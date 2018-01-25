Текстовая онлайн трансляция матча Кьево - Ювентус

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Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Предыдущие игры
Кьево (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 21.01.2018 Лацио 5:1 Кьево СA
- 05.01.2018 Кьево 1:1 Удинезе СA
- 30.12.2017 Беневенто 1:0 Кьево СA
- 22.12.2017 Кьево 2:3 Болонья СA
- 17.12.2017 Кротоне 1:0 Кьево СA
- 10.12.2017 Кьево 0:0 Рома СA
- 03.12.2017 Интер Милан 5:0 Кьево СA
- 29.11.2017 Кьево 1:1 Верона КИ
- 25.11.2017 Кьево 2:1 СПАЛ 2013 СA
- 19.11.2017 Торино 1:1 Кьево СA
- 09.11.2017 Мантова 0:6 Кьево ТМК
- 05.11.2017 Кьево 0:0 Наполи СA
- 29.10.2017 Сампдория 4:1 Кьево СA
- 25.10.2017 Кьево 1:4 Милан СA
- 22.10.2017 Кьево 3:2 Верона СA
- 15.10.2017 Сассуоло 0:0 Кьево СA
- 01.10.2017 Кьево 2:1 Фиорентина СA
- 24.09.2017 Кальяри 0:2 Кьево СA
- 20.09.2017 Дженоа 1:1 Кьево СA
- 17.09.2017 Кьево 1:1 Аталанта СA
Ювентус (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 22.01.2018 Ювентус 1:0 Дженоа СA
- 06.01.2018 Кальяри 0:1 Ювентус СA
- 03.01.2018 Ювентус 2:0 Торино КИ
- 30.12.2017 Верона 1:3 Ювентус СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Ювентус 2:0 Дженоа КИ
- 17.12.2017 Болонья 0:3 Ювентус СA
- 09.12.2017 Ювентус 0:0 Интер Милан СA
- 05.12.2017 Олимпиакос 0:2 Ювентус ЛЧ
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус СA
- 26.11.2017 Ювентус 3:0 Кротоне СA
- 22.11.2017 Ювентус 0:0 Барселона ЛЧ
- 19.11.2017 Сампдория 3:2 Ювентус СA
- 05.11.2017 Ювентус 2:1 Беневенто СA
- 31.10.2017 Спортинг Л 1:1 Ювентус ЛЧ
- 28.10.2017 Милан 0:2 Ювентус СA
- 25.10.2017 Ювентус 4:1 СПАЛ 2013 СA
- 22.10.2017 Удинезе 2:6 Ювентус СA
- 18.10.2017 Ювентус 2:1 Спортинг Л ЛЧ
- 14.10.2017 Ювентус 1:2 Лацио СA
Последние игры между собой
Кьево: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 1
- 09.09.2017 Ювентус 3:0 Кьево Серия A
- 08.04.2017 Ювентус 2:0 Кьево Серия A
- 06.11.2016 Кьево 1:2 Ювентус Серия A
- 31.01.2016 Кьево 0:4 Ювентус Серия A
- 12.09.2015 Ювентус 1:1 Кьево Серия A
- 25.01.2015 Ювентус 2:0 Кьево Серия A
- 30.08.2014 Кьево 0:1 Ювентус Серия A
- 16.02.2014 Ювентус 3:1 Кьево Серия A
- 25.09.2013 Кьево 1:2 Ювентус Серия A
- 03.02.2013 Кьево 1:2 Ювентус Серия A
- 22.09.2012 Ювентус 2:0 Кьево Серия A
- 03.03.2012 Ювентус 1:1 Кьево Серия A
- 16.10.2011 Кьево 0:0 Ювентус Серия A
- 09.05.2011 Ювентус 2:2 Кьево Серия A
- 19.12.2010 Кьево 1:1 Ювентус Серия A
- 17.01.2010 Кьево 1:0 Ювентус Серия A
- 23.08.2009 Ювентус 1:0 Кьево Серия A
- 05.04.2009 Ювентус 3:3 Кьево Серия A
- 09.11.2008 Кьево 0:2 Ювентус Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|45 - 13
|54
|2.
|Ювентус
|Заявка
|21
|17
|2
|2
|50 - 15
|53
|3.
|Лацио
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|56 - 25
|46
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|12
|7
|2
|36 - 16
|43
|5.
|Рома
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|32 - 16
|41
|6.
|Сампдория
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|40 - 31
|34
|7.
|Милан
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|27 - 28
|31
|8.
|Аталанта
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|31 - 27
|30
|9.
|Удинезе
|Заявка
|21
|9
|2
|10
|34 - 31
|29
|10.
|Торино
|Заявка
|21
|6
|11
|4
|29 - 28
|29
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|30 - 24
|28
|12.
|Болонья
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|26 - 30
|27
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|14 - 31
|22
|14.
|Кьево
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 37
|22
|15.
|Дженоа
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|16 - 23
|21
|16.
|Кальяри
|Заявка
|21
|6
|2
|13
|19 - 33
|20
|17.
|Кротоне
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|16 - 38
|18
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|22 - 39
|16
|19.
|Верона
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|18 - 44
|13
|20.
|Беневенто
|Заявка
|21
|2
|1
|18
|13 - 46
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Кьево - ЮвентусДо начала игры осталось 1 день 17 часов 56 минут, которая состоится 27.01.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Кьево - Ювентус
Кьево
1.2% (1)
Ничья:
1.2% (1)
Ювентус
97.6% (80)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Ювентус:
43.9% (36)
1:2 Ювентус:
23.2% (19)
0:1 Ювентус:
14.6% (12)
1:3 Ювентус:
12.2% (10)
0:3 Ювентус:
2.4% (2)
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