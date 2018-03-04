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Стадион:
Майнц
 
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Шальке 04
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Текстовая онлайн трансляция матча Майнц - Шальке 04

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 41 минуту, которая состоится 09.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Майнц - Шальке 04
Майнц
12.9% (13)
Ничья:
24.8% (25)
Шальке 04
62.4% (63)

Вы не участвовали в прогнозе

Шальке 04:
36.6% (37)
Ничья:
20.8% (21)
Шальке 04:
15.8% (16)
Майнц:
6.9% (7)
Шальке 04:
5.9% (6)
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