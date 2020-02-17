Италия: Серия A 2019-2020

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СПАЛ 2013
 
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Стадион:
Ювентус

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья
Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина
Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Ювентус: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 0:0 Ювентус Серия A
Ювентус 4:1 СПАЛ 2013 Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 24 18 3 3 46 - 23 57
2. Лацио Заявка 24 17 5 2 55 - 21 56
3. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 49 - 22 54
4. Аталанта Заявка 24 13 6 5 63 - 32 45
5. Рома Заявка 24 11 6 7 43 - 32 39
6. Парма Заявка 24 10 5 9 32 - 30 35
7. Милан Заявка 24 10 5 9 26 - 31 35
8. Верона Заявка 24 9 8 7 28 - 24 35
9. Наполи Заявка 24 9 6 9 37 - 34 33
10. Болонья Заявка 24 9 6 9 37 - 39 33
11. Кальяри Заявка 24 8 8 8 38 - 36 32
12. Сассуоло Заявка 24 8 5 11 38 - 39 29
13. Фиорентина Заявка 24 7 7 10 31 - 35 28
14. Торино Заявка 24 8 3 13 27 - 43 27
15. Удинезе Заявка 24 7 5 12 20 - 36 26
16. Лечче Заявка 24 6 7 11 32 - 45 25
17. Сампдория Заявка 24 6 5 13 26 - 43 23
18. Дженоа Заявка 24 5 7 12 27 - 43 22
19. Брешия Заявка 24 4 4 16 21 - 44 16
20. СПАЛ 2013 Заявка 24 4 3 17 18 - 42 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча СПАЛ 2013 - Ювентус

    До начала игры, которая состоится 22.02.2020, осталось 1 день 16 часов 2 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч СПАЛ 2013 - Ювентус
    СПАЛ 2013
    4.5% (3)
    Ничья
    1.5% (1)
    Ювентус
    94% (63)
    0:2 Ювентус
    44.8% (30)
    1:2 Ювентус
    23.9% (16)
    0:3 Ювентус
    11.9% (8)
    0:1 Ювентус
    3% (2)
    0:4 Ювентус
    3% (2)
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