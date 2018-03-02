Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Кубань

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Оренбург (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 25.11.2017 Ротор-Волгоград 0:2 Оренбург ФПД
- 18.11.2017 Оренбург 5:0 Факел ФПД
- 12.11.2017 Зенит-2 1:2 Оренбург ФПД
- 08.11.2017 Оренбург 1:0 Енисей ФПД
- 04.11.2017 Балтика 0:1 Оренбург ФПД
- 29.10.2017 Оренбург 2:1 Спартак-2 ФПД
- 21.10.2017 Оренбург 1:1 Авангард Курск ФПД
- 14.10.2017 Сибирь 0:1 Оренбург ФПД
- 07.10.2017 Оренбург 3:0 Тюмень ФПД
- 30.09.2017 Динамо СПб 0:1 Оренбург ФПД
- 24.09.2017 Оренбург 1:0 Шинник ФПД
- 20.09.2017 Оренбург 0:2 Рубин К
- 16.09.2017 Волгарь 2:0 Оренбург ФПД
- 10.09.2017 Оренбург 5:2 ФК Химки ФПД
- 06.09.2017 Томь 0:0 Оренбург ФПД
- 02.09.2017 Оренбург 3:2 Крылья Советов ФПД
- 27.08.2017 Олимпиец 0:1 Оренбург ФПД
- 23.08.2017 Сокол 1:3 Оренбург К
- 19.08.2017 Оренбург 2:0 Луч-Энергия ФПД
- 13.08.2017 Кубань 4:1 Оренбург ФПД
Кубань (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 25.11.2017 Кубань 1:0 Сибирь ФПД
- 18.11.2017 Кубань 3:1 Тюмень ФПД
- 12.11.2017 Кубань 0:1 Динамо СПб ФПД
- 08.11.2017 Шинник 0:0 Кубань ФПД
- 04.11.2017 Кубань 1:1 Волгарь ФПД
- 28.10.2017 ФК Химки 2:1 Кубань ФПД
- 21.10.2017 Кубань 2:1 Крылья Советов ФПД
- 14.10.2017 Олимпиец 0:3 Кубань ФПД
- 07.10.2017 Кубань 0:0 Луч-Энергия ФПД
- 30.09.2017 Авангард Курск 0:1 Кубань ФПД
- 24.09.2017 Ротор-Волгоград 2:1 Кубань ФПД
- 20.09.2017 Кубань 0:2 Спартак Москва К
- 16.09.2017 Кубань 2:2 Факел ФПД
- 10.09.2017 Зенит-2 3:3 Кубань ФПД
- 06.09.2017 Кубань 1:1 Енисей ФПД
- 02.09.2017 Балтика 5:1 Кубань ФПД
- 27.08.2017 Кубань 2:3 Спартак-2 ФПД
- 23.08.2017 Армавир 0:0 Кубань К
- 19.08.2017 Тамбов 2:1 Кубань ФПД
- 13.08.2017 Кубань 4:1 Оренбург ФПД
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кубань: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 13.08.2017 Кубань 4:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|25
|17
|5
|3
|49 - 20
|56
|2.
|Оренбург
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|38 - 20
|54
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|25
|16
|3
|6
|39 - 17
|51
|4.
|Тамбов
|Заявка
|25
|14
|3
|8
|41 - 26
|45
|5.
|Динамо СПб
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|37 - 30
|42
|6.
|Балтика
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|33 - 28
|40
|7.
|Сибирь
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|27 - 21
|39
|8.
|Волгарь
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 25
|36
|9.
|Шинник
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|31 - 31
|35
|10.
|Кубань
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|35 - 35
|32
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|34 - 44
|31
|12.
|Олимпиец
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|26 - 33
|30
|13.
|ФК Химки
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|24 - 32
|30
|14.
|Авангард Курск
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|25 - 33
|28
|15.
|Луч-Энергия
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|26 - 33
|27
|16.
|Тюмень
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|29 - 37
|26
|17.
|Томь
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|20 - 38
|24
|18.
|Зенит-2
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|33 - 42
|22
|19.
|Факел
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|14 - 36
|21
|20.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|25 - 34
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - КубаньДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 29 минут, которая состоится 04.03.2018.
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Прогнозы на матч Оренбург - Кубань
Оренбург
51.7% (945)
Ничья:
20% (366)
Кубань
28.2% (516)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Оренбург:
11.9% (218)
1:2 Кубань:
10.6% (194)
1:0 Оренбург:
10.5% (191)
1:1 Ничья:
10.3% (189)
2:0 Оренбург:
10.1% (185)
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