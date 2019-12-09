Лига чемпионов 2019-2020
Аякс
Позже
Стадион: Йохан Кройф Арена
Валенсия
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
22
Зиеш
Хаким
10
Тадич
Душан
14
Гайя
Хосе
18
Васс
Даниэль
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Селадес Альберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +15 =2 -3Аякс 0:2 Виллем II Твенте 2:5 Аякс Лилль 0:2 Аякс Аякс 4:1 Хераклес
Валенсия Последние 20 матчей: +9 =6 -5Леванте 2:4 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 2:2 Челси Бетис 2:1 Валенсия
Валенсия 2:0 Гранада Валенсия 4:1 Лилль Эспаньол 1:2 Валенсия Валенсия 1:1 Севилья Осасуна 3:1 Валенсия Лилль 1:1 Валенсия Атлетико М 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Алавес Валенсия 0:3 Аякс Атлетик Б 0:1 Валенсия Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия Барселона 5:2 Валенсия Валенсия 2:0 Мальорка Сельта 1:0 Валенсия
Последние игры между собой
Аякс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Валенсия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аякс
84.7% (83)
Ничья
13.3% (13)
Валенсия
2% (2)
2:1 Аякс
49% (48)
3:1 Аякс
12.2% (12)
2:0 Аякс
11.2% (11)
1:1 Ничья
9.2% (9)
1:0 Аякс
7.1% (7)
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