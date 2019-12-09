Лига чемпионов 2019-2020

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Аякс
 
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Стадион:
Валенсия
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
3
Вельтман
Йоел
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
21
Мартинес
Лисандро
4
Альварес
Эдсон
22
Зиеш
Хаким
6
Ван
де
Бек
Донни
10
Тадич
Душан
9
Хунтелаар
Клаас-Ян
1
Хауме
Доменек
2
Корреа
Тьерри
5
Габриэль
Паулиста
12
Дьяаби
Муктар
14
Гайя
Хосе
18
Васс
Даниэль
17
Коклен
Франсис
10
Парехо
Даниэль
8
Солер
Карлос
9
Гамейро
Кевин
19
Родриго
Морено
Аякс
4-2-3-1
Валенсия
4-3-3

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Аякс 0:2 Виллем II Твенте 2:5 Аякс Лилль 0:2 Аякс Аякс 4:1 Хераклес
Аякс 4:0 Утрехт Челси 4:4 Аякс ПЕК Зволле 2:4 Аякс Аякс 4:0 Фейеноорд Аякс 0:1 Челси Ваалвейк 1:2 Аякс Херенвен 1:0 Аякс АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Валенсия 0:3 Аякс Аякс 2:0 Гронинген Аякс 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 1:1 Аякс Аякс 3:0 Лилль Аякс 4:1 Херенвен Спарта Роттердам 1:4 Аякс Аякс 2:0 АПОЭЛ
Валенсия Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Леванте 2:4 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 2:2 Челси Бетис 2:1 Валенсия
Валенсия 2:0 Гранада Валенсия 4:1 Лилль Эспаньол 1:2 Валенсия Валенсия 1:1 Севилья Осасуна 3:1 Валенсия Лилль 1:1 Валенсия Атлетико М 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Алавес Валенсия 0:3 Аякс Атлетик Б 0:1 Валенсия Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия Барселона 5:2 Валенсия Валенсия 2:0 Мальорка Сельта 1:0 Валенсия

Последние игры между собой

Аякс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Валенсия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Валенсия 0:3 Аякс Лига чемпионов

Группа H

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
2. Валенсия Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
3. Челси Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
4. Лилль Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - Валенсия

    До начала игры, которая состоится 10.12.2019, осталось 17 часов 9 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Аякс - Валенсия
    Аякс
    84.7% (83)
    Ничья
    13.3% (13)
    Валенсия
    2% (2)
    2:1 Аякс
    49% (48)
    3:1 Аякс
    12.2% (12)
    2:0 Аякс
    11.2% (11)
    1:1 Ничья
    9.2% (9)
    1:0 Аякс
    7.1% (7)
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