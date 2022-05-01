2:2
Конец матча
5' Желтая карточкаDanilo IV
13' Желтая карточкаDada Belmonte
23' Желтая карточкаReynaldo2
37' Желтая карточкаJair II
0:1
39' ГолХалк Живанилдо
1:1
53' ГолАподи Диаллиссон
1:2
56' ГолВаргас Эдуардо
79' Желтая карточкаАрана Гильерме
79' Желтая карточкаХалк Живанилдо
2:2
80' ПенальтиElvis II
83' Желтая карточкаElvis II
86' Желтая карточкаNathan VI
Ход матча
5'
13'
23'
37'
39'
53'
1:1
56'
1:2
69'
73'
79'
79'
80'
2:2
82'
83'
86'
23
Tadeu
I
12
Сидней
29
Reynaldo2
10
Elvis
II
20
Диего
Рибас
14
Danilo
IV
11
Раул
Педро
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
8
Jair
II
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
12 СиднейЗащитник
-
29 Reynaldo2Защитник
- Защитник
-
10 Elvis IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Danilo IVПолузащитник
-
11 Раул ПедроНападающий
- Запасные игроки
-
37 Пабло ХуанВратарь
- Защитник
-
2 МагиньоЗащитник
-
3 Да СилваЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
33 Luan III
-
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
-
2 Guga3Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Годин ДиегоЗащитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
44 RubensЗащитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
33 SavioПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
-
32 Рафаэл Пирес
-
-
27 Calebe
-
-
Главный тренер: Мохамед Антонио
История личных встреч
Гойяс
Атлетико Минейро
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
19 матчей
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
5.3%
73.7%
21%
1 победа 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коритиба - Гойяс 3:0
Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2 Гойяс - Крисьюма 1:0 Гойяс - КРАК 3:0 КРАК - Гойяс 0:3 Гойяс - Гремио Анаполис 2:1 Соуза Параибано - Гойяс 1:1 Анаполис - Гойяс 0:1 Jataiense - Гойяс 0:3 Гойяс - Morrinhos 2:0 Гойяс - Гойянезия 2:0 Гойянезия - Гойяс 3:4 Morrinhos - Гойяс 1:1 Гойяс - Jataiense 3:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба 2:2 Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1
Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:1 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Калденсе - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Крузейро 2:1 Pouso Alegre - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 0:2 УРТ - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Атлетико Патросиненсе 3:0 Уберландия - Атлетико Минейро 0:4 Атлетико Минейро - Томбенсе 3:0