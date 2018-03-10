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Стадион:
Зенит
 
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РБ Лейпциг
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Прогнозы на матч Зенит - РБ Лейпциг
Зенит
64% (73)
Ничья:
24.6% (28)
РБ Лейпциг
11.4% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
20.2% (23)
Зенит:
18.4% (21)
Зенит:
16.7% (19)
Зенит:
14% (16)
Зенит:
6.1% (7)
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