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РОССИЯ: Кубок 2021-2022

2021-2022
Рубин
 
Позже
Ротор
Прогнозы 30
Рубин 100% (30)
X 0% (0)
Ротор 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Ротор
1.59
4.15
6.45
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Рубин
Ротор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ТМК
3:0
ПЛ
1:3

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2
Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0
Ротор
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ротор - Факел 1:2 Балтика - Ротор 2:1 Ротор - Металлург Липецк 0:1 Волгарь - Ротор 2:0
СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Ротор - Ахмат 1:1 Ротор - Алания 0:0 Спартак-2 - Ротор 1:1 Ротор - ФК Кубань 1:3 Енисей - Ротор 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Краснодар-2 - Ротор 1:1 Ротор - КАМАЗ 1:0 Велес Москва - Ротор 3:1 Нефтехимик - Ротор 1:3 Ротор - Акрон 1:2 Оренбург - Ротор 0:3 Томь - Ротор 1:1 Кайрат Москва - Ротор 0:3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 марта 2022, осталось 2 дня 17 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 30
    Рубин 100% (30)
    X 0% (0)
    Ротор 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Ротор
    1.59
    4.15
    6.45
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Рубин - Ротор онлайн


    Прогнозы на матч Рубин - Ротор

    Исход игры
    Рубин
    100% (30)
    Ничья
    0% (0)
    Ротор
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (12)
    Меньше
    60% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (12)
    Нет
    60% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    40% (12)
    2:0 Рубин
    36.7% (11)
    1:0 Рубин
    23.3% (7)
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