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  3. Бразилия: Серия A
Ботафого Рибейрао
1:1
Конец матча
Жувентуде
0'
25' Желтая карточка
Паулиньо Жозе
28' Желтая карточка
Алвес Родриго
45' Желтая карточка
Adriano Marlon
45' Желтая карточка
Сампайо Филипе
0:1
64' Гол
Питта Исидро
81' Желтая карточка
Миранда Пауло
82' Желтая карточка
Питта Исидро
1:1
83' Пенальти
Гонсалвеш Диего
86' Желтая карточка
Витиньо Виктор
90'+10
1
Фернандес
Роберто
III
2
Саравия
Ренсо
94
Сампайо
Филипе
15
Куэста
Виктор
20
Daniel
Borges
55
Luis
Oyama
8
Каррейро
Патрик
10
Зауэр
Густаво
14
Chayene
29
Витиньо
Виктор
89
Erison
31
Cesar
Ribela
2
Алвес
Родриго
28
Миранда
Пауло
12
Рафаэль
Форстер
6
Виллиам
Матеус
50
Yuri
Oliveira
Lima
16
Jadson
III
25
Adriano
Marlon
7
Capixaba1
80
Питта
Исидро
94
Паулиньо
Жозе
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1
Жувентуде
4-2-3-1

История личных встреч

Ботафого Рибейрао
Жувентуде

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

К
2:1
К
1:1
СC
0:0
СC
1:1
К
4:2
КБ
2:2
СA
1:1

Результаты последних матчей

Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3
Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Ботафого Рибейрао - Ресенде 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1 Ботафого Рибейрао - Нова-Игуасу 2:0 Ботафого Рибейрао - Мадурейра 4:2 Ботафого Рибейрао - Бангу 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Гуарани Кампинас 2:2 Гремио Бразил - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Операрио Ферровиарио 2:1
Жувентуде
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Брагантино 2:2
Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 0:0 Айморе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 0:0 Униан Фредерикенсе - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Нову-Амбургу 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Жувентуде - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Форталеза - Жувентуде 1:0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      48'
      Сампайо Филипе получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      46'
      Марлон Адриано получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      28'
      Алвес Родриго получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Паулиньо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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