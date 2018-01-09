  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион:
РБ Лейпциг
 
Позже
Шальке 04
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Шальке 04

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 47 минут, которая состоится 13.01.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Шальке 04
РБ Лейпциг
48.5% (33)
Ничья:
33.8% (23)
Шальке 04
17.6% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

РБ Лейпциг:
25% (17)
Ничья:
19.1% (13)
РБ Лейпциг:
13.2% (9)
Ничья:
13.2% (9)
Шальке 04:
8.8% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация