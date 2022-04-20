  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професиональ 2022

Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Ньюэллс Олд Бойз
1:0
Конец матча
Банфилд
0'
30' Желтая карточка
Gregorio Tanco
39' Желтая карточка
Martin Luciano
40' Вторая желтая карточка
Gregorio Tanco
41' Желтая карточка
Emanuel Coronel
44' Желтая карточка
Armando Mendez
55' Желтая карточка
Alejandro Cabrera
1:0
69' Пенальти
Juan Manuel Garcia
71' Желтая карточка
Урси Агустин
88' Желтая карточка
Ваньони Леонель
90'+5
1
Арболеда
Иван
14
Armando
Mendez
2
Лема
Кристиан
4
Willer
Ditta
3
Martin
Luciano
17
Justo
Giani
8
Перес
Пабло
II
20
Julian
Fernandez
II
26
Ramiro
Sordo
16
Реаско
Джоркаефф
9
Juan
Manuel
Garcia
25
Болонья
Энрике
29
Luciano
Andres
Abecasis
44
Alejandro
Maciel
26
Gregorio
Tanco
31
Julian
Eseiza
22
Juan
Alvarez2
16
Alejandro
Cabrera
30
Juan
Andrada
11
Урси
Агустин
23
Лопез
Эрик
9
Juan
Manuel
Cruz
Ньюэллс Олд Бойз
4-4-2
Банфилд
4-4-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Банфилд

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
88.9%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

19 матчей

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

10.5%
68.4%
21.1%
2 победы 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
0:0
С
0:0
С
1:1
С
1:0
ТМК
1:1
П
0:2
П
1:1
П
0:3
П
3:0
ПА
2:0
ПА
0:1
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
2:1
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
0:1
ТМС
0:0
ПА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Manuel Garcia 3 (1) 0.27
Nicolas Castro 3 (1) 0.27
Juan Fernando Garro 2 0.18
Ramiro Sordo 2 0.18
Francisco Gonzalez2 1 0.09
Реаско Джоркаефф 1 0.09
Nazareno Funez 1 0.09
Juan Sforza 1 0.09
Лема Кристиан 1 (1) 0.09
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giuliano Galoppo 5 0.45
Урси Агустин 1 0.09
Juan Alvarez2 1 0.09
Juan Manuel Cruz 1 (1) 0.09
Лолло Лусиано 1 0.09
Ramiro Enrique 1 0.09
Gregorio Tanco 1 0.09
Amos Perales 1 0.09
Датоло Хесус 1 (1) 0.09
Цвитанич Дарио 0 0
Matias Romero1 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Пабло II 6 0
Julian Fernandez II 6 0
Justo Giani 4 0
Martin Luciano 4 0
Willer Ditta 3 0
Juan Sforza 3 0
Juan Manuel Garcia 2 0
Armando Mendez 2 0
Juan Fernando Garro 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Лема Кристиан 1 0
Victor Velazquez 1 0
Diego Calcaterra 1 0
Marco Campagnaro 1 0
Guillermo Balzi 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лолло Лусиано 4 1
Emanuel Coronel 3 1
Доминго Николас 4 0
Урси Агустин 4 0
Gregorio Tanco 2 1
Alexis Maldonado 3 0
Giuliano Galoppo 3 0
Franco Quinteros 2 0
Alejandro Cabrera 2 0
Цвитанич Дарио 1 0
Болонья Энрике 1 0
Luciano Andres Abecasis 1 0
Alejandro Maciel 1 0
Лопез Эрик 1 0
Matias Romero1 1 0
Juan Manuel Cruz 1 0
Ramiro Enrique 1 0
Lautaro Rios 1 0
Amos Perales 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Забито

15
14
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
4
27%
4
29%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
3
20%
3
21%
76-90

Пропущено

10
11
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
4
40%
3
27%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Банфилд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0
Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Сармиенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 11 8 3 0 23 - 8 27
2. Ривер Плейт 0:0 11 7 2 2 21 - 9 23
3. Ньюэллс Олд Бойз 11 7 1 3 15 - 10 22
4. Дефенса и Хустисия 10 5 3 2 21 - 15 18
5. Аргентинос Хуниорс 10 5 2 3 14 - 12 17
6. Сармиенто 10 5 2 3 15 - 15 17
7. Унион Санта-Фе 11 5 2 4 9 - 8 17
8. Химнасия Ла-Плата 11 4 3 4 14 - 19 15
9. Банфилд 11 4 2 5 13 - 12 14
10. Сан-Лоренсо 11 2 5 4 11 - 13 11
11. Атлетико Платенсе 11 2 2 7 9 - 19 8
12. Патронато Парана 11 2 1 8 8 - 17 7
13. Атлетико Тукуман 10 1 3 6 6 - 17 6
14. Тальерес Кордоба 0:0 11 1 3 7 6 - 15 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 11 7 3 1 28 - 14 24
2. Альдосиви 11 6 2 3 15 - 10 20
3. Тигре 11 5 4 2 15 - 7 19
4. Бока Хуниорс 10 4 5 1 12 - 9 17
5. Колон 11 3 6 2 15 - 13 15
6. Барракас Централь 11 5 0 6 13 - 20 15
7. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 5 3 13 - 17 14
8. Индепендьенте Авельянеда 11 2 7 2 14 - 14 13
9. Уракан 11 3 3 5 13 - 15 12
10. Годой Крус 3:3 10 2 5 3 17 - 19 11
11. Велес Сарсфилд 11 2 5 4 7 - 8 11
12. Арсенал Саранди 3:3 11 1 7 3 16 - 18 10
13. Росарио Сентраль 0:0 11 2 3 6 8 - 14 9
14. Ланус 0:0 11 1 5 5 9 - 13 8

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 5 0 1 7 - 3 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 6 5 0 1 10 - 3 15
3. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 9 - 1 13
4. Сармиенто 5 3 2 0 9 - 6 11
5. Ривер Плейт 0:0 5 3 1 1 14 - 6 10
6. Аргентинос Хуниорс 5 3 1 1 7 - 3 10
7. Химнасия Ла-Плата 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Дефенса и Хустисия 5 1 3 1 8 - 8 6
9. Атлетико Платенсе 6 2 0 4 4 - 7 6
10. Тальерес Кордоба 0:0 6 1 2 3 4 - 9 5
11. Банфилд 5 1 1 3 7 - 7 4
12. Атлетико Тукуман 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Патронато Парана 6 1 1 4 4 - 7 4
14. Сан-Лоренсо 5 0 3 2 6 - 8 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Тигре 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Альдосиви 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Велес Сарсфилд 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Колон 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
7. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
8. Арсенал Саранди 3:3 6 1 4 1 8 - 8 7
9. Ланус 0:0 6 1 3 2 4 - 4 6
10. Барракас Централь 5 2 0 3 5 - 11 6
11. Бока Хуниорс 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 9 5
13. Годой Крус 3:3 5 0 4 1 7 - 9 4
14. Росарио Сентраль 0:0 5 1 1 3 5 - 8 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Ривер Плейт 0:0 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Дефенса и Хустисия 5 4 0 1 13 - 7 12
4. Банфилд 6 3 1 2 6 - 5 10
5. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 7 - 9 7
7. Ньюэллс Олд Бойз 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Химнасия Ла-Плата 6 2 1 3 7 - 12 7
9. Сармиенто 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Патронато Парана 5 1 0 4 4 - 10 3
11. Унион Санта-Фе 5 0 2 3 2 - 5 2
12. Атлетико Платенсе 5 0 2 3 5 - 12 2
13. Атлетико Тукуман 5 0 2 3 2 - 8 2
14. Тальерес Кордоба 0:0 5 0 1 4 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 5 3 2 0 6 - 3 11
2. Альдосиви 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Эстудиантес Ла Плата 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 3 1 5 - 8 9
5. Барракас Централь 6 3 0 3 8 - 9 9
6. Колон 6 1 4 1 7 - 6 7
7. Годой Крус 3:3 5 2 1 2 10 - 10 7
8. Тигре 6 1 3 2 5 - 5 6
9. Индепендьенте Авельянеда 5 1 3 1 7 - 7 6
10. Уракан 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Росарио Сентраль 0:0 6 1 2 3 3 - 6 5
12. Арсенал Саранди 3:3 5 0 3 2 8 - 10 3
13. Велес Сарсфилд 5 0 2 3 0 - 4 2
14. Ланус 0:0 5 0 2 3 5 - 9 2
Где смотреть матч Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Банфилд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 