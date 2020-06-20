На газон присел Тиль, держась за ногу. Ему необходима медицинская помощь.

ОПАСНО! Лесовой мощно выстрелил с дальней дистанции, метя под левую штангу, но Максименко в эффектном броске потащил мяч на угловой.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:3!!! Евгений Луценко!!! Есть гол престижа! После подачи углового спартаковцы отбились, но пошла атака вторым темпом и после подачи с правого фланга Луценко, выиграв позиционную борьбу у Маслова, головой пробил точно в цель.

90' У Банды не выдержали нервы и африканец грубо сыграл против соперника в центре поля, за что получил жёлтую карточку.

90' Не слишком понятно, зачем судья так много добавил ко второму тайму. Обе команды уже практически не бегают, желая поскорее услышать финальный свисток.

90' 6 минут компенсировано.

89' Спартаковцы принялись просто катать мяч поперёк поля. Слышим мы рокот недовольства с трибун, но ничего не поделать, ведь гости заслужили так действовать в концовке.

88' Луценко в окружении нескольких соперников пытался пробить через себя, но переоценил свои способности Евгений в этом эпизоде.

87' Штрафной удар на правом краю атаки заработали туляки. Пантелеев пытался прямым ударом удивить Максименко, но угодил в "стенку" из трёх игроков "Спартака".

86' Замена в составе "Арсенала": вместо Виктора Альвареса на поле вышел Максим Володько.

85' Замена в составе "Спартака", причём двойная: на поле вышли Умяров и Мирзов, заменив Зобнина и Ларссона. Таким образом весь свой лимит замен "красно-белые" уже исчерпали.

84' Потеряли уже всякую надежду и сами "канониры", которые выключили высокий прессинг и, похоже, смирились со своей участью.

83' Продолжают спартаковцы терзать соперников своими контрвыпадами. Сейчас правым флангом гости обострили игру, откуда следовала подача в направлении Понсе, но на опережении удалось сыграть Беляеву.

82' Откровенно приуныли болельщики туляков на трибунах стадиона "Арсенал". Все понимают, что спасти команду Черевченко от поражение здесь может только какое-то невероятное чудо.

81' Нельзя сказать, что разгромный счёт здесь по игре, но "Спартак" куда более классно действовал в атаке, в то время как "Арсенал" допускает слишком много ошибок в комбинационной игре.

79' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! Эсекель Понсе!!!

На классе сегодня "Спартак" разбирается с "Арсеналом". Ларссон разогнал контратаку, выманил на себя трёх соперников, после чего выполнил классный заброс на Понсе, который вошёл в штрафную по правому краю и мощно выстрелил в дальнюю "девятку".

78' "Оружейники" заработали угловой на левом фланге, но спартаковцы уверенно отбились после подачи Горбатенко, вынеся мяч к центральному кругу.

77' Замена в составе "Спартака": вместо Айртона в игру вступил Андрей Ещенко.

75' Костадинов и Ларссон сошлись в жёстком единоборстве, и теперь им обоим необходима помощь.

74' Замена в составе "Арсенала" произошла: вместо Юрия Ковалёва встречу продолжит Ламек Банда. Рискует Игорь Черевченко, но ведь выбора у него другого не остаётся.

73' Отбились туляки после подачи углового и тут же пошли в высокий прессинг, но Ковалёв перестарался в отборе, грубо сыграв в кость Джикии.

72' ОПАСНО! Крал в контратаке ворвался на правый край штрафной площади и здорово пробивал низом в дальний угол, но Шамову удалось спасти свою команду, после чего Беляев в подкате успел не позволить сыграть на добивании Понсе.

71' А вот и солнце снова выглянуло из-за туч. Это не в пользу туляков, которым придётся играть против солнечных лучей.

70' По игре пока не видно каких-либо вариантов для "Арсенала" избежать поражения в этом матче, однако это вовсе не означает, что пора капитулировать. Нужно пытаться сквитать один гол, а дальше на кураже можно будет уже как-то спасти игру.

69' Минутную паузу объявил судья на водопой. Несмотря на то, что солнце в Туле уже не светит, всё равно достаточно жарко здесь, поэтому футболистам необходимо восстановить водный баланс в организме.

68' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Николай Рассказов!!!

Это уже серьёзная заявка "красно-белых" на итоговую победу! Левым флангом разогнали контратаку гости, где Айртон накрутил соперника, вошёл в штрафную площадку и мягко подал на дальнюю штангу, куда набежал Рассказов и головой переправил мяч в сетке.

67' Продолжают спартаковцы много фолить в центре поля. Сейчас Зобнин аккуратно нарушил правила против Чаушича.

66' Спартаковцы ринулись в контратаку, но она была прервана свистком арбитра, который зафиксировал фол со стороны Понсе против Костадинова.

65' Также у спартаковцев вместо Зелимхана Бакаева в игру вступил Гус Тиль.

64' Первая замена произошла в составе "Спартака": вместо Александра Соболева, который в последние минуты несколько прихрамывал, на поле вышел Эсекель Понсе.

63' Горбатенко слишком долго готовил удар издали, и его накрыл Бакаев. Едва не нарвались из-за этого туляки на контратаку.

62' Айртон грубовато сфолил в центре против Ткачёва. Игорь Черевченко требует наказать бразильца жёлтой карточкой, которая стала бы для него второй. Но арбитр прощает нарушителя.

61' Луценко головой пробивал после подачи углового, но неточно получилось - мяч ушёл значительно левее цели.

60' Жиго присел на газон и просит медицинскую помощь. Вынужденная пауза в нашем матче возникла. Тульские болельщики недовольны такой задержкой.

59' Продолжают туляки пытаться дальними ударами угрожать воротам Максименко. Чаушич сейчас пробивал издали, но мяч задел ногу Джикии и ушёл на угловой.

58' Длинный пас прошёл на Луценко на правый фланг, после чего Евгений сместился в центр и пробивал по воротам с левой ноги, но блокирован этот удар был центрбеками "Спартака".

57' Крал с дальней дистанции решить пробить по воротам хозяев, но выстрел на себя успел принял Чаушич, сорвав аплодисменты болельщиков на трибунах.

56' Ткачёв получил мяч метрах в 23-х от ворот соперника плотно пробивал по воротам без обработки, но всё видел Максименко и в падении забрал мяч в руки.

55' Никак не удаётся у "оружейников" наладить контроль над мячом. Спартаковцы куда более уверенно действуют в комбинационной игре.

55' Никак не удаётся у "оружейников" наладить контроль над мячом. Спартаковцы куда более уверенно действуют в комбинационной игре.

54' Атака "Спартака" левым флангом закончилась подачей в район 11-метровой отметки, откуда головой пробивал Соболев, но мяч пролетел в полутора метрах левее створа ворот.

53' Соболев очень здорово умеет цепляться за мяч. Поставил он сейчас корпус Беляеву и последний ничего не мог сделать кроме как нарушить правила.

52' Тульские болельщики на трибунах не теряют оптимизма, продолжая активно поддерживать своих любимцев.

51' Айртон в контратаке подключился в атаку, сместился со своего левого фланга в центр и пробивал в ближний нижний угол - никаких проблем для Шамова.

50' Правым флангом пытались обострить игру туляки, но ничего не вышло. Джикия перехватил мяч и, ничего не выдумывая, просто выбил его в аут.

49' Спартаковцы не стесняются использовать тактику мелкого фола. Гостям при таком счёте выгодно таким образом не позволять соперникам взвинтить темп.

48' Солнце перед вторым таймом скрылось за тучами, что должно немного облегчить футболистам дальнейшую работу.

47' "Арсенал" сразу начал работать в высоком прессинге, пытаясь давить на соперников непосредственно возле чужой штрафной площади.