 11 2 5 4 14 - 20 11
11. Пасуш де Феррейра Заявка 11 2 5 4 9 - 14 11
12. Арока Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
13. Визела Заявка 11 1 7 3 9 - 16 10
14. Фамаликан Заявка 11 2 4 5 16 - 17 10
15. Морейренсе Заявка 12 1 6 5 14 - 22 9
16. Белененсеш Заявка 11 1 5 5 7 - 15 8
17. Маритиму Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
18. Санта-Клара Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2. Порту Заявка 5 5 0 0 16 - 2 15
3. Бенфика Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Витория Гимарайнш Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Тондела Заявка 6 3 0 3 12 - 12 9
6. Боавишта Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
7. Брага Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
8. Арока Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Портимоненсе Заявка 6 2 1 3 4 - 5 7
10. Визела Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
11. Эшторил Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Пасуш де Феррейра Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Морейренсе Заявка 6 1 3 2 10 - 11 6
14. Жил Висенте Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
15. Белененсеш Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Санта-Клара Заявка 6 1 2 3 4 - 13 5
17. Фамаликан Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
18. Маритиму Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 6 5 1 0 14 - 3 16
2. Порту Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
3. Эшторил Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
4. Спортинг Л Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
5. Брага Заявка 6 3 2 1 8 - 9 11
6. Портимоненсе Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Жил Висенте Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
8. Фамаликан Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
9. Витория Гимарайнш Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
10. Пасуш де Феррейра Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
11. Маритиму Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
12. Визела Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
13. Морейренсе Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
14. Арока Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
15. Тондела Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Белененсеш Заявка 6 0 3 3 2 - 8 3
17. Боавишта Заявка 5 0 2 3 5 - 13 2
18. Санта-Клара Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Паулинью Паулу получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Карвалью Витор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Зе Карлош получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 132
Морейренсе 31.8% (42)
X 59.1% (78)
Жил Висенте 9.1% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Морейренсе 2:2 Жил Висенте онлайн


Прогнозы на матч Морейренсе 2:2 Жил Висенте

Исход игры
Морейренсе
31.8% (42)
Ничья
59.1% (78)
Жил Висенте
9.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
19.85% (26)
Меньше
80.15% (105)
Обе команды забьют
Да
73.28% (96)
Нет
26.72% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
53% (70)
1:0 Морейренсе
18.9% (25)
2:1 Морейренсе
11.4% (15)
1:2 Жил Висенте
6.8% (9)
0:0 Ничья
4.5% (6)
2:0 Морейренсе
1.5% (2)
0:1 Жил Висенте
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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