Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
0:1
76' ГолДе Пауль Родриго
83' Желтая карточкаБехрами Валон
0:2
90' ГолЛасанья Кевин
90' Желтая карточкаДжаккерини Эммануэле
Второй тайм
95'
Удинезе заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
95'
Мачис Дарвин из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
Стрюгер-Ларсен Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
93'
Джаккерини Эммануэле совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
93'
Безумный фол. Джаккерини Эммануэле грубо играет против соперника. Пострадал Мачис Дарвин
93'
Радованович Иван наказан за толчок Каэтано Самир
92'
Степински Мариуш нарушает правила. Стрюгер-Ларсен Йенс пострадал
92'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево делает пас партнеру.
91'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
90'
Де Пауль Родриго сделал результативную передачу.
90'
Г О О О О Л - Ласанья Кевин изменил счет на табло!
90'
ШАНС! Ласанья Кевин вышел один-на-один с голкипером...
90'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
90'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево подал угловой справа.
90'
Джаккерини Эммануэле бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
90'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
89'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Тактическая замена. Мандрагора Роландо уходит с поля и его заменяет Барак Антонин
88'
Степински Мариуш из команды Кьево отдал передачу, которая была заблокирована.
88'
Ригони Никола из команды Кьево нанес удар головой, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
88'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает пас партнеру.
88'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Каччаторе Фабрицио и Радованович Иван из команды Кьево.
87'
Мандрагора Роландо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
87'
Лерис Мехди из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Степински Мариуш нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Лерис Мехди из команды Кьево навешивает в штрафную с рикошетом.
86'
Джаккерини Эммануэле наказан за толчок Трост-Эконг Виллиам
85'
Томович Ненад делает длинную передачу вперед
85'
85'
Матч возобновлен
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
84'
Каэтано Самир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
83'
Бехрами Валон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
83'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Джаккерини Эммануэле
83'
Фофана Секо имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
83'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает пас партнеру.
83'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает пас партнеру.
83'
83'
Бехрами Валон из команды Удинезе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
83'
Степински Мариуш из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
82'
82'
О, нет. Из многообещающей позиции Ригони Никола из команды Кьево наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
82'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
81'
Барба Федерико из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
81'
Фофана Секо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Радованович Иван из команды Кьево подал угловой слева.
81'
Стрюгер-Ларсен Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Лерис Мехди из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
79'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Тактическая замена. Оби Джоэл уходит с поля и его заменяет Пеллиссье Серхио
79'
78'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
77'
77'
77'
Отличный гол забил Де Пауль Родриго
76'
Мандрагора Роландо сделал результативную передачу.
76'
Г О О О О Л - Де Пауль Родриго из команды Удинезе переиграл вратаря дальним ударом!
76'
Соррентино Стефано не дал случится голу! Ласанья Кевин должен был забивать, но Соррентино Стефано сделал отличный сейв
75'
75'
Какой промах! Степински Мариуш имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
75'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает отличный кросс...
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
74'
Тактическая замена. Бирса Вальтер уходит с поля и его заменяет Лерис Мехди
74'
73'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Кьево начинает контратаку
73'
Барба Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Мандрагора Роландо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
72'
72'
Скуффет Симоне из команды Удинезе сделал отличный сейв!
72'
Скуффет Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Плохо сыграл Бехрами Валон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
72'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
71'
71'
71'
71'
Ригони Никола из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
71'
Бирса Вальтер из команды Кьево сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
71'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
69'
Хорошую попытку сделал Де Пауль Родриго. Удар в створ, но вратарь начеку
69'
Мандрагора Роландо из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
68'
68'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
68'
Матч возобновлен
67'
Бани Маттиа получил травму и заменен. Россеттини Лука выходит на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Тактическая замена. Теодорчик Лукаш уходит с поля и его заменяет Ласанья Кевин
66'
66'
Оби Джоэл из команды Кьево отдал передачу, которая была заблокирована.
66'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает пас партнеру.
66'
Удар от ворот произведет Кьево
65'
65'
Плохо сыграл Нюйтинк Брэм - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
65'
Ригони Никола из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
64'
63'
Судья сигнализирует, что Де Пауль Родриго из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Томович Ненад
63'
62'
Тактическая замена. Пуссетто Игнасио уходит с поля и его заменяет Мачис Дарвин
61'
Каэтано Самир из команды Удинезе в офсайде
61'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Судья сигнализирует, что Оби Джоэл из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
Судья сигнализирует, что Барба Федерико из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Каэтано Самир
59'
Степински Мариуш нанес удар головой, но Скуффет Симоне спокойно отбил мяч.
59'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
59'
Теодорчик Лукаш из команды Удинезе в офсайде
58'
Бехрами Валон из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Удар от ворот произведет Кьево
58'
Теодорчик Лукаш из команды Удинезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
58'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает отличный кросс...
56'
Судья сигнализирует, что Оби Джоэл из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Бехрами Валон
56'
Судья сигнализирует, что Ригони Никола из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Каэтано Самир
55'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
54'
54'
Бирса Вальтер из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
54'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Теодорчик Лукаш из команды Удинезе в офсайде
52'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
52'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе забрасывает мяч в штрафную.
51'
51'
51'
Как он промахнулся? Ригони Никола имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
51'
Отличные скиллы показывает Ригони Никола, обводя своих соперников
50'
Степински Мариуш из команды Кьево делает пас партнеру.
50'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Барба Федерико наказан за толчок Де Пауль Родриго
49'
Бехрами Валон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
49'
Радованович Иван из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Фофана Секо нарушает правила. Радованович Иван пострадал
48'
Удар от ворот произведет Кьево
48'
ШАНС! Мандрагора Роландо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает пас партнеру.
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
45'
45'
44'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Матч возобновлен
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
44'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
43'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
42'
Каэтано Самир возвращается на поле.
42'
Джаккерини Эммануэле решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Каэтано Самир получил травму и медбригада забирает его с поля.
41'
Судья сигнализирует, что Пуссетто Игнасио из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Джаккерини Эммануэле
41'
Удар от ворот произведет Кьево
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
40'
39'
Какой промах! Томович Ненад имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
39'
39'
39'
38'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
38'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает пас партнеру.
37'
Удар от ворот произведет Кьево
37'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Судья сигнализирует, что Джаккерини Эммануэле из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
36'
Отличные скиллы показывает Де Пауль Родриго, обводя своих соперников
35'
35'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
35'
Отличные скиллы показывает Пуссетто Игнасио, обводя своих соперников
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
34'
Судья сигнализирует, что Степински Мариуш из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Бехрами Валон
34'
Удар от ворот произведет Кьево
34'
ШАНС! Стрюгер-Ларсен Йенс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Плохо сыграл Томович Ненад - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
34'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает пас партнеру.
34'
33'
33'
Судья сигнализирует, что Барба Федерико из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Фофана Секо
32'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
31'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
31'
Томович Ненад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Фофана Секо упустил отличный шанс, пробив в перекладину и не попав в ворота!
31'
Теодорчик Лукаш из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
30'
Судья сигнализирует, что Бирса Вальтер из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Каэтано Самир
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Матч возобновлен
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Хорошую попытку сделал Степински Мариуш. Удар в створ, но вратарь начеку
29'
Плохо сыграл Скуффет Симоне - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
Бирса Вальтер пробил со штрафного прямо в стенку
28'
Судья сигнализирует, что Нюйтинк Брэм из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Ригони Никола
27'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Удар от ворот произведет Кьево
26'
25'
25'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
24'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
24'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
23'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе разыграл угловой с правого угла.
23'
Соррентино Стефано отбил мяч на угловой после удара Пуссетто Игнасио из штрафной площади.
23'
Плохо сыграл Барба Федерико - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
23'
22'
21'
Каэтано Самир из команды Удинезе в офсайде
21'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Удар от ворот произведет Кьево
20'
Каэтано Самир из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
20'
Ригони Никола задерживает мяч рукой
20'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
20'
Томович Ненад из команды Кьево хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
20'
Фофана Секо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
19'
Судья сигнализирует, что Томович Ненад из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Мандрагора Роландо
18'
Удар от ворот произведет Кьево
18'
Бани Маттиа из команды Кьево толкнул локтем оппонента. Это Теодорчик Лукаш заработал фол
17'
17'
17'
17'
16'
16'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
15'
Бехрами Валон из команды Удинезе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
15'
Бирса Вальтер из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
14'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Степински Мариуш
14'
14'
Фофана Секо из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
13'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Оби Джоэл из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
13'
Скуффет Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
13'
Джаккерини Эммануэле нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Степински Мариуш из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
12'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Стрюгер-Ларсен Йенс наказан за толчок Барба Федерико
11'
10'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
Каэтано Самир из команды Удинезе отдал передачу, которая была заблокирована.
9'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Каэтано Самир и Мандрагора Роландо из команды Удинезе.
9'
Оби Джоэл наказан за толчок Бехрами Валон
7'
7'
7'
Радованович Иван не смог попасть в створ ударом издали
6'
Судья сигнализирует, что Теодорчик Лукаш из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Радованович Иван
6'
Кьево контролирует мяч.
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
5'
Бирса Вальтер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
4'
Судья сигнализирует, что Фофана Секо из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Степински Мариуш
4'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Кьево контролирует мяч.
2'
Кьево контролирует мяч.
2'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Ригони Никола из команды Кьево играет слишком грубо. Де Пауль Родриго оказался на газоне.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Удинезе начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кьево 0:2 Удинезе
Кьево
23.7% (42)
Ничья:
53.1% (94)
Удинезе
23.2% (41)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
42.4% (75)
1:0 Кьево:
13% (23)
1:2 Удинезе:
11.9% (21)
0:1 Удинезе:
8.5% (15)
2:1 Кьево:
8.5% (15)
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