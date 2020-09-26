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Торино
2:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 1000
Аталанта
0'
1:0
11' Гол
Белотти Андреа
1:1
13' Гол
Гомес Алехандро
1:2
21' Гол
Муриэль Луис
30' Желтая карточка
Кальдара Маттиа
39' Желтая карточка
Дзадза Симоне
1:3
42' Гол
Хатебур Ханс
2:3
43' Гол
Белотти Андреа
2:4
54' Гол
Де Рон Мартен
87' Желтая карточка
Фройлер Ремо
90'+7
39
Сиригу
Сальваторе
27
Войвода
Мергим
33
Н'Кулу
Николя
3
Бремер
Глейсон
29
Мурру
Никола
23
Мейте
Суалихо
88
Ринкон
Томас
77
Линетти
Кароль
21
Беренгер
Алекс
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
57
Спортьелло
Марко
2
Толой
Рафаэл
13
Кальдара
Маттиа
4
Шутало
Бошко
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
10
Гомес
Алехандро
9
Муриэль
Луис
91
Сапата
Дуван
Торино
4-3-1-2
Аталанта
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 2 1
2. Ринкон Томас 0 0
3. Войвода Мергим 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Алехандро 1 1
2. Муриэль Луис 1 1
3. Де Рон Мартен 1 1
4. Хатебур Ханс 1 1
5. Сапата Дуван 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Дзадза Симоне 1 0
2. Линетти Кароль 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Фройлер Ремо 1 0
2. Кальдара Маттиа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0
 Аталанта 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: + = -
Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара
Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино Торино 1:0 Удинезе Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория
Аталанта Последние 20 матчей: + = -
Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта
Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта

Последние игры между собой

Торино: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Аталанта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Торино 0:7 Аталанта Серия A Аталанта 2:3 Торино Серия A Торино 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Торино Серия A
Аталанта 2:1 Торино Серия A Торино 1:1 Аталанта Серия A Торино 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Торино Серия A Аталанта 1:2 Торино Серия A Торино 0:0 Аталанта Серия A Торино 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:5 Торино Серия A Торино 1:2 Аталанта Серия B Аталанта 2:1 Торино Серия B Аталанта 2:0 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Дженоа Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Аталанта Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Лацио 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сампдория 2:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
9. Рома Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Верона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сассуоло Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Кальяри 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Беневенто 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Болонья Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Парма Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Кротоне Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
Прогнозы 155
Торино 5.8% (9)
X 9% (14)
Аталанта 85.2% (132)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
89.00 23.00 1.01
5.10 4.40 1.64
4.13 3.85 1.82

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 9.5
11.50 1.01 5.00 1.15 4.30 1.22 13.00 1.02 2.12 1.72 2.02 1.85 1.78 2.10 7.77 1.08 1.33 3.30 2.85 1.42 1.10 6.30 4.20 1.22 1.02 12.00 1.09 7.20 1.27 3.70 1.04 10.00 1.01 15.00
12.75 1.00 4.80 1.14 3.80 1.21 2.44 1.53 1.95 1.85 1.64 2.40 1.33 3.38 1.21 3.88 1.09 6.40 1.06 6.90
11.89 1.03 10.70 1.04 4.44 1.18 3.73 1.26 2.42 1.59 1.92 1.94 1.58 2.44 1.29 3.54 1.22 4.05 1.08 6.37 1.07 7.07 1.02 13.44 1.02 13.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
2.55 1.52 1.63 2.28 1.25 3.95 2.75 1.44 1.75 2.05 1.11 6.50
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
3.48 1.30 2.42 1.59 1.62 2.36 1.22 4.07 1.15 4.78 1.04 10.70 1.03 11.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.04 1.73 1.52 2.44 1.32 3.20
5.20 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.28
1.60 2.33
Букмекер Да Нет
4.00 1.27
Букмекер Да Нет
2.90 1.41
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Прогнозы на матч Торино 2:4 Аталанта

Исход игры
Торино
5.8% (9)
Ничья
9% (14)
Аталанта
85.2% (132)
Тотал 2.5
Больше
68.83% (106)
Меньше
31.17% (48)
Обе команды забьют
Да
75.97% (117)
Нет
24.03% (37)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
48.4% (75)
1:3 Аталанта
14.2% (22)
0:2 Аталанта
10.3% (16)
1:1 Ничья
9% (14)
0:1 Аталанта
9% (14)
1:0 Торино
2.6% (4)
2:1 Торино
1.9% (3)
1:4 Аталанта
1.3% (2)
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