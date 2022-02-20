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История личных встреч
ЦСКА Москва
Рубин
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
33 матча
48.5%
21.2%
30.3%
16 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
30.3%
57.6%
12.1%
10 побед 19 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
39.4%
24.2%
12 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2
ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0
Рубин
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0
Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3