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  3. Бразилия: Серия A
Жувентуде
0:1
Конец матча
Куяба
0'
33' Желтая карточка
Marllon
0:0
51' Не забитый пенальти
Питта Исидро
66' Желтая карточка
Jadson III
72' Желтая карточка
Elton V
82' Желтая карточка
Vitor Mendes
82' Вторая желтая карточка
Vitor Mendes
0:1
83' Пенальти
Elton V
85' Желтая карточка
Joao Lucas2
90' Желтая карточка
Alesson Batista
90'+8
31
Cesar
Ribela
2
Алвес
Родриго
34
Vitor
Mendes
12
Рафаэль
Форстер
6
Виллиам
Матеус
50
Yuri
Oliveira
Lima
16
Jadson
III
7
Capixaba1
11
Oscar
Ruiz
23
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
80
Питта
Исидро
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Joao
Lucas2
3
Эмпереур
Алан
4
Marllon
6
Uendel
11
Ewerthon
VI
5
Marcao
VI
8
Pepe4
10
Валдивия
Вандерсон
7
Felipe
Marques
9
Андре
Филипе
Жувентуде
4-2-3-1
Куяба
4-4-2

История личных встреч

Жувентуде
Куяба

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:2
СA
2:2
СB
1:0
СB
1:1

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1
Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 0:0 Айморе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 0:0 Униан Фредерикенсе - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Нову-Амбургу 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Жувентуде - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Форталеза - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Брагантино 1:0
Куяба
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Флуминенсе 0:1 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Форталеза - Куяба 0:1
Куяба - Мелгар 2:0 Куяба - Униан Рондонополис 4:0 Униан Рондонополис - Куяба 2:3 Дом Боско - Куяба 0:1 Фигейренсе - Куяба 2:2 АСА Арапирака - Куяба 0:2 Куяба - Sorriso 4:0 Sport Sinop - Куяба 1:1 Куяба - Дом Боско 4:0 Куяба - Академия ФК 4:0 Operario VG - Куяба 0:1 Куяба - Нова-Мутун 3:2 Луверденсе - Куяба 2:1 Униан Рондонополис - Куяба 1:2 Куяба - Акао 3:0 Сантос - Куяба 1:1
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Марлон получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Рафаэль Форстер уходит с поля. Миранда Пауло выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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