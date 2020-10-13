  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ним
 
Позже

Стадион:
ПСЖ

Бомбардиры внутри турнира

Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 3 0.5
2. Мелинг Биргер 1 0.17
3. Филиппото Ромен 1 0.17
4. Денкей Кевин 1 0.17
5. Рипар Рено 1 0.17
6. Кубас Андрес 1 0.17
7. Коне Мусса II 1 0.17
8. Мартинеc Пабло 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 2 (1) 0.33
2. Неймар 2 0.33
3. Дракслер Юлиан 2 0.33
4. Икарди Мауро 2 0.33
5. Ди Мария Анхель 1 0.17
6. Гуэйе Идрисса 1 0.17
7. Флоренци Алессандро 1 0.17
8. Маркиньос Маркос 1 0.17
9. Сарабия Пабло 0 0
10. Баккер Митчел 0 0

Карточки

Ним
# Игрок      
1. Денкей Кевин 2 0
2. До Лука 1 0
3. Ландре Лоик 1 0
4. Рипар Рено 1 0
5. Кубас Андрес 1 0
6. Бриансон Антони 1 0
7. Фомба Ламин 1 0
8. Бенрау Яссин 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 1 1
2. Паредес Леандро 1 1
3. Диалло Абду 1 1
4. Дракслер Юлиан 2 0
5. Бернат Хуан 2 0
6. Кюрзава Левен 0 1
7. Сарабия Пабло 1 0
8. Ди Мария Анхель 1 0
9. Верратти Марко 1 0
10. Флоренци Алессандро 1 0
11. Маркиньос Маркос 1 0
12. Кимпембе Преснел 1 0
13. Баккер Митчел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ним 11.11% (1) 0 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3)
 ПСЖ 16.67% (2) 0 25% (3) 16.67% (2) 25% (3) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: + = -
Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн
Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним Гренобль 2:0 Ним Ним 0:1 Страсбург Метц 2:1 Ним Ним 2:3 Марсель Ренн 2:1 Ним Ним 1:0 Анже Ницца 1:3 Ним Ним 2:0 Дижон Ним 3:1 Монако Сент-Этьен 2:1 Ним Дижон 5:0 Ним Ним 0:1 Ренн
ПСЖ Последние 20 матчей: + = -
ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц
ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ ПСЖ 0:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ Аталанта 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Сошо ПСЖ 0:0 Лион ПСЖ 1:0 Сент-Этьен ПСЖ 4:0 Селтик ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен Гавр 0:9 ПСЖ ПСЖ 2:0 Боруссия Д Лион 1:5 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 4:3 Бордо Боруссия Д 2:1 ПСЖ

Последние игры между собой

Ним: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
ПСЖ: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
ПСЖ 3:0 Ним Лига 1 ПСЖ 3:0 Ним Лига 1 Ним 2:4 ПСЖ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Лилль Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
3. Ланс Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 12 - 3 12
5. Монпелье Заявка 6 3 1 2 12 - 8 10
6. Сент-Этьен Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
7. Монако Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8. Ницца Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Брест Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
10. Анже Заявка 6 3 0 3 7 - 14 9
11. Бордо Заявка 6 2 3 1 6 - 2 9
12. Марсель Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
13. Ним Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Метц Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
15. Лион Заявка 6 1 4 1 7 - 5 7
16. Нант Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17. Лорьян Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
18. Страсбург Заявка 6 1 0 5 4 - 13 3
19. Реймс Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
20. Дижон Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ним - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2020, осталось 2 дня 14 часов 54 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 89
    Ним 0% (0)
    X 1.1% (1)
    ПСЖ 98.9% (88)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ним
    Ничья
    ПСЖ
    12.25
    7.90
    1.26
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    11.00 6.70 1.23
    12.25 7.90 1.26
    10.57 6.77 1.23

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.60 1.07 5.90 1.10 3.20 1.33 2.59 1.50 2.00 1.99 1.56 2.43 1.39 2.90 1.18 4.40 1.13 4.90 1.04 8.10
    3.30 1.33 2.63 1.49 2.17 1.69 1.92 1.90 1.73 2.11 1.55 2.45 1.38 2.99 1.16 5.17
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    5.00 1.17 3.45 1.31 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85
    3.25 1.34 2.23 1.65 1.85 1.98 1.60 2.34 1.36 3.14
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    4.95 1.18 2.40 1.57 1.75 2.08 1.46 2.72 1.19 4.70
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Ним - ПСЖ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


    Прогнозы на матч Ним - ПСЖ

    Исход игры
    Ним
    0% (0)
    Ничья
    1.1% (1)
    ПСЖ
    98.9% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.12% (56)
    Меньше
    34.88% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    39.53% (34)
    Нет
    60.47% (52)
    Популярный счёт
    0:2 ПСЖ
    31.5% (28)
    0:3 ПСЖ
    22.5% (20)
    1:2 ПСЖ
    16.9% (15)
    1:3 ПСЖ
    16.9% (15)
    1:4 ПСЖ
    3.4% (3)
    0:4 ПСЖ
    2.2% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный