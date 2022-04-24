33' Желтая карточкаMarllon
0:0
51' Не забитый пенальтиПитта Исидро
66' Желтая карточкаJadson III
72' Желтая карточкаElton V
82' Желтая карточкаVitor Mendes
82' Вторая желтая карточкаVitor Mendes
0:1
83' ПенальтиElton V
85' Желтая карточкаJoao Lucas2
90' Желтая карточкаAlesson Batista
Ход матча
33'
46'
51'
0:0
66'
72'
82'
82'
83'
0:1
85'
90'
90'
31
Cesar
Ribela
34
Vitor
Mendes
16
Jadson
III
11
Oscar
Ruiz
80
Питта
Исидро
- Основной состав
-
31 Cesar RibelaВратарь
- Защитник
-
34 Vitor MendesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Oscar RuizПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Питта ИсидроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 РомулоЗащитник
-
77 ParaguaioПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
15 Kelvi
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Baptista
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
-
6 UendelЗащитник
-
11 Ewerthon VIПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кафу ЖонатанПолузащитник
-
15 Гава РафаэлПолузащитник
-
13 Joaquim
-
21 Marquinhos2
-
-
19 Elton V
-
-
-
14 Paulo III
-
Главный тренер: Pintado
История личных встреч
Жувентуде
Куяба
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1
Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 0:0 Айморе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 0:0 Униан Фредерикенсе - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Нову-Амбургу 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Жувентуде - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Форталеза - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Брагантино 1:0
Куяба
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Флуминенсе 0:1 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Форталеза - Куяба 0:1
Куяба - Мелгар 2:0 Куяба - Униан Рондонополис 4:0 Униан Рондонополис - Куяба 2:3 Дом Боско - Куяба 0:1 Фигейренсе - Куяба 2:2 АСА Арапирака - Куяба 0:2 Куяба - Sorriso 4:0 Sport Sinop - Куяба 1:1 Куяба - Дом Боско 4:0 Куяба - Академия ФК 4:0 Operario VG - Куяба 0:1 Куяба - Нова-Мутун 3:2 Луверденсе - Куяба 2:1 Униан Рондонополис - Куяба 1:2 Куяба - Акао 3:0 Сантос - Куяба 1:1