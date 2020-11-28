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Сталь Мелец
3:1
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
1:0
4' Гол
Флис Марцин
1:1
6' Гол
Мыстковски Пшемыслав
2:1
66' Гол
Grzegorz Tomasiewicz
3:1
90' Гол
Lukasz Zjawinski
90'+4
13
Rafal
Straczek
14
Косцельны
Камиль
5
Mateusz
Zyro
4
Чорбаджийски
Божидар
6
Флис
Марцин
21
Матрас
Матеуш
10
Мак
Матеуш
17
Форселль
Петтери
20
Grzegorz
Tomasiewicz
7
Доманьски
Мацей
77
Вробель
Якуб
96
Венгляж
Дамиан
35
Панкевич
Шимон
16
Борысюк
Ариэль
19
Бедварссон
Бедвар
27
Вдовик
Бартломей
26
Поспишил
Мартин
23
Феррейроа
Фернан
14
Пржикрыл
Томаш
11
Имас
Хесус
8
Мыстковски
Пшемыслав
21
Пульич
Яков
Сталь Мелец
4-1-4-1
Ягеллония
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доманьски Мацей 3 (1) 0.27
2. Мак Матеуш 3 0.27
3. Krystian Getinger 1 0.09
4. Томчук Павел 1 0.09
5. Форселль Петтери 1 0.09
6. Andreja Prokic 1 0.09
7. Флис Марцин 1 0.09
8. Grzegorz Tomasiewicz 1 0.09
9. Lukasz Zjawinski 1 0.09
10. Косцельны Камиль 0 0
11. Robert Dadok 0 0
Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пульич Яков 5 0.45
2. Имас Хесус 5 0.45
3. Макушевски Мацей 2 0.18
4. Поспишил Мартин 1 0.09
5. Романчук Тарас 1 0.09
6. Мыстковски Пшемыслав 1 0.09
7. Пржикрыл Томаш 0 0
8. Ольшевски Павел 0 0
9. Вдовик Бартломей 0 0

Карточки

Сталь Мелец
# Игрок      
1. Флис Марцин 3 0
2. Матрас Матеуш 2 0
3. Grzegorz Tomasiewicz 2 0
4. Krystian Getinger 2 0
5. Mateusz Zyro 2 0
6. Szymon Stasik 2 0
7. Форселль Петтери 1 0
8. Мак Матеуш 1 0
9. Косцельны Камиль 1 0
10. Robert Dadok 1 0
11. Lukasz Zjawinski 1 0
12. Вробель Якуб 1 0
Ягеллония
# Игрок      
1. Цэру Богдан 4 0
2. Рунье Иван 2 0
3. Борысюк Ариэль 1 0
4. Собчак Шимон 1 0
5. Камара Хуан 1 0
6. Поспишил Мартин 1 0
7. Стейнбор Павел 1 0
8. Романчук Тарас 1 0
9. Бедварссон Бедвар 1 0
10. Арсенич Зоран 1 0
11. Бида Бартош 1 0
12. Вдовик Бартломей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сталь Мелец 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3) 7.69% (1) 30.77% (4)
 Ягеллония 20% (3) 26.67% (4) 6.67% (1) 26.67% (4) 20% (3) 0

Предыдущие игры

Сталь Мелец Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Ракув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:6 Висла Краков
Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 4:1 Хойничанка Заглембе Сосновец 0:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Хробры Сандецья 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Одра Ополе ГКС Ястшембе 1:2 Сталь Мелец
Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Краковия 3:1 Ягеллония Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония
Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 10 7 1 2 15 - 9 22
2. Ракув Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
3. Гурник Забже Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4. Шлёнск 1:0 Заявка 11 5 2 4 16 - 12 17
5. Краковия Заявка 11 4 5 2 15 - 13 17
6. Лехия Гданьск Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
7. Погонь Щецин Заявка 9 4 3 2 11 - 7 15
8. Заглембе Любин Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
9. Ягеллония Заявка 11 4 2 5 15 - 18 14
10. Варта Познань Заявка 10 4 1 5 8 - 10 13
11. Лех Заявка 9 2 4 3 17 - 16 10
12. Висла Краков Заявка 10 2 4 4 15 - 14 10
13. Висла Плоцк Заявка 10 2 3 5 12 - 18 9
14. Сталь Мелец Заявка 11 2 3 6 13 - 23 9
15. Подбескидзе 0:1 Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
16. Пяст Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заглембе Любин Заявка 6 3 3 0 9 - 5 12
2. Шлёнск 1:0 Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Краковия Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
4. Ракув Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Гурник Забже Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
6. Лехия Гданьск Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
7. Легия Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
8. Погонь Щецин Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
9. Ягеллония Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
10. Подбескидзе 0:1 Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Лех Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
12. Сталь Мелец Заявка 5 2 0 3 6 - 12 6
13. Висла Плоцк Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Пяст Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Варта Познань Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Висла Краков Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 5 4 1 0 7 - 1 13
2. Ракув Заявка 5 3 2 0 15 - 8 11
3. Гурник Забже Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Варта Познань Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
5. Лехия Гданьск Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6. Висла Краков Заявка 6 1 4 1 10 - 5 7
7. Погонь Щецин Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Краковия Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
9. Шлёнск 1:0 Заявка 6 2 0 4 7 - 8 6
10. Ягеллония Заявка 6 2 0 4 5 - 11 6
11. Висла Плоцк Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
12. Лех Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
13. Пяст Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
14. Заглембе Любин Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
15. Сталь Мелец Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Подбескидзе 0:1 Заявка 5 0 2 3 5 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Мыстковски Пшемыслав бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Флис Марцин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Stali Mielec. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.06 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 4.50 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.56 3.55 2.64
  1.18 6.05 40.12

Самый высокий коэффициент на матч «Сталь Мелец» – «Ягеллония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сталь Мелец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ягеллония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сталь Мелец» – «Ягеллония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.50 1.01 9.20 1.04 3.75 1.25 2.95 1.37 3.05 1.35 1.83 1.98 1.61 2.40 1.77 1.97 1.17 4.70 1.11 5.80 1.03 9.20 1.04 9.00 1.02 11.00
10.50 1.01 9.70 1.03 3.98 1.23 3.10 1.37 2.09 1.82 1.61 2.32 1.39 2.90 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.00
4.03 1.26 3.08 1.40 2.37 1.62 2.53 1.56 2.10 1.79 1.67 2.29 1.45 2.87 1.62 2.37 1.38 3.17 1.14 6.16 1.48 2.74 1.25 4.14 1.52 2.62 1.25 4.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
2.00 1.81 1.44 2.70 1.13 5.30 1.40 2.80 1.02 11.00 1.02 11.00
3.20 1.35 2.14 1.73 1.50 2.59
3.14 1.39 2.58 1.53 2.03 1.85 1.62 2.37 1.44 2.88 1.28 3.85 1.15 5.94 1.35 3.31
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.95 1.37 1.77 1.99 1.36 3.00
2.95 1.40 1.79 2.02 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.21
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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