Ним
Позже
Стадион: Дес Костьерес
Монако
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рипар Рено
|4 (3)
|0.18
|2.
|Ферхат Зинедин
|3
|0.14
|3.
|Элиассон Никлас
|2
|0.09
|4.
|Коне Мусса II
|2
|0.09
|5.
|Ахлинви Маттео
|2
|0.09
|6.
|Мелинг Биргер
|1
|0.05
|7.
|Филиппото Ромен
|1
|0.05
|8.
|Денкей Кевин
|1
|0.05
|9.
|Кубас Андрес
|1
|0.05
|10.
|Алакуш Софьян
|0
|0
|11.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
|12.
|Дулевич Харис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фолланд Кевин
|11
|0.48
|2.
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (6)
|0.48
|3.
|Диоп Софьян
|5
|0.22
|4.
|Марипан Гильермо
|4
|0.17
|5.
|Дисаси Аксель
|3
|0.13
|6.
|Желсон Мартиньш
|2
|0.09
|7.
|Йоветич Стеван
|2
|0.09
|8.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.09
|9.
|Головин Александр
|1
|0.04
|10.
|Агилар Рубен
|1
|0.04
|11.
|Чуамени Орельен
|1
|0.04
|12.
|Фабрегас Сеск
|1 (1)
|0.04
|13.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.04
|14.
|Жеббель Виллем
|1
|0.04
|15.
|Кайо Энрике
|0
|0
|16.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|17.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|18.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|19.
|Фофана Юссуф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|До Лука
|4
|1
|2.
|Кубас Андрес
|4
|1
|3.
|Фомба Ламин
|4
|0
|4.
|Ландре Лоик
|2
|1
|5.
|Бриансон Антони
|3
|0
|6.
|Денкей Кевин
|3
|0
|7.
|Мигель Флориан
|1
|1
|8.
|Ру Нолан
|2
|0
|9.
|Рейне Батист
|2
|0
|10.
|Рипар Рено
|2
|0
|11.
|Алакуш Софьян
|2
|0
|12.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|13.
|Элиассон Никлас
|1
|0
|14.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|15.
|Мелинг Биргер
|1
|0
|16.
|Ферхат Зинедин
|1
|0
|17.
|Сарр Сиди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Юссуф
|7
|1
|2.
|Дисаси Аксель
|3
|2
|3.
|Агилар Рубен
|6
|0
|4.
|Чуамени Орельен
|4
|1
|5.
|Фолланд Кевин
|3
|0
|6.
|Желсон Мартиньш
|3
|0
|7.
|Жеббель Виллем
|3
|0
|8.
|Диоп Софьян
|3
|0
|9.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|10.
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|11.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|12.
|Марипан Гильермо
|2
|0
|13.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|14.
|Дьятта Крепен
|2
|0
|15.
|Матсима Крислен
|2
|0
|16.
|Матазо Элио
|0
|1
|17.
|Головин Александр
|1
|0
|18.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|19.
|Флорентину
|1
|0
|20.
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|21.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ним
|11.76% (2)
|0
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|Монако
|10.87% (5)
|17.39% (8)
|13.04% (6)
|21.74% (10)
|19.57% (9)
|17.39% (8)
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +3 =3 -14ПСЖ 3:0 Ним Анже 3:1 Ним Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль
Монако Последние 20 матчей: +12 =2 -6Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако
Последние игры между собой
Ним: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Монако: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|40 - 15
|51
|2.
|Лион
|Заявка
|23
|14
|7
|2
|47 - 20
|49
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|53 - 14
|48
|4.
|Монако
|Заявка
|23
|14
|3
|6
|46 - 32
|45
|5.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|31 - 24
|37
|6.
|Ланс
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|34 - 33
|35
|7.
|Метц
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|28 - 21
|35
|8.
|Анже
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|29 - 34
|34
|9.
|Марсель
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 24
|33
|10.
|Бордо
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|26 - 27
|32
|11.
|Монпелье
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|35 - 42
|29
|12.
|Реймс
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|30 - 31
|28
|13.
|Брест
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|35 - 43
|27
|14.
|Ницца
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|24 - 31
|26
|15.
|Страсбург
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|32 - 36
|25
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|22 - 36
|23
|17.
|Лорьян
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|27 - 43
|19
|18.
|Нант
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|22 - 37
|19
|19.
|Ним
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|17 - 47
|15
|20.
|Дижон
|Заявка
|23
|2
|9
|12
|15 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|32 - 5
|28
|2.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|3.
|Монако
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 15
|27
|4.
|Лион
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Брест
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 20
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|11.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|12.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|13.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 21
|13
|14.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 25
|13
|15.
|Нант
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 17
|12
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 17
|11
|18.
|Ницца
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|19.
|Дижон
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|4 - 12
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 8
|24
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|4.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|18 - 17
|18
|7.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|8.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|10.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|12.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|13.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 20
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Ним
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 24
|11
|17.
|Дижон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|19.
|Нант
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ним» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ним» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ним» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ним - Монако
Исход игры
Ним
0% (0)
Ничья
14.6% (6)
Монако
85.4% (35)
Тотал 2.5
Больше
50% (20)
Меньше
50% (20)
Обе команды забьют
Да
65% (26)
Нет
35% (14)
Популярный счёт
1:2 Монако
43.9% (18)
0:1 Монако
22% (9)
1:1 Ничья
14.6% (6)
0:2 Монако
12.2% (5)
1:3 Монако
4.9% (2)
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