Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Экамби Карл Токо упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

47' Делор Анди из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' УДАЛЕНИЕ! - Ауа Уссем увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

45' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Ауа Уссем из команды Лион - была желтая, а стала красная.

44' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

44' Суке Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Делор Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

40' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Г О О О О Л - Саванье Тежи из команды Монпелье забивает с точки!

37' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Бруно Моура получил желтую карточку от судьи

35' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Отличный пас сделал Какере Максанс из команды Лион . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

25' Удар от ворот произведет Лион

25' Как он промахнулся? Делор Анди имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

25' Головой пробил Делор Анди , но голкипер отбил его в поле!

24' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Андерсен Йоаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Корне Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Дюбуа Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Корне Максвелл из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

18' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ауа Уссем нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

13' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Ристич Михайло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Удар от ворот произведет Лион

9' Суке Арно не смог попасть в створ ударом издали

9' Удар от ворот произведет Лион

8' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Делор Анди получил желтую карточку от судьи

6' Андерсен Йоаким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' ШТАНГА! Так было близко к голу - Экамби Карл Токо нанес удар в каркас ворот!

3' Удар от ворот произведет Лион

2' Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали

1' Удар от ворот произведет Лион

1' Удар от ворот произведет Лион

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Монпелье начинает с центра поля