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Ним
 
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Стадион:
Монако

Бомбардиры внутри турнира

Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рипар Рено 4 (3) 0.18
2. Ферхат Зинедин 3 0.14
3. Элиассон Никлас 2 0.09
4. Коне Мусса II 2 0.09
5. Ахлинви Маттео 2 0.09
6. Мелинг Биргер 1 0.05
7. Филиппото Ромен 1 0.05
8. Денкей Кевин 1 0.05
9. Кубас Андрес 1 0.05
10. Алакуш Софьян 0 0
11. Мартинеc Пабло 0 0
12. Дулевич Харис 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолланд Кевин 11 0.48
2. Бен-Йеддер Виссам 11 (6) 0.48
3. Диоп Софьян 5 0.22
4. Марипан Гильермо 4 0.17
5. Дисаси Аксель 3 0.13
6. Желсон Мартиньш 2 0.09
7. Йоветич Стеван 2 0.09
8. Бадьяшиль Бенуа 2 0.09
9. Головин Александр 1 0.04
10. Агилар Рубен 1 0.04
11. Чуамени Орельен 1 0.04
12. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.04
13. Пеллегри Пьетро 1 0.04
14. Жеббель Виллем 1 0.04
15. Кайо Энрике 0 0
16. Сидибе Джибриль 0 0
17. Оньекуру Генри 0 0
18. Балло-Туре Фоде 0 0
19. Фофана Юссуф 0 0

Карточки

Ним
# Игрок      
1. До Лука 4 1
2. Кубас Андрес 4 1
3. Фомба Ламин 4 0
4. Ландре Лоик 2 1
5. Бриансон Антони 3 0
6. Денкей Кевин 3 0
7. Мигель Флориан 1 1
8. Ру Нолан 2 0
9. Рейне Батист 2 0
10. Рипар Рено 2 0
11. Алакуш Софьян 2 0
12. Бенрау Яссин 2 0
13. Элиассон Никлас 1 0
14. Мартинеc Пабло 1 0
15. Мелинг Биргер 1 0
16. Ферхат Зинедин 1 0
17. Сарр Сиди 1 0
Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 7 1
2. Дисаси Аксель 3 2
3. Агилар Рубен 6 0
4. Чуамени Орельен 4 1
5. Фолланд Кевин 3 0
6. Желсон Мартиньш 3 0
7. Жеббель Виллем 3 0
8. Диоп Софьян 3 0
9. Фабрегас Сеск 2 0
10. Сидибе Джибриль 2 0
11. Бен-Йеддер Виссам 2 0
12. Марипан Гильермо 2 0
13. Пеллегри Пьетро 2 0
14. Дьятта Крепен 2 0
15. Матсима Крислен 2 0
16. Матазо Элио 0 1
17. Головин Александр 1 0
18. Балло-Туре Фоде 1 0
19. Флорентину 1 0
20. Бадьяшиль Бенуа 1 0
21. Бьянкон Жулиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ним 11.76% (2) 0 23.53% (4) 29.41% (5) 11.76% (2) 23.53% (4)
 Монако 10.87% (5) 17.39% (8) 13.04% (6) 21.74% (10) 19.57% (9) 17.39% (8)

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +3 =3 -14
ПСЖ 3:0 Ним Анже 3:1 Ним Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль
Страсбург 5:0 Ним Ним 1:3 Дижон Сент-Этьен 2:2 Ним Ним 0:2 Ницца Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц Бордо 2:0 Ним Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн
Монако Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако
Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако

Последние игры между собой

Ним: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Монако: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Монако 3:0 Ним Лига 1 Ним 3:1 Монако Лига 1 Монако 2:2 Ним Лига 1 Ним 1:0 Монако Лига 1
Монако 1:1 Ним Лига 1 Монако 4:1 Ним Товарищеские матчи Ним 0:2 Монако Кубок Ним 0:1 Монако Лига 2 Монако 1:1 Ним Лига 2 Ним 1:1 Монако Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 23 15 6 2 40 - 15 51
2. Лион Заявка 23 14 7 2 47 - 20 49
3. ПСЖ Заявка 23 15 3 5 53 - 14 48
4. Монако Заявка 23 14 3 6 46 - 32 45
5. Ренн Заявка 22 10 7 5 31 - 24 37
6. Ланс Заявка 23 10 5 8 34 - 33 35
7. Метц Заявка 23 9 8 6 28 - 21 35
8. Анже Заявка 23 10 4 9 29 - 34 34
9. Марсель Заявка 21 9 6 6 29 - 24 33
10. Бордо Заявка 23 9 5 9 26 - 27 32
11. Монпелье Заявка 23 8 5 10 35 - 42 29
12. Реймс Заявка 23 7 7 9 30 - 31 28
13. Брест Заявка 23 8 3 12 35 - 43 27
14. Ницца Заявка 22 7 5 10 24 - 31 26
15. Страсбург Заявка 23 7 4 12 32 - 36 25
16. Сент-Этьен Заявка 23 5 8 10 22 - 36 23
17. Лорьян Заявка 22 5 4 13 27 - 43 19
18. Нант Заявка 23 3 10 10 22 - 37 19
19. Ним Заявка 22 4 3 15 17 - 47 15
20. Дижон Заявка 23 2 9 12 15 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 1 2 32 - 5 28
2. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
3. Монако Заявка 12 8 3 1 28 - 15 27
4. Лион Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
5. Брест Заявка 11 6 1 4 22 - 20 19
6. Метц Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11. Ланс Заявка 11 4 3 4 17 - 17 15
12. Реймс Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
13. Лорьян Заявка 11 4 1 6 17 - 21 13
14. Монпелье Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
15. Нант Заявка 11 2 6 3 12 - 17 12
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 5 4 10 - 17 11
18. Ницца Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Дижон Заявка 12 0 6 6 4 - 12 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 19 - 8 24
3. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
5. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Монако Заявка 11 6 0 5 18 - 17 18
7. Ницца Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
8. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
9. Анже Заявка 12 5 3 4 17 - 20 18
10. Метц Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Монпелье Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
12. Бордо Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Реймс Заявка 12 3 4 5 20 - 20 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 12 3 2 7 8 - 24 11
17. Дижон Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ним - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 февраля 2021, осталось 2 дня 13 часов 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Ним 0% (0)
    X 14.6% (6)
    Монако 85.4% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ним
    Ничья
    Монако
    8.63
    5.10
    1.43
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 8.00 4.50 1.43
    Бонус: 5 000 ₽ 7.50 5.10 1.41
    Бонус: 5 000 ₽ 8.40 5.10 1.37
      8.63 4.81 1.42

    Самый высокий коэффициент на матч «Ним» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ним» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ним» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    4.65 1.14 3.80 1.23 2.43 1.53 1.92 1.88 1.63 2.42 1.30 3.52 1.23 3.98 1.08 6.85 1.06 7.00
    12.50 1.01 5.00 1.15 4.20 1.21 2.48 1.51 2.00 1.83 1.77 2.07 1.62 2.31 1.33 3.25 1.25 3.85 1.10 6.30 1.08 7.00 1.02 12.00 1.01 12.50
    5.70 1.17 2.56 1.56 2.29 1.68 2.03 1.88 1.79 2.13 1.64 2.38 1.25 4.29 1.10 8.37
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.76 1.27 2.53 1.53 1.62 2.30 1.23 4.20 1.17 5.20
    2.50 1.51 1.63 2.28 1.25 3.85
    3.28 1.38 2.61 1.55 1.93 1.97 1.65 2.37 1.45 2.95
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.15 1.17 3.60 1.29 1.98 1.83 1.50 2.59 1.31 3.45
    2.03 1.73 1.52 2.44 1.32 3.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.76 2.08
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.36
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    Прогнозы на матч Ним - Монако

    Исход игры
    Ним
    0% (0)
    Ничья
    14.6% (6)
    Монако
    85.4% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (20)
    Меньше
    50% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    65% (26)
    Нет
    35% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    43.9% (18)
    0:1 Монако
    22% (9)
    1:1 Ничья
    14.6% (6)
    0:2 Монако
    12.2% (5)
    1:3 Монако
    4.9% (2)
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