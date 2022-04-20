Аргентина: Лига професиональ 2022
1:0
Конец матча
30' Желтая карточкаGregorio Tanco
39' Желтая карточкаMartin Luciano
40' Вторая желтая карточкаGregorio Tanco
41' Желтая карточкаEmanuel Coronel
44' Желтая карточкаArmando Mendez
55' Желтая карточкаAlejandro Cabrera
1:0
69' ПенальтиJuan Manuel Garcia
71' Желтая карточкаУрси Агустин
88' Желтая карточкаВаньони Леонель
Ход матча
30'
39'
40'
41'
44'
69'
71'
88'
17
Justo
Giani
26
Ramiro
Sordo
30
Juan
Andrada
11
Урси
Агустин
23
Лопез
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Justo GianiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ramiro SordoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Juan Sforza
-
-
-
-
55 Tomas Jacob
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
-
23 Лопез ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
14 Amos Perales
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Банфилд
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
88.9%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
19 матчей
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
10.5%
68.4%
21.1%
2 победы 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Manuel Garcia
|3 (1)
|0.27
|Nicolas Castro
|3 (1)
|0.27
|Juan Fernando Garro
|2
|0.18
|Ramiro Sordo
|2
|0.18
|Francisco Gonzalez2
|1
|0.09
|Реаско Джоркаефф
|1
|0.09
|Nazareno Funez
|1
|0.09
|Juan Sforza
|1
|0.09
|Лема Кристиан
|1 (1)
|0.09
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giuliano Galoppo
|5
|0.45
|Урси Агустин
|1
|0.09
|Juan Alvarez2
|1
|0.09
|Juan Manuel Cruz
|1 (1)
|0.09
|Лолло Лусиано
|1
|0.09
|Ramiro Enrique
|1
|0.09
|Gregorio Tanco
|1
|0.09
|Amos Perales
|1
|0.09
|Датоло Хесус
|1 (1)
|0.09
|Цвитанич Дарио
|0
|0
|Matias Romero1
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Пабло II
|6
|0
|Julian Fernandez II
|6
|0
|Justo Giani
|4
|0
|Martin Luciano
|4
|0
|Willer Ditta
|3
|0
|Juan Sforza
|3
|0
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|Armando Mendez
|2
|0
|Juan Fernando Garro
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Лема Кристиан
|1
|0
|Victor Velazquez
|1
|0
|Diego Calcaterra
|1
|0
|Marco Campagnaro
|1
|0
|Guillermo Balzi
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лолло Лусиано
|4
|1
|Emanuel Coronel
|3
|1
|Доминго Николас
|4
|0
|Урси Агустин
|4
|0
|Gregorio Tanco
|2
|1
|Alexis Maldonado
|3
|0
|Giuliano Galoppo
|3
|0
|Franco Quinteros
|2
|0
|Alejandro Cabrera
|2
|0
|Цвитанич Дарио
|1
|0
|Болонья Энрике
|1
|0
|Luciano Andres Abecasis
|1
|0
|Alejandro Maciel
|1
|0
|Лопез Эрик
|1
|0
|Matias Romero1
|1
|0
|Juan Manuel Cruz
|1
|0
|Ramiro Enrique
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Amos Perales
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Забито
15
14
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
4
27%
4
29%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
3
20%
3
21%
76-90
Пропущено
10
11
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
4
40%
3
27%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Банфилд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0
Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Сармиенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|11
|8
|3
|0
|23 - 8
|27
|2.
|Ривер Плейт
|0:0
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|4.
|Дефенса и Хустисия
|10
|5
|3
|2
|21 - 15
|18
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|6.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|15 - 15
|17
|7.
|Унион Санта-Фе
|11
|5
|2
|4
|9 - 8
|17
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|9.
|Банфилд
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|10.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|5
|4
|11 - 13
|11
|11.
|Атлетико Платенсе
|11
|2
|2
|7
|9 - 19
|8
|12.
|Патронато Парана
|11
|2
|1
|8
|8 - 17
|7
|13.
|Атлетико Тукуман
|10
|1
|3
|6
|6 - 17
|6
|14.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|11
|1
|3
|7
|6 - 15
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|7
|3
|1
|28 - 14
|24
|2.
|Альдосиви
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|3.
|Тигре
|11
|5
|4
|2
|15 - 7
|19
|4.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|5
|1
|12 - 9
|17
|5.
|Колон
|11
|3
|6
|2
|15 - 13
|15
|6.
|Барракас Централь
|11
|5
|0
|6
|13 - 20
|15
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|5
|3
|13 - 17
|14
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|2
|7
|2
|14 - 14
|13
|9.
|Уракан
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|10.
|Годой Крус
|3:3
|10
|2
|5
|3
|17 - 19
|11
|11.
|Велес Сарсфилд
|11
|2
|5
|4
|7 - 8
|11
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|11
|1
|7
|3
|16 - 18
|10
|13.
|Росарио Сентраль
|0:0
|11
|2
|3
|6
|8 - 14
|9
|14.
|Ланус
|0:0
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|6
|5
|0
|1
|7 - 3
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|4.
|Сармиенто
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|5.
|Ривер Плейт
|0:0
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|9.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|10.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|11.
|Банфилд
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Патронато Парана
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Тигре
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Альдосиви
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Уракан
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|8.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|9.
|Ланус
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Барракас Централь
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|11.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|13.
|Годой Крус
|3:3
|5
|0
|4
|1
|7 - 9
|4
|14.
|Росарио Сентраль
|0:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Ривер Плейт
|0:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Дефенса и Хустисия
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|4.
|Банфилд
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|5.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|9.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Патронато Парана
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|11.
|Унион Санта-Фе
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|12.
|Атлетико Платенсе
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|13.
|Атлетико Тукуман
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|2.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|3
|0
|14 - 8
|9
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|3
|1
|5 - 8
|9
|5.
|Барракас Централь
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Колон
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Годой Крус
|3:3
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|8.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|Уракан
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Росарио Сентраль
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|13.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|2
|3
|0 - 4
|2
|14.
|Ланус
|0:0
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2