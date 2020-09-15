Монпелье
2:1
Конец матча
Стадион: Стад де ля Моссон
Лион
7' Желтая карточкаДелор Анди
36' Желтая карточкаБруно Моура
1:0
38' ПенальтиСаванье Тежи
43' Undefined phrase: football_event_Ауа Уссем
45' Красная карточкаАуа Уссем
45' Желтая карточкаЭкамби Карл Токо
2:0
59' ГолСаванье Тежи
62' Желтая карточкаФерри Жордан
71' Желтая карточкаИлтон Виторино
81' Красная карточкаИлтон Виторино
2:1
82' ПенальтиДепай Мемфис
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
14
Дюбуа
Лео
39
Бруно
Моура
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюбуа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Бар МельвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Депай МемфисНападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
7'
36'
38'
1:0
43'
45'
45'
55'
59'
2:0
62'
71'
81'
82'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 9
-
4 Угловые 11
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Саванье Тежи
|2 (1)
|0.67
|2.
|Конгре Даниэль
|2
|0.67
|3.
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.67
|4.
|Делор Анди
|0
|0
|5.
|Ойонго Амбруаз
|0
|0
|6.
|Ристич Михайло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|4 (3)
|1.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Илтон Виторино
|1
|1
|2.
|Молле Флоран
|0
|1
|3.
|Ферри Жордан
|1
|0
|4.
|Делор Анди
|1
|0
|5.
|Саванье Тежи
|1
|0
|6.
|Ристич Михайло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|2
|0
|2.
|Дембеле Мусса II
|2
|0
|3.
|Ауа Уссем
|0
|1
|4.
|Депай Мемфис
|1
|0
|5.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|6.
|Экамби Карл Токо
|1
|0
|7.
|Бруно Моура
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монпелье
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Лион
|0
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: + = -Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье
Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан Амьен 1:2 Монпелье Реймс Сент-Анн 0:1 Монпелье Монпелье 4:0 Брест Реймс 1:0 Монпелье
Лион Последние 20 матчей: + = -Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Лион: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Монпелье 1:2 Лион Кубок Монпелье 4:1 Лион Кубок лиги Лион 0:0 Монпелье Лига 1 Лион 1:1 Монпелье Товарищеские матчи Монпелье 1:3 Лион Лига 1 Лион 5:0 Монпелье Кубок Лион 5:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:2 Лион Лига 1 Лион 2:4 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:5 Лион Лига 1 Монпелье 1:5 Лион Лига 1 Лион 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 5:1 Лион Лига 1 Монпелье 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:2 Лион Суперкубок Франции
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|10.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|11.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|12.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Ним
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|14.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Дижон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Прогнозы на матч Монпелье 2:1 Лион
Исход игры
Монпелье
6.7% (11)
Ничья
23.3% (38)
Лион
69.9% (114)
Тотал 2.5
Больше
53.46% (85)
Меньше
46.54% (74)
Обе команды забьют
Да
73.58% (117)
Нет
26.42% (42)
Популярный счёт
1:2 Лион
44.2% (72)
1:1 Ничья
19.6% (32)
0:1 Лион
16% (26)
0:2 Лион
6.1% (10)
1:0 Монпелье
3.1% (5)
2:1 Монпелье
1.8% (3)
2:2 Ничья
1.8% (3)
1:3 Лион
1.8% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.80
|1.13
|4.44
|1.20
|—
|—
|3.00
|1.38
|—
|—
|1.97
|1.82
|2.21
|1.71
|1.90
|1.90
|1.72
|2.20
|1.25
|3.90
|—
|—
|1.14
|5.55
|1.14
|6.80
|1.07
|7.77
|1.04
|11.00
|1.03
|10.00
|10.00
|1.02
|8.80
|1.04
|—
|—
|3.50
|1.28
|—
|—
|2.75
|1.45
|—
|—
|2.00
|1.99
|—
|—
|1.50
|2.59
|—
|—
|1.33
|3.20
|1.12
|5.35
|1.09
|5.95
|1.01
|9.90
|—
|—
|6.85
|1.07
|5.59
|1.10
|—
|—
|3.12
|1.37
|—
|—
|2.43
|1.59
|—
|—
|1.78
|2.11
|—
|—
|1.40
|2.99
|—
|—
|1.27
|3.68
|1.10
|5.59
|1.08
|6.29
|1.03
|13.07
|1.02
|13.59
|5.86
|1.16
|—
|—
|2.85
|1.47
|2.28
|1.69
|1.98
|1.92
|1.67
|2.32
|2.49
|1.57
|1.69
|2.25
|1.43
|2.96
|1.76
|2.13
|1.50
|2.69
|1.21
|4.80
|—
|—
|1.12
|7.39
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.45
|2.70
|—
|—
|1.06
|8.80
|—
|—
|1.04
|10.00
|1.14
|5.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.00
|1.81
|—
|—
|1.44
|2.77
|1.14
|5.70
|1.10
|7.00
|—
|—
|—
|—
|2.74
|1.47
|—
|—
|1.83
|2.04
|—
|—
|1.39
|3.03
|1.10
|5.59
|1.07
|6.89
|1.01
|16.89
|1.02
|15.36
|1.29
|3.73
|1.16
|5.72
|1.28
|3.88
|1.52
|2.63
|1.37
|3.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—