Второй тайм

97' Аталанта заслуженно побеждает в отличном матче

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Бошко Шутало предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Матч возобновлен

91' Белотти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Торино

87' Фройлер Ремо получил желтую карточку от судьи

87' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Войвода Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Удар от ворот произведет Аталанта

85' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Гомес Алехандро из команды Аталанта сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

82' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Торино

78' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Торино

74' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Матч возобновлен

71' Де Рон Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Удар от ворот произведет Торино

70' Малиновский Руслан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

68' Бошко Шутало наказан за толчок Дзадза Симоне

66' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Матч возобновлен

62' Белотти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Хорошую попытку сделал Гомес Алехандро . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе

58' Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Г О О О О Л - Де Рон Мартен изменил счет на табло!

54' Аталанта имеет хороший шанс забить.

54' Удар от ворот произведет Торино

53' Хорошую попытку сделал Беренгер Алекс . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Торино

51' Гомес Алехандро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

48' Удар от ворот произведет Торино

48' Муриэль Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля