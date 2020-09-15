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Монпелье
2:1
Конец матча

Стадион:
Лион
0'
7' Желтая карточка
Делор Анди
36' Желтая карточка
Бруно Моура
1:0
38' Пенальти
Саванье Тежи
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Ауа Уссем
45' Красная карточка
Ауа Уссем
45' Желтая карточка
Экамби Карл Токо
2:0
59' Гол
Саванье Тежи
62' Желтая карточка
Ферри Жордан
71' Желтая карточка
Илтон Виторино
81' Красная карточка
Илтон Виторино
2:1
82' Пенальти
Депай Мемфис
90'+6
1
Омлин
Йонас
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
2
Суке
Арно
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
7
Ристич
Михайло
14
Ле
Таллек
Дамьен
9
Делор
Анди
10
Лаборд
Гаэтан
1
Лопеш
Антони
3
Андерсен
Йоаким
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
14
Дюбуа
Лео
25
Какере
Максанс
39
Бруно
Моура
27
Корне
Максвелл
8
Ауа
Уссем
24
Кадевере
Тино
7
Экамби
Карл
Токо
Монпелье
3-4-3
Лион
3-4-1-2

Ход матча

7'
Делор Анди
 
36'
 
Бруно Моура
38'
Саванье Тежи
1:0
43'
 
Ауа Уссем
45'
 
Ауа Уссем
45'
 
Экамби Карл Токо
55'
 
Лукас Жан
Бруно Моура
55'
 
Депай Мемфис
Кадевере Тино
59'
Саванье Тежи
(Ристич Михайло)
2:0
62'
Ферри Жордан
 
63'
Молле Флоран
Ферри Жордан
 
63'
Мавидиди Стефи
Делор Анди
 
68'
 
Бар Мельвен
Денайер Джейсон
68'
 
Шерки Райан
Экамби Карл Токо
71'
Илтон Виторино
 
75'
Шотар Жорис
Саванье Тежи
 
75'
 
Дембеле Мусса II
Корне Максвелл
81'
Илтон Виторино
 
82'
2:1
Депай Мемфис
86'
Самбья Саломон
Лаборд Гаэтан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 11
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саванье Тежи 2 (1) 0.67
2. Конгре Даниэль 2 0.67
3. Лаборд Гаэтан 2 0.67
4. Делор Анди 0 0
5. Ойонго Амбруаз 0 0
6. Ристич Михайло 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 4 (3) 1.33

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Илтон Виторино 1 1
2. Молле Флоран 0 1
3. Ферри Жордан 1 0
4. Делор Анди 1 0
5. Саванье Тежи 1 0
6. Ристич Михайло 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 2 0
2. Дембеле Мусса II 2 0
3. Ауа Уссем 0 1
4. Депай Мемфис 1 0
5. Андерсен Йоаким 1 0
6. Экамби Карл Токо 1 0
7. Бруно Моура 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Лион 0 0 50% (2) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: + = -
Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье
Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан Амьен 1:2 Монпелье Реймс Сент-Анн 0:1 Монпелье Монпелье 4:0 Брест Реймс 1:0 Монпелье
Лион Последние 20 матчей: + = -
Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион
Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Ройал Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Лион 1:0 Ницца Лилль 1:0 Лион Лион 1:5 ПСЖ Лион 2:0 Сент-Этьен Лион 1:0 Ювентус Метц 0:2 Лион Лион 1:1 Страсбург Лион 1:0 Марсель ПСЖ 4:2 Лион Лион 0:0 Амьен

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Лион: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Монпелье 1:0 Лион Лига 1 Лион 3:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Лион Лига 1 Монпелье 1:1 Лион Лига 1
Монпелье 1:2 Лион Кубок Монпелье 4:1 Лион Кубок лиги Лион 0:0 Монпелье Лига 1 Лион 1:1 Монпелье Товарищеские матчи Монпелье 1:3 Лион Лига 1 Лион 5:0 Монпелье Кубок Лион 5:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:2 Лион Лига 1 Лион 2:4 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:5 Лион Лига 1 Монпелье 1:5 Лион Лига 1 Лион 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 5:1 Лион Лига 1 Монпелье 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:2 Лион Суперкубок Франции
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Монако Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Сент-Этьен Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Марсель Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Монпелье Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Ланс Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9. Анже Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
10. Бордо Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
11. Лион Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
12. Нант Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Ним Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
14. Лорьян Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Брест Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Реймс Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
17. Метц Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18. ПСЖ Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20. Дижон Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 163
Монпелье 6.7% (11)
X 23.3% (38)
Лион 69.9% (114)
0
выиграет Монпелье, со счетом 2:1
Лион не успеет восстановиться
Чатский #
Все прогнозы
1.62 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Монпелье 2:1 Лион

Исход игры
Монпелье
6.7% (11)
Ничья
23.3% (38)
Лион
69.9% (114)
Тотал 2.5
Больше
53.46% (85)
Меньше
46.54% (74)
Обе команды забьют
Да
73.58% (117)
Нет
26.42% (42)
Популярный счёт
1:2 Лион
44.2% (72)
1:1 Ничья
19.6% (32)
0:1 Лион
16% (26)
0:2 Лион
6.1% (10)
1:0 Монпелье
3.1% (5)
2:1 Монпелье
1.8% (3)
2:2 Ничья
1.8% (3)
1:3 Лион
1.8% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.01 25.00 51.00
4.35 3.84 1.97
3.49 3.50 2.09
1.34 4.86 11.10

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.80 1.13 4.44 1.20 3.00 1.38 1.97 1.82 2.21 1.71 1.90 1.90 1.72 2.20 1.25 3.90 1.14 5.55 1.14 6.80 1.07 7.77 1.04 11.00 1.03 10.00
10.00 1.02 8.80 1.04 3.50 1.28 2.75 1.45 2.00 1.99 1.50 2.59 1.33 3.20 1.12 5.35 1.09 5.95 1.01 9.90
6.85 1.07 5.59 1.10 3.12 1.37 2.43 1.59 1.78 2.11 1.40 2.99 1.27 3.68 1.10 5.59 1.08 6.29 1.03 13.07 1.02 13.59
5.86 1.16 2.85 1.47 2.28 1.69 1.98 1.92 1.67 2.32 2.49 1.57 1.69 2.25 1.43 2.96 1.76 2.13 1.50 2.69 1.21 4.80 1.12 7.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.45 2.70 1.06 8.80 1.04 10.00 1.14 5.80
3.04 1.38 2.00 1.81 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
2.74 1.47 1.83 2.04 1.39 3.03 1.10 5.59 1.07 6.89 1.01 16.89 1.02 15.36
1.29 3.73 1.16 5.72 1.28 3.88 1.52 2.63 1.37 3.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 2.80 1.41 1.75 2.06 1.30 3.35
3.95 1.25 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.64 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.20 1.38
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