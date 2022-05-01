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  3. Бразилия: Серия A
Гойяс
2:2
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
5' Желтая карточка
Danilo IV
13' Желтая карточка
Dada Belmonte
23' Желтая карточка
Reynaldo2
37' Желтая карточка
Jair II
0:1
39' Гол
Халк Живанилдо
1:1
53' Гол
Аподи Диаллиссон
1:2
56' Гол
Варгас Эдуардо
79' Желтая карточка
Арана Гильерме
79' Желтая карточка
Халк Живанилдо
2:2
80' Пенальти
Elvis II
83' Желтая карточка
Elvis II
86' Желтая карточка
Nathan VI
90'+6
23
Tadeu
I
12
Сидней
29
Reynaldo2
4
Joao
Caetano
10
Elvis
II
55
Henrique
Lordelo
22
Аподи
Диаллиссон
20
Диего
Рибас
97
Dada
Belmonte
14
Danilo
IV
11
Раул
Педро
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
15
Сарачо
Федерико
8
Jair
II
26
Фернандес
Игнасио
19
Ademir
Santos
7
Халк
Живанилдо
10
Варгас
Эдуардо
Гойяс
3-2-4-1
Атлетико Минейро
4-3-3

История личных встреч

Гойяс
Атлетико Минейро

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

19 матчей

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

5.3%
73.7%
21%
1 победа 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:2
СA
0:0
БСА
2:3
БСА
0:1
БСА
4:1
БСА
0:0
КБ
2:1
КБ
2:0
СA
3:1
СA
1:3
СA
2:3
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
4:1

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коритиба - Гойяс 3:0
Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2 Гойяс - Крисьюма 1:0 Гойяс - КРАК 3:0 КРАК - Гойяс 0:3 Гойяс - Гремио Анаполис 2:1 Соуза Параибано - Гойяс 1:1 Анаполис - Гойяс 0:1 Jataiense - Гойяс 0:3 Гойяс - Morrinhos 2:0 Гойяс - Гойянезия 2:0 Гойянезия - Гойяс 3:4 Morrinhos - Гойяс 1:1 Гойяс - Jataiense 3:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба 2:2 Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1
Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:1 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Калденсе - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Крузейро 2:1 Pouso Alegre - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 0:2 УРТ - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Атлетико Патросиненсе 3:0 Уберландия - Атлетико Минейро 0:4 Атлетико Минейро - Томбенсе 3:0
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    • 46'
      Каэтано уходит с поля. Nicolas выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Халк Живанилдо бьет в цель!
    • Желтая карточка
      37'
      Жаир получил желтую карточку от судьи
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      23'
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