1:1
Конец матча
25' Желтая карточкаПаулиньо Жозе
28' Желтая карточкаАлвес Родриго
45' Желтая карточкаAdriano Marlon
45' Желтая карточкаСампайо Филипе
0:1
64' ГолПитта Исидро
81' Желтая карточкаМиранда Пауло
82' Желтая карточкаПитта Исидро
1:1
83' ПенальтиГонсалвеш Диего
86' Желтая карточкаВитиньо Виктор
Ход матча
25'
28'
45'
45'
46'
59'
64'
0:1
81'
82'
83'
1:1
86'
55
Luis
Oyama
14
Chayene
89
Erison
31
Cesar
Ribela
16
Jadson
III
80
Питта
Исидро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Luis OyamaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ChayeneПолузащитник
- Полузащитник
-
89 ErisonНападающий
- Запасные игроки
-
16 Угу МигельЗащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
-
-
-
70 Vinicius5
-
62 Kayque
-
23 Romildo
-
38 Kawan
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
-
31 Cesar RibelaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Питта ИсидроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 РомулоЗащитник
-
77 ParaguaioПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Gabriel Tota
-
-
-
-
-
-
-
15 Kelvi
-
Главный тренер: Eduardo Baptista
История личных встреч
Ботафого Рибейрао
Жувентуде
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3
Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Ботафого Рибейрао - Ресенде 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1 Ботафого Рибейрао - Нова-Игуасу 2:0 Ботафого Рибейрао - Мадурейра 4:2 Ботафого Рибейрао - Бангу 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Гуарани Кампинас 2:2 Гремио Бразил - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Операрио Ферровиарио 2:1
Жувентуде
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Брагантино 2:2
Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 0:0 Айморе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 0:0 Униан Фредерикенсе - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Нову-Амбургу 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Жувентуде - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Форталеза - Жувентуде 1:0