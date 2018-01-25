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Кьево
 
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Ювентус
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Текстовая онлайн трансляция матча Кьево - Ювентус

До начала игры осталось 1 день 17 часов 56 минут, которая состоится 27.01.2018.
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Прогнозы на матч Кьево - Ювентус
Кьево
1.2% (1)
Ничья:
1.2% (1)
Ювентус
97.6% (80)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
43.9% (36)
Ювентус:
23.2% (19)
Ювентус:
14.6% (12)
Ювентус:
12.2% (10)
Ювентус:
2.4% (2)
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