Испания: Ла Лига 2019-2020

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Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Атлетико М До начала игры, которая состоится 22.12.2019, осталось 2 дня 10 часов 32 минуты.



До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.





