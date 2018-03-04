Текстовая онлайн трансляция матча Майнц - Шальке 04

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Стадион: Опель-Арена
Предыдущие игры
Майнц (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 03.03.2018 Гамбург 0:0 Майнц Б
- 23.02.2018 Майнц 1:1 Вольфсбург Б
- 16.02.2018 Герта 0:2 Майнц Б
- 10.02.2018 Хоффенхайм 4:2 Майнц Б
- 07.02.2018 Айнтрахт Фр 3:0 Майнц КГ
- 03.02.2018 Майнц 0:2 Бавария Б
- 28.01.2018 Байер Л 2:0 Майнц Б
- 20.01.2018 Майнц 3:2 Штуттгарт Б
- 13.01.2018 Ганновер 96 3:2 Майнц Б
- 07.01.2018 Майнц 0:3 Боруссия М ТМК
- 06.01.2018 Санкт-Галлен 1:2 Майнц ТМК
- 19.12.2017 Майнц 3:1 Штуттгарт КГ
- 16.12.2017 Вердер 2:2 Майнц Б
- 12.12.2017 Майнц 0:2 Боруссия Д Б
- 09.12.2017 РБ Лейпциг 2:2 Майнц Б
- 02.12.2017 Майнц 1:3 Аугсбург Б
- 25.11.2017 Фрайбург 2:1 Майнц Б
- 18.11.2017 Майнц 1:0 Кёльн Б
- 09.11.2017 Майнц 3:5 Дюделанж ТМК
- 04.11.2017 Боруссия М 1:1 Майнц Б
Шальке 04 (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 03.03.2018 Шальке 04 1:0 Герта Б
- 25.02.2018 Байер Л 0:2 Шальке 04 Б
- 17.02.2018 Шальке 04 2:1 Хоффенхайм Б
- 10.02.2018 Бавария 2:1 Шальке 04 Б
- 07.02.2018 Шальке 04 1:0 Вольфсбург КГ
- 03.02.2018 Шальке 04 1:2 Вердер Б
- 27.01.2018 Штуттгарт 0:2 Шальке 04 Б
- 21.01.2018 Шальке 04 1:1 Ганновер 96 Б
- 13.01.2018 РБ Лейпциг 3:1 Шальке 04 Б
- 07.01.2018 Шальке 04 2:1 Генк ТМК
- 19.12.2017 Шальке 04 1:0 Кёльн КГ
- 16.12.2017 Айнтрахт Фр 2:2 Шальке 04 Б
- 13.12.2017 Шальке 04 3:2 Аугсбург Б
- 09.12.2017 Боруссия М 1:1 Шальке 04 Б
- 02.12.2017 Шальке 04 2:2 Кёльн Б
- 25.11.2017 Боруссия Д 4:4 Шальке 04 Б
- 19.11.2017 Шальке 04 2:0 Гамбург Б
- 04.11.2017 Фрайбург 0:1 Шальке 04 Б
- 28.10.2017 Шальке 04 1:1 Вольфсбург Б
- 24.10.2017 Веен Висбаден 1:3 Шальке 04 КГ
Последние игры между собой
Майнц: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 10
Шальке 04: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 5
- 20.10.2017 Шальке 04 2:0 Майнц Бундеслига
- 19.03.2017 Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига
- 23.10.2016 Шальке 04 3:0 Майнц Бундеслига
- 12.02.2016 Майнц 2:1 Шальке 04 Бундеслига
- 13.09.2015 Шальке 04 2:1 Майнц Бундеслига
- 24.04.2015 Майнц 2:0 Шальке 04 Бундеслига
- 29.11.2014 Шальке 04 4:1 Майнц Бундеслига
- 21.02.2014 Шальке 04 0:0 Майнц Бундеслига
- 14.09.2013 Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига
- 16.02.2013 Майнц 2:2 Шальке 04 Бундеслига
- 18.12.2012 Шальке 04 1:2 Майнц Кубок Германии
- 25.09.2012 Шальке 04 3:0 Майнц Бундеслига
- 04.02.2012 Шальке 04 1:1 Майнц Бундеслига
- 21.08.2011 Майнц 2:4 Шальке 04 Бундеслига
- 07.05.2011 Шальке 04 1:3 Майнц Бундеслига
- 12.12.2010 Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига
- 08.05.2010 Майнц 0:0 Шальке 04 Бундеслига
- 18.12.2009 Шальке 04 1:0 Майнц Бундеслига
- 03.03.2009 Майнц 1:0 Шальке 04 Кубок Германии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|25
|20
|3
|2
|59 - 18
|63
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|33 - 27
|42
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|50 - 31
|42
|5.
|Байер Л
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|45 - 33
|41
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|38 - 34
|39
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|33 - 37
|35
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|40 - 38
|35
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|25
|10
|3
|12
|23 - 29
|33
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|33 - 32
|32
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 35
|32
|12.
|Герта
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|30 - 31
|31
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|25
|6
|11
|8
|25 - 42
|29
|14.
|Вердер
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 30
|27
|15.
|Майнц
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|29 - 42
|25
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|25
|4
|13
|8
|28 - 33
|25
|17.
|Гамбург
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|18 - 35
|18
|18.
|Кёльн
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|24 - 46
|17
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Текстовая онлайн трансляция матча Майнц - Шальке 04До начала игры осталось 2 дня 15 часов 41 минуту, которая состоится 09.03.2018.
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Прогнозы на матч Майнц - Шальке 04
Майнц
12.9% (13)
Ничья:
24.8% (25)
Шальке 04
62.4% (63)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Шальке 04:
36.6% (37)
1:1 Ничья:
20.8% (21)
0:1 Шальке 04:
15.8% (16)
2:1 Майнц:
6.9% (7)
0:2 Шальке 04:
5.9% (6)
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