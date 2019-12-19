Испания: Ла Лига 2019-2020
Бетис
Позже
Стадион: Бенито Вильямарин
Атлетико М
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +8 =5 -7Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б Мальорка 1:2 Бетис
Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 2:1 Сельта Гранада 1:0 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас
Атлетико М Последние 20 матчей: +7 =9 -4Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона
Ювентус 1:0 Атлетико М Гранада 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эспаньол Байер Л 2:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М Алавес 1:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Байер Л Атлетико М 1:1 Валенсия Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Мальорка 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М
Последние игры между собой
Бетис: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Атлетико М: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Бетис 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Бетис Примера Атлетико М 5:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Бетис Товарищеские матчи Бетис 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 5:0 Бетис Примера Атлетико М 1:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:0 Бетис Кубок Короля Бетис 2:4 Атлетико М Примера Бетис 2:2 Атлетико М Примера Атлетико М 0:2 Бетис Примера Бетис 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Бетис Примера Атлетико М 1:3 Бетис Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 12
|36
|3.
|Севилья
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 17
|31
|4.
|Хетафе
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|26 - 16
|30
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|18 - 10
|29
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 20
|28
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 12
|27
|8.
|Валенсия
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 24
|27
|9.
|Гранада
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 22
|24
|10.
|Леванте
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|22 - 26
|23
|11.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 29
|23
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|22 - 20
|23
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 25
|22
|14.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 24
|19
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 20
|19
|16.
|Эйбар
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|17.
|Мальорка
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|18 - 30
|15
|18.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 25
|14
|19.
|Леганес
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 28
|10
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 32
|10
Бетис
3.3% (2)
Ничья
16.7% (10)
Атлетико М
80% (48)
1:2 Атлетико М
38.3% (23)
0:1 Атлетико М
26.7% (16)
1:1 Ничья
15% (9)
0:2 Атлетико М
6.7% (4)
1:3 Атлетико М
5% (3)
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