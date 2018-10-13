Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Сочи

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Текстовая онлайн трансляция матча Томь - СочиДо начала игры, которая состоится 13.10.2018, осталось 31 минуту.
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Приветствую всех любителей футбола! Футболисты ФНЛ не востребованы в своих сборных, а потому международная пауза им не нужна. Сегодня на российских полях пройдут матчи шестнадцатого тура, в одном из них "Томь" примет "Сочи". Томичи идут на первой строчке турнирной таблицы и намерены сохранить лидерство, добыв сегодня три очка, но сделать это будет непросто. "Леопарды" так же претендуют на выход в элиту и готовы дать бой любому сопернику. Так что нас ожидает интересная игра. Текстовую трансляцию для Вас проведу я, Федосов Дмитрий!
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Прогнозы на матч Томь - Сочи
Томь
72.1% (129)
Ничья:
16.8% (30)
Сочи
11.2% (20)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Томь:
36.3% (65)
1:0 Томь:
19.6% (35)
1:1 Ничья:
13.4% (24)
2:0 Томь:
11.7% (21)
1:2 Сочи:
5.6% (10)
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