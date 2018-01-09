Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Шальке 04

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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
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Предыдущие игры
РБ Лейпциг (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 06.01.2018 РБ Лейпциг 2:0 Дукла Прага ТМК
- 17.12.2017 РБ Лейпциг 2:3 Герта Б
- 12.12.2017 Вольфсбург 1:1 РБ Лейпциг Б
- 09.12.2017 РБ Лейпциг 2:2 Майнц Б
- 06.12.2017 РБ Лейпциг 1:2 Бешикташ ЛЧ
- 02.12.2017 Хоффенхайм 4:0 РБ Лейпциг Б
- 25.11.2017 РБ Лейпциг 2:0 Вердер Б
- 21.11.2017 Монако 1:4 РБ Лейпциг ЛЧ
- 18.11.2017 Байер Л 2:2 РБ Лейпциг Б
- 04.11.2017 РБ Лейпциг 2:1 Ганновер 96 Б
- 01.11.2017 Порту 3:1 РБ Лейпциг ЛЧ
- 28.10.2017 Бавария 2:0 РБ Лейпциг Б
- 25.10.2017 РБ Лейпциг 1:1 Бавария КГ
- 21.10.2017 РБ Лейпциг 1:0 Штуттгарт Б
- 17.10.2017 РБ Лейпциг 3:2 Порту ЛЧ
- 14.10.2017 Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг Б
- 01.10.2017 Кёльн 1:2 РБ Лейпциг Б
- 26.09.2017 Бешикташ 2:0 РБ Лейпциг ЛЧ
- 23.09.2017 РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Б
- 19.09.2017 Аугсбург 1:0 РБ Лейпциг Б
Шальке 04 (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 07.01.2018 Шальке 04 2:1 Генк ТМК
- 19.12.2017 Шальке 04 1:0 Кёльн КГ
- 16.12.2017 Айнтрахт Фр 2:2 Шальке 04 Б
- 13.12.2017 Шальке 04 3:2 Аугсбург Б
- 09.12.2017 Боруссия М 1:1 Шальке 04 Б
- 02.12.2017 Шальке 04 2:2 Кёльн Б
- 25.11.2017 Боруссия Д 4:4 Шальке 04 Б
- 19.11.2017 Шальке 04 2:0 Гамбург Б
- 04.11.2017 Фрайбург 0:1 Шальке 04 Б
- 28.10.2017 Шальке 04 1:1 Вольфсбург Б
- 24.10.2017 Веен Висбаден 1:3 Шальке 04 КГ
- 20.10.2017 Шальке 04 2:0 Майнц Б
- 14.10.2017 Герта 0:2 Шальке 04 Б
- 29.09.2017 Шальке 04 1:1 Байер Л Б
- 23.09.2017 Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Б
- 19.09.2017 Шальке 04 0:3 Бавария Б
- 16.09.2017 Вердер 1:2 Шальке 04 Б
- 10.09.2017 Шальке 04 3:1 Штуттгарт Б
- 31.08.2017 Гютерсло 0:9 Шальке 04 ТМК
- 27.08.2017 Ганновер 96 1:0 Шальке 04 Б
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|37 - 11
|41
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|28 - 21
|30
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|39 - 24
|28
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 28
|28
|6.
|Байер Л
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|34 - 23
|28
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|27 - 22
|26
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|20 - 18
|26
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|27 - 23
|24
|10.
|Герта
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|26 - 25
|24
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 26
|23
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|17 - 31
|19
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|3
|10
|4
|21 - 21
|19
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|13 - 21
|17
|15.
|Майнц
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 28
|17
|16.
|Гамбург
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|17.
|Вердер
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 20
|15
|18.
|Кёльн
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 32
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Шальке 04До начала игры осталось 2 дня 16 часов 47 минут, которая состоится 13.01.2018.
Новости матча
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Пьяца стал игроком "Шальке" — 22:49
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Шальке 04
РБ Лейпциг
48.5% (33)
Ничья:
33.8% (23)
Шальке 04
17.6% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 РБ Лейпциг:
25% (17)
1:1 Ничья:
19.1% (13)
1:0 РБ Лейпциг:
13.2% (9)
2:2 Ничья:
13.2% (9)
1:2 Шальке 04:
8.8% (6)
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