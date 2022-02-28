РОССИЯ: Кубок 2021-2022
История личных встреч
Рубин
Ротор
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2
Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0
Ротор
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ротор - Факел 1:2 Балтика - Ротор 2:1 Ротор - Металлург Липецк 0:1 Волгарь - Ротор 2:0
СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Ротор - Ахмат 1:1 Ротор - Алания 0:0 Спартак-2 - Ротор 1:1 Ротор - ФК Кубань 1:3 Енисей - Ротор 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Краснодар-2 - Ротор 1:1 Ротор - КАМАЗ 1:0 Велес Москва - Ротор 3:1 Нефтехимик - Ротор 1:3 Ротор - Акрон 1:2 Оренбург - Ротор 0:3 Томь - Ротор 1:1 Кайрат Москва - Ротор 0:3
Прогнозы на матч Рубин - Ротор
Исход игры
Рубин
100% (30)
Ничья
0% (0)
Ротор
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40% (12)
Меньше
60% (18)
Обе команды забьют
Да
40% (12)
Нет
60% (18)
Популярный счёт
2:1 Рубин
40% (12)
2:0 Рубин
36.7% (11)
1:0 Рубин
23.3% (7)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!