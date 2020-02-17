Италия: Серия A 2019-2020
СПАЛ 2013
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Стадион: Паоло Мацца
Ювентус
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +4 =3 -13Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья
Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина
Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Ювентус: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|24
|18
|3
|3
|46 - 23
|57
|2.
|Лацио
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|55 - 21
|56
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|49 - 22
|54
|4.
|Аталанта
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|63 - 32
|45
|5.
|Рома
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|43 - 32
|39
|6.
|Парма
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|32 - 30
|35
|7.
|Милан
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|26 - 31
|35
|8.
|Верона
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|28 - 24
|35
|9.
|Наполи
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 34
|33
|10.
|Болонья
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 39
|33
|11.
|Кальяри
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|38 - 36
|32
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|38 - 39
|29
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|31 - 35
|28
|14.
|Торино
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|27 - 43
|27
|15.
|Удинезе
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|20 - 36
|26
|16.
|Лечче
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|32 - 45
|25
|17.
|Сампдория
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|26 - 43
|23
|18.
|Дженоа
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|27 - 43
|22
|19.
|Брешия
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|21 - 44
|16
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|24
|4
|3
|17
|18 - 42
|15
СПАЛ 2013
4.5% (3)
Ничья
1.5% (1)
Ювентус
94% (63)
0:2 Ювентус
44.8% (30)
1:2 Ювентус
23.9% (16)
0:3 Ювентус
11.9% (8)
0:1 Ювентус
3% (2)
0:4 Ювентус
3% (2)
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