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Арсенал Тула
1:3
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Спартак Москва
0'
3' Желтая карточка
Жиго Самуэль
28' Желтая карточка
Соболев Александр Сергеевич
42' Желтая карточка
Айртон Лукас
0:1
44' Гол
Соболев Александр Сергеевич
45' Желтая карточка
Бакаев Зелимхан
0:2
66' Гол
Рассказов Николай
68' Желтая карточка
Ткачёв Сергей
72' Желтая карточка
Ковалёв Юрий
0:3
79' Гол
Понсе Эсекель
90' Желтая карточка
Банда Ламек
1:3
90' Гол
Луценко Евгений
90' Желтая карточка
Джикия Георгий
90'+8
50
Шамов
Егор
15
Ковалёв
Юрий
6
Беляев
Максим
8
Григалава
Гиа
23
Горбатенко
Игорь
70
Костадинов
Георги
20
Чаушич
Горан
21
Альварес
Виктор-Гильермо
11
Ткачёв
Сергей
22
Лесовой
Даниил
48
Луценко
Евгений
98
Максименко
Александр
92
Рассказов
Николай
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
6
Айртон
Лукас
33
Крал
Алекс
47
Зобнин
Роман
39
Маслов
Павел
77
Соболев
Александр
Сергеевич
10
Бакаев
Зелимхан
23
Ларссон
Джордан
Арсенал Тула
3-4-2-1
Спартак Москва
5-3-2

Ход матча

3'
 
Жиго Самуэль
28'
 
Соболев Александр Сергеевич
42'
 
Айртон Лукас
44'
0:1
Соболев Александр Сергеевич
(Бакаев Зелимхан)
45'
 
Бакаев Зелимхан
62'
 
Понсе Эсекель
Соболев Александр Сергеевич
63'
 
Тиль Гус
Бакаев Зелимхан
66'
0:2
Рассказов Николай
(Айртон Лукас)
68'
Ткачёв Сергей
 
72'
Ковалёв Юрий
 
73'
Банда Ламек
Ковалёв Юрий
 
73'
Минаев Роман
Ткачёв Сергей
 
76'
 
Ещенко Андрей
Айртон Лукас
79'
0:3
Понсе Эсекель
(Ларссон Джордан)
80'
Пантелеев Владислав
Горбатенко Игорь
 
84'
 
Умяров Наиль
Зобнин Роман
84'
 
Мирзов Резиуан
Ларссон Джордан
86'
Володько Максим
Альварес Виктор-Гильермо
 
90'
Банда Ламек
 
90'
Луценко Евгений
(Банда Ламек)
1:3
90'
 
Джикия Георгий

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Луценко Евгений 9 0.3
2. Кангва Эванс 3 0.1
3. Лесовой Даниил 2 0.07
4. Чаушич Горан 2 0.07
5. Ломовицкий Александр 2 (1) 0.07
6. Ткачёв Сергей 1 0.03
7. Горбатенко Игорь 1 0.03
8. Бауэр Роберт 1 0.03
9. Альварес Виктор-Гильермо 1 0.03
10. Григалава Гиа 1 0.03
11. Берхамов Кантемир 1 0.03
12. Тудорие Александру 1 0.03
13. Комбаров Кирилл 0 0
14. Беляев Максим 0 0
15. Костадинов Георги 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 5 0.17
2. Понсе Эсекель 5 0.17
3. Бакаев Зелимхан 4 (1) 0.13
4. Жиго Самуэль 4 0.13
5. Шюррле Андре 1 0.03
6. Мирзов Резиуан 1 0.03
7. Мельгарехо Лоренсо 1 0.03
8. Зобнин Роман 1 0.03
9. Джикия Георгий 1 0.03
10. Рассказов Николай 1 0.03
11. Тиль Гус 1 0.03
12. Адриано Луис 1 (1) 0.03
13. Фернандо Мартинс 0 0
14. Айртон Лукас 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Григалава Гиа 7 0
2. Альварес Виктор-Гильермо 6 0
3. Бауэр Роберт 3 1
4. Денисов Александр 4 0
5. Луценко Евгений 4 0
6. Ткачёв Сергей 4 0
7. Костадинов Георги 4 0
8. Чаушич Горан 3 0
9. Комбаров Кирилл 2 0
10. Горбатенко Игорь 2 0
11. Левашов Михаил 2 0
12. Кангва Эванс 2 0
13. Беляев Максим 1 0
14. Ковалёв Юрий 1 0
15. Лесовой Даниил 1 0
16. Шамов Егор 1 0
17. Igor Cherevchenko 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Ломовицкий Александр 8 0
2. Бакаев Зелимхан 6 0
3. Жиго Самуэль 6 0
4. Джикия Георгий 4 1
5. Гулиев Аяз 5 0
6. Зобнин Роман 3 1
7. Кутепов Илья 4 0
8. Умяров Наиль 4 0
9. Айртон Лукас 4 0
10. Понсе Эсекель 2 1
11. Шюррле Андре 3 0
12. Тиль Гус 3 0
13. Крал Алекс 3 0
14. Мирзов Резиуан 2 0
15. Ларссон Джордан 2 0
16. Рассказов Николай 2 0
17. Адриано Луис 1 0
18. Ещенко Андрей 1 0
19. Ташаев Александр 1 0
20. Фернандо Мартинс 1 0
21. Мелкадзе Георгий 1 0
22. Максименко Александр 1 0
23. Маслов Павел 1 0
24. Бакаев Солтмурад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 17.39% (4) 26.09% (6) 8.7% (2) 17.39% (4) 13.04% (3) 17.39% (4)
 Спартак Москва 9.52% (2) 9.52% (2) 19.05% (4) 14.29% (3) 23.81% (5) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -
Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула
Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Арсенал Тула 1:0 Сепси Арсенал Тула 2:1 Кешля Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:2 Краснодар Арсенал Тула 1:1 Химик Новомосковск Арсенал Тула 0:1 Зенит Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Урал 2:2 Арсенал Тула Ахмат 1:1 Арсенал Тула
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва
Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Рубин Краснодар 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург КамАЗ 1:2 Спартак Москва

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 5
Спартак Москва: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 5
Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:3 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
Спартак Москва 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 4:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 15 5 2 44 - 10 50
2. Локомотив Москва Заявка 22 12 5 5 32 - 25 41
3. Краснодар Заявка 22 11 8 3 36 - 22 41
4. Ростов Заявка 23 11 5 7 40 - 44 38
5. ЦСКА Москва Заявка 22 10 6 6 29 - 22 36
6. Спартак Москва 3:0 Заявка 23 9 4 10 27 - 23 31
7. Динамо Москва Заявка 22 8 6 8 20 - 25 30
8. Арсенал Тула 0:3 Заявка 23 8 4 11 25 - 30 28
9. Уфа Заявка 22 6 9 7 16 - 19 27
10. Сочи Заявка 23 7 6 10 36 - 29 27
11. Рубин Заявка 23 6 8 9 14 - 23 26
12. Тамбов Заявка 22 7 4 11 26 - 27 25
13. Урал Заявка 23 6 7 10 27 - 43 25
14. Оренбург Заявка 22 6 5 11 26 - 36 23
15. Ахмат Заявка 23 5 8 10 20 - 31 23
16. Крылья Советов Заявка 23 6 4 13 24 - 33 22
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    90'
    Джикия получил жёлтую карточку на последней минуте матча.
  • Описание гола
    90'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:3!!! Евгений Луценко!!!
    Есть гол престижа! После подачи углового спартаковцы отбились, но пошла атака вторым темпом и после подачи с правого фланга Луценко, выиграв позиционную борьбу у Маслова, головой пробил точно в цель.
  • Опасный момент
    90'
    ОПАСНО! Лесовой мощно выстрелил с дальней дистанции, метя под левую штангу, но Максименко в эффектном броске потащил мяч на угловой.
  • Травма, повреждение
    90'
    На газон присел Тиль, держась за ногу. Ему необходима медицинская помощь.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • Желтая карточка
    90'
    У Банды не выдержали нервы и африканец грубо сыграл против соперника в центре поля, за что получил жёлтую карточку.
  • 90'
    Не слишком понятно, зачем судья так много добавил ко второму тайму. Обе команды уже практически не бегают, желая поскорее услышать финальный свисток.
  • Дополнительное время
    90'
    6 минут компенсировано.
  • 89'
    Спартаковцы принялись просто катать мяч поперёк поля. Слышим мы рокот недовольства с трибун, но ничего не поделать, ведь гости заслужили так действовать в концовке.
  • 88'
    Луценко в окружении нескольких соперников пытался пробить через себя, но переоценил свои способности Евгений в этом эпизоде.
  • Фол, нарушение
    87'
    Штрафной удар на правом краю атаки заработали туляки. Пантелеев пытался прямым ударом удивить Максименко, но угодил в "стенку" из трёх игроков "Спартака".
  • Замена
    86'
    Замена в составе "Арсенала": вместо Виктора Альвареса на поле вышел Максим Володько.
  • Замена
    85'
    Замена в составе "Спартака", причём двойная: на поле вышли Умяров и Мирзов, заменив Зобнина и Ларссона. Таким образом весь свой лимит замен "красно-белые" уже исчерпали.
  • 84'
    Потеряли уже всякую надежду и сами "канониры", которые выключили высокий прессинг и, похоже, смирились со своей участью.
  • 83'
    Продолжают спартаковцы терзать соперников своими контрвыпадами. Сейчас правым флангом гости обострили игру, откуда следовала подача в направлении Понсе, но на опережении удалось сыграть Беляеву.
  • 82'
    Откровенно приуныли болельщики туляков на трибунах стадиона "Арсенал". Все понимают, что спасти команду Черевченко от поражение здесь может только какое-то невероятное чудо.
  • 81'
    Нельзя сказать, что разгромный счёт здесь по игре, но "Спартак" куда более классно действовал в атаке, в то время как "Арсенал" допускает слишком много ошибок в комбинационной игре.
  • Описание гола
    79'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! Эсекель Понсе!!!
    На классе сегодня "Спартак" разбирается с "Арсеналом". Ларссон разогнал контратаку, выманил на себя трёх соперников, после чего выполнил классный заброс на Понсе, который вошёл в штрафную по правому краю и мощно выстрелил в дальнюю "девятку".
  • Угловой
    78'
    "Оружейники" заработали угловой на левом фланге, но спартаковцы уверенно отбились после подачи Горбатенко, вынеся мяч к центральному кругу.
  • Замена
    77'
    Замена в составе "Спартака": вместо Айртона в игру вступил Андрей Ещенко.
  • Травма, повреждение
    75'
    Костадинов и Ларссон сошлись в жёстком единоборстве, и теперь им обоим необходима помощь.
  • Замена
    74'
    Замена в составе "Арсенала" произошла: вместо Юрия Ковалёва встречу продолжит Ламек Банда. Рискует Игорь Черевченко, но ведь выбора у него другого не остаётся.
  • Желтая карточка
    73'
    Отбились туляки после подачи углового и тут же пошли в высокий прессинг, но Ковалёв перестарался в отборе, грубо сыграв в кость Джикии.
  • Опасный момент
    72'
    ОПАСНО! Крал в контратаке ворвался на правый край штрафной площади и здорово пробивал низом в дальний угол, но Шамову удалось спасти свою команду, после чего Беляев в подкате успел не позволить сыграть на добивании Понсе.
  • 71'
    А вот и солнце снова выглянуло из-за туч. Это не в пользу туляков, которым придётся играть против солнечных лучей.
  • 70'
    По игре пока не видно каких-либо вариантов для "Арсенала" избежать поражения в этом матче, однако это вовсе не означает, что пора капитулировать. Нужно пытаться сквитать один гол, а дальше на кураже можно будет уже как-то спасти игру.
  • Судья
    69'
    Минутную паузу объявил судья на водопой. Несмотря на то, что солнце в Туле уже не светит, всё равно достаточно жарко здесь, поэтому футболистам необходимо восстановить водный баланс в организме.
  • Описание гола
    68'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Николай Рассказов!!!
    Это уже серьёзная заявка "красно-белых" на итоговую победу! Левым флангом разогнали контратаку гости, где Айртон накрутил соперника, вошёл в штрафную площадку и мягко подал на дальнюю штангу, куда набежал Рассказов и головой переправил мяч в сетке.
  • Фол, нарушение
    67'
    Продолжают спартаковцы много фолить в центре поля. Сейчас Зобнин аккуратно нарушил правила против Чаушича.
  • Фол, нарушение
    66'
    Спартаковцы ринулись в контратаку, но она была прервана свистком арбитра, который зафиксировал фол со стороны Понсе против Костадинова.
  • Замена
    65'
    Также у спартаковцев вместо Зелимхана Бакаева в игру вступил Гус Тиль.
  • Замена
    64'
    Первая замена произошла в составе "Спартака": вместо Александра Соболева, который в последние минуты несколько прихрамывал, на поле вышел Эсекель Понсе.
  • 63'
    Горбатенко слишком долго готовил удар издали, и его накрыл Бакаев. Едва не нарвались из-за этого туляки на контратаку.
  • Фол, нарушение
    62'
    Айртон грубовато сфолил в центре против Ткачёва. Игорь Черевченко требует наказать бразильца жёлтой карточкой, которая стала бы для него второй. Но арбитр прощает нарушителя.
  • Угловой
    61'
    Луценко головой пробивал после подачи углового, но неточно получилось - мяч ушёл значительно левее цели.
  • Травма, повреждение
    60'
    Жиго присел на газон и просит медицинскую помощь. Вынужденная пауза в нашем матче возникла. Тульские болельщики недовольны такой задержкой.
  • 59'
    Продолжают туляки пытаться дальними ударами угрожать воротам Максименко. Чаушич сейчас пробивал издали, но мяч задел ногу Джикии и ушёл на угловой.
  • 58'
    Длинный пас прошёл на Луценко на правый фланг, после чего Евгений сместился в центр и пробивал по воротам с левой ноги, но блокирован этот удар был центрбеками "Спартака".
  • 57'
    Крал с дальней дистанции решить пробить по воротам хозяев, но выстрел на себя успел принял Чаушич, сорвав аплодисменты болельщиков на трибунах.
  • Опасный момент
    56'
    Ткачёв получил мяч метрах в 23-х от ворот соперника  плотно пробивал по воротам без обработки, но всё видел Максименко и в падении забрал мяч в руки.
  • 55'
    Никак не удаётся у "оружейников" наладить контроль над мячом. Спартаковцы куда более уверенно действуют в комбинационной игре.
  • 55'
    Никак не удаётся у "оружейников" наладить контроль над мячом. Спартаковцы куда более уверенно действуют в комбинационной игре.
  • 54'
    Атака "Спартака" левым флангом закончилась подачей в район 11-метровой отметки, откуда головой пробивал Соболев, но мяч пролетел в полутора метрах левее створа ворот.
  • Фол, нарушение
    53'
    Соболев очень здорово умеет цепляться за мяч. Поставил он сейчас корпус Беляеву и последний ничего не мог сделать кроме как нарушить правила.
  • 52'
    Тульские болельщики на трибунах не теряют оптимизма, продолжая активно поддерживать своих любимцев.
  • 51'
    Айртон в контратаке подключился в атаку, сместился со своего левого фланга в центр и пробивал в ближний нижний угол - никаких проблем для Шамова.
  • 50'
    Правым флангом пытались обострить игру туляки, но ничего не вышло. Джикия перехватил мяч и, ничего не выдумывая, просто выбил его в аут.
  • Фол, нарушение
    49'
    Спартаковцы не стесняются использовать тактику мелкого фола. Гостям при таком счёте выгодно таким образом не позволять соперникам взвинтить темп.
  • 48'
    Солнце перед вторым таймом скрылось за тучами, что должно немного облегчить футболистам дальнейшую работу.
  • 47'
    "Арсенал" сразу начал работать в высоком прессинге, пытаясь давить на соперников непосредственно возле чужой штрафной площади.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Спартак" пока что ведёт в Туле со счётом 1:0, благодаря голу Соболева в концовке первой половины встречи.
  • Желтая карточка
    45'
    Бакаев получил жёлтую карточку за грубый фол. Счёт 4:0 уже по предупреждениям в пользу "Спартака".
  • 45'
    Никак не удаётся у туляков подобраться к владениям Максименко на ударную дистанцию. Всё перекрыто "красно-белыми" у своих ворот.
  • Фол, нарушение
    45'
    Ларссон жестковато нарушил правила против соперника, но этот фол не тянул на демонстрацию жёлтой карточки нарушителю.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты компенсировано.
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Александр Соболев!!!
    "Гол в раздевалку" посчастливилось забить москвичам. Через центральную ось небольшими силами организовали контратаку "красно-белые". Бакаев отдал мяч левее на Соболева, который на рывке ворвался в штрафную площадку и точно пробил в дальний нижний угол с левой ноги.
  • 43'
    Мягкий заброс в штрафную площадь следовал, но выше всех там выпрыгнул Крал, который отбил мяч на правый фланг обороны.
  • Желтая карточка
    42'
    Штрафной удар туляки заработали метрах в 28-ми от ворот соперника, правее центральной оси. Айртон фолил против Ткачёва, за что получил жёлтую карточку.
  • 41'
    Чаушич на правом фланге пытался заработать угловой, но Крал сыграл против него выше всяческих похвал, сумев сохранить мяч в пределах поля.
  • 40'
    Отмечу, что в матче первого круга "Спартак" проиграл дома "Арсеналу" с минимальным счётом 0:1. Тогда единственный гол в середине первого тайма забил Луценко.
  • 39'
    Луценко протащил мяч в чужую штрафную площадку, после чего игровой снаряд срикошетил на Ткачёва, который пробивал по воротам, но выстрел на себя принял один из защитников.
  • 38'
    Вернулся на поле и Георгий, пока его партнёры по команде неспешно перекатывают мяч друг другу поперёк поля. Никакого прессинга со стороны туляков нет.
  • Травма, повреждение
    37'
    Джикии досталось больнее - в нокдауне он находится. Ткачёв же уже готов продолжать встречу.
  • Травма, повреждение
    36'
    Джикия и Ткачёв в жёстком единоборстве сошлись в центре поля и теперь обоим парням необходима медицинская помощь.
  • 35'
    Жиго достаточно рискованно пасовал на Максименко, находясь под прессингом Луценко, но обошлось - форварду не удалось опередить вратаря.
  • Судья
    34'
    Подключившийся в атаку Ковалёв пытался красиво обыграть Айртона, но в итоге оказался на газоне. Бразилец правила не нарушал, поэтому свисток судьи промолчал.
  • Угловой
    33'
    Свой третий угловой с левого фланга подали спартаковцы, но никому из игроков в штрафной площади добраться к мячу не удалось.
  • 32'
    Соболев со средней дистанции пробивал по воротам, но не слишком удобно ему было, благодаря защитникам Тулы, поэтому никаких проблем у Шамова не возникло.
  • 31'
    Темп игры по прежнему весьма посредственный. Но очень сложно ждать, что какой-то из команд удастся его взвинтить в условиях этой жары.
  • Опасный момент
    30'
    Снова отбились спартаковцы после подачи стандартного положения у своих ворот. Но пошла атака вторым темпом и после подачи справа Беляеву удалось с лёту переправить мяч в направлении ворот, но слишком слабо, что позволило Максименко забрать мяч в руки.
  • Желтая карточка
    29'
    Соболев не лучшим образом отработал на правом фланге обороны, грубо нарушив правила против соперника, за что получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    28'
    Угловой удар с левого фланга выполнили туляки, но спартаковцам удалось отбиться, после чего пошла яростная борьба за подбор.
  • 27'
    Соболев зацепился за мяч в центре поля и под прессингом двух соперников пытался сделать пас пяткой на ход партнёру по команде, но трюк не прошёл.
  • 26'
    Снова левым флангом шли в атаку москвичи, но на этот раз протащил мяч в штрафную площадку у них не удалось.
  • Судья
    25'
    Тут же назначена ещё одна минутная пауза - судья разрешил командам отправиться на водопой, учитывая сильную жару в Туле.
  • 24'
    Чуть позже в этом матче началась акция "Спасибо врачам!", что связано с тем, что мяч долго не выходил за пределы поля. Теперь же все начали аплодировать, благодаря медиков за их труд и спасение жизней.
  • Опасный момент
    23'
    Левым краем удалось обострить игру спартаковцам, откуда последовала прострельная передача от Айртона в направлении Соболева, но на опережении чётко сыграл Григалава.
  • 22'
    Половина тайма уже позади. Создали команды по одной неплохой возможности у чужих ворот, но голевыми их назвать сложно.
  • Угловой
    21'
    Спартаковцы в контратаке заработали угловой на левом фланге. Но снова со стандарта последовала слишком низкая подача, удобная для защитников.
  • Фол, нарушение
    20'
    Два штрафных удара из глубины поля выполнили туляки за последние две минуты, но в обоих случаях и намёка не было на опасные ситуации у ворот Максименко.
  • 19'
    Дополнительная проблема для "Спартака" в том, что "красно-белым" приходится играть в первом тайме ещё и против светящих в глаза солнечных лучей.
  • 18'
    Солнце выглянуло в Туле. Жарковато здесь. Во многом именно поэтому команды стараются действовать в среднем темпе, экономя силы.
  • 17'
    В последние минуты больше мячом в центре поля стали владеть туляки, в то время как спартаковцы начали пытаться действовать на быстрых контратаках.
  • 16'
    С дальней дистанции по воротам хозяев пробил Зобнин, но получилось у него недостаточно сильно и недостаточно точно.
  • 15'
    Штрафной удар в глубине поля заработали москвичи, но подача по направлению к штрафной площади получилась слишком низкой.
  • 14'
    Букмекеры перед матчем видели "Спартак" небольшим фаворитом этого матча. По игре мы пока видим примерное равенство.
  • 13'
    После подачи штрафного удара в чужих владениях самым расторопным оказался Луценко, но пробивал он из неудобного положения, и мяч был послан над воротами.
  • Опасный момент
    12'
    А вот и первая угроза у ворот Максименко: Лесовой прорвался с мячом в атаку по левому флангу и выполнил прострельную передачу в центр, где партнёр сбрасывал мяч под удар Луценко, но выстрел нападающего в последний момент успел блокировать защитник.
  • 11'
    "Тула, Тула" - скандируют немногочисленные болельщики на трибунах. Но команда Игоря Черевченко пока не агрессивничает в атаке.
  • Опасный момент
    10'
    Соболев забросил мяч на забегание Ларссону за спины защитников "Арсенала", Джордан ворвался в штрафную площадку по левому краю и пробивал в дальний нижний угол - промах.
  • 9'
    После подачи углового туляки без особых проблем отбились, после чего издали по воротам палил Джикия, но мяч улетел далековато от цели.
  • Угловой
    8'
    Григалава ошибся на левом фланге обороны - поскользнулся он и упустил мяч за лицевую линию, подарив первый угловой для "Спартака".
  • 7'
    По левому флангу забрасывали мяч туляки в зону атаки, но этот заброс оказался подарком для Максименко.
  • 6'
    Контролируют мяч в центре поля уверенно спартаковцы, не встречая особого сопротивления со стороны соперников. "Арсенал" явно не прочь играть вторым номером, спокойно выжидая своих шансов на контратаки.
  • 5'
    Соболев спешил к мячу в чужую штрафную площадь, но вратарь туляков Шамов был первым на мяче.
  • Желтая карточка
    4'
    Жиго в центре поля грубо сыграл в борьбе за высоко летящий мяч, наскочив на своего оппонента, за что получил жёлтую карточку. Негодует Самуэль, не соглашаясь с решением арбитра.
  • 3'
    Левым флангом свою первую атаку провели гости, откуда последовала подача мяча в центр, но она получилась слишком высокой.
  • 2'
    В неспешном темпе начинают команды первые секунды. Возможно, этот матч станет первым после паузы в чемпионате, в котором не будет забит быстрый гол.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Спартаковцы разыграли мяч с центра поля.
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Прогнозы на матч Арсенал Тула 1:3 Спартак Москва

Исход игры
Арсенал Тула
13.5% (23)
Ничья
25.3% (43)
Спартак Москва
61.2% (104)
Тотал 2.5
Больше
54.97% (83)
Меньше
45.03% (68)
Обе команды забьют
Да
75.5% (114)
Нет
24.5% (37)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
33.5% (57)
1:1 Ничья
18.8% (32)
0:1 Спартак Москва
11.8% (20)
2:1 Арсенал Тула
6.5% (11)
0:2 Спартак Москва
4.7% (8)
1:0 Арсенал Тула
4.1% (7)
2:2 Ничья
4.1% (7)
1:3 Спартак Москва
2.9% (5)
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