Испания: Ла Лига 2019-2020

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Бетис
 
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Стадион:
Атлетико М

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б Мальорка 1:2 Бетис
Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 2:1 Сельта Гранада 1:0 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас
Атлетико М Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона
Ювентус 1:0 Атлетико М Гранада 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эспаньол Байер Л 2:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М Алавес 1:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Байер Л Атлетико М 1:1 Валенсия Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Мальорка 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М

Последние игры между собой

Бетис: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Атлетико М: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Бетис 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Бетис Примера Атлетико М 0:0 Бетис Примера Бетис 0:1 Атлетико М Примера
Бетис 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Бетис Примера Атлетико М 5:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Бетис Товарищеские матчи Бетис 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 5:0 Бетис Примера Атлетико М 1:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:0 Бетис Кубок Короля Бетис 2:4 Атлетико М Примера Бетис 2:2 Атлетико М Примера Атлетико М 0:2 Бетис Примера Бетис 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Бетис Примера Атлетико М 1:3 Бетис Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 33 - 12 36
3. Севилья Заявка 17 9 4 4 21 - 17 31
4. Хетафе Заявка 17 8 6 3 26 - 16 30
5. Атлетико М Заявка 17 7 8 2 18 - 10 29
6. Реал Сосьедад Заявка 17 8 4 5 28 - 20 28
7. Атлетик Б Заявка 17 7 6 4 19 - 12 27
8. Валенсия Заявка 17 7 6 4 27 - 24 27
9. Гранада Заявка 17 7 3 7 24 - 22 24
10. Леванте Заявка 17 7 2 8 22 - 26 23
11. Бетис Заявка 17 6 5 6 24 - 29 23
12. Осасуна Заявка 17 5 8 4 22 - 20 23
13. Вильярреал Заявка 17 6 4 7 30 - 25 22
14. Алавес Заявка 17 5 4 8 18 - 24 19
15. Вальядолид Заявка 17 4 7 6 14 - 20 19
16. Эйбар Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
17. Мальорка Заявка 17 4 3 10 18 - 30 15
18. Сельта Заявка 17 3 5 9 14 - 25 14
19. Леганес Заявка 17 2 4 11 12 - 28 10
20. Эспаньол Заявка 17 2 4 11 12 - 32 10
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Атлетико М

    До начала игры, которая состоится 22.12.2019, осталось 2 дня 10 часов 32 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Бетис - Атлетико М
    Бетис
    3.3% (2)
    Ничья
    16.7% (10)
    Атлетико М
    80% (48)
    1:2 Атлетико М
    38.3% (23)
    0:1 Атлетико М
    26.7% (16)
    1:1 Ничья
    15% (9)
    0:2 Атлетико М
    6.7% (4)
    1:3 Атлетико М
    5% (3)
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