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  3. Германия
Боруссия М
0:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Боруссия Д
0'
29' Желтая карточка
Дауд Махмуд
32' Желтая карточка
Штиндль Ларс
47'
21
Зиппель
Тобиас
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
23
Хофманн
Йонас
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
35
Хитц
Mapвин
2
Морей
Матеу
23
Джан
Эмре
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
6
Делани
Томас
8
Дауд
Махмуд
22
Беллингхем
Джуд
11
Ройс
Марко
7
Санчо
Джедон
9
Холанн
Эрлинг
Боруссия М
4-2-3-1
Боруссия Д
4-2-3-1

Ход матча

5'
 
Шульц Нико
Геррейро Рафаэль
29'
 
Дауд Махмуд
32'
Штиндль Ларс
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Херрманн Патрик 3 0.75
2. Нойхаус Флориан 2 0.5
3. Штиндль Ларс 1 0.25
4. Траоре Ибраима 1 0.25
5. Плеа Алассан 1 0.25
6. Хофманн Йонас 1 0.25
7. Эльведи Нико 1 0.25
8. Бенсебаини Рами 1 0.25
9. Тюрам Маркус 1 0.25
10. Бенеш Ласло 1 0.25
11. Вольф Ханнес 1 0.25
12. Вильяльба Хулио 1 (1) 0.25
13. Лайнер Штефан 0 0
14. Крамер Кристоф 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Санчо Джедон 3 0.75
2. Ройс Марко 1 0.25
3. Холанн Эрлинг 1 0.25
4. Хуммельс Матс 1 0.25
5. Джан Эмре 1 0.25
6. Беллингхем Джуд 1 0.25
7. Джованни Рейна 1 0.25
8. Азар Торган 1 (1) 0.25
9. Делани Томас 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Штиндль Ларс 2 0
2. Бенсебаини Рами 1 0
3. Бенеш Ласло 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Дауд Махмуд 2 0
2. Делани Томас 1 0
3. Морей Матеу 1 0
4. Беллингхем Джуд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Боруссия М 20% (3) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3) 0
 Боруссия Д 30% (3) 20% (2) 10% (1) 20% (2) 0 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +7 =6 -7
РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Боруссия М 1:2 Майнц Вольфсбург 0:0 Боруссия М
Боруссия М 1:2 Кёльн Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04
Боруссия Д Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм
Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Боруссия Д: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Боруссия М 4:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Боруссия М Кубок
Боруссия Д 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия М 1:0 Боруссия Д Телеком Кап Боруссия М 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:0 Боруссия М Бундеслига
  • Второй тайм
  • 49'
    Ройс справа навесил на дальнюю штангу, где Санчо не смог выиграть борьбу вверху.
  • 48'
    Плеа с двадцати шести метров низом пробил по центру ворот. Хитц спокойно забрал мяч в руки.
  • 47'
    Дауд слева прошёл вперёд и вывел к воротам Ройса. Марко вместо удара прострелил в центр, где мяч соперники перехватили.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Мёнхенгладбахе!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - "Боруссия" (Дортмунд) - 0:0.

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  • Офсайд
    45'
    Тюрам отправил мяч в сетку, но арбитры показывают, что он это сделал из офсайда.
  • Угловой
    45'
    Хофманн от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Штегеманн в первом тайме.
  • 45'
    Холанн слева покатил мяч вперёд, но Санчо на эту передачу не откликнулся.
  • Фол, нарушение
    44'
    Беллингхем на чужой половине поля опасно сыграл против Эльведи.
  • Фол, нарушение
    43'
    Морей в центре поля сбил Тюрама. Фолов становится больше, на поле потихоньку разгораются страсти. Штегеманну пришлось проводить профилактические беседы.
  • Фол, нарушение
    42'
    Крамер на чужой половине поля наступил на ногу Санчо.
  • Фол, нарушение
    41'
    Лайнер в центре поля сбил Беллингхема.
  • Фол, нарушение
    40'
    Дауд в центральном круге прихватил руками Штиндля.
  • 39'
    Пас Дауда вперёд оказался безадресным. Никто из партнёров рывка не сделал.
  • 38'
    Хуммельс сыграл на перехвате и не позволил Штиндлю по центру выйти к воротам.
  • Опасный момент
    37'
    Холанн убежал по центру один на один с голкипером, но низом пробил левее ворот.
  • Угловой
    36'
    Ройс исполнил первый угловой удар в матче. После подачи к ближней штанге мяч отскочил к воротам, где его забрал в руки Зиппель.
  • 35'
    После прострела Тюрама справа с рикошетом от ноги Хуммельса мяч прилетел в руки Хитцу.
  • Фол, нарушение
    34'
    Беллингхем на фланге сбил Бенсебаини.
  • Желтая карточка
    33'
    Штиндль у чужой штрафной площади сыграл грубо против Хуммельса и получил жёлтую карточку.
  • 32'
    Штиндль слева со штрафного навесил к воротам, откуда мяч выбил Холанн.
  • Травма, повреждение
    31'
    Бенсебаини медики оказывают помощь. Пауза в матче.
  • Желтая карточка
    30'
    Дауд на фланге грубо пошёл на Бенсебаини и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    29'
    Эльведи у центрального круга завалил Холанна на газон.
  • 28'
    Нойхаус с Тюрамом слева не смогли прорваться в штрафную площадь.
  • Фол, нарушение
    26'
    Хофманн на чужой половине поля нарушил правила.
  • Фол, нарушение
    25'
    Штиндль на чужой половине поля ударил по ногам Делани.
  • 24'
    Прострел Нойхауса слева к воротам спокойно прервал Хуммельс.
  • 22'
    После активного начала матча команды постепенно стали увязать в позиционной борьбе в центре поля, забывая о рейдах к воротам..
  • Фол, нарушение
    21'
    Эльведи в центре поля ударил по ногам Холанна.
  • 20'
    Зиппель перед воротами красивым финтом убрал мяч от Ройса. Если бы были зрители, то аплодисменты не заставили бы себя ждать.
  • 19'
    Хофманн слева вывел к воротам Тюрама, который с пятнадцати метров слабо пробил в Хитца.
  • 18'
    Прострел Шульца слева к воротам перехватил Гинтер.
  • 17'
    Санчо справа ушёл к угловому флагу и не смог сделать пас в центр на Холанна.
  • 16'
    Хозяева спокойно катают мяч в центре поля. Дортмундцы в прессинг не идёт.
  • 15'
    Дауд из центрального круга пас вперёд по центру на ход Холанну сделал слишком сильно.
  • Фол, нарушение
    14'
    Беллингхем у центрального круга подтолкнул соперника в спину.
  • 13'
    Удар Хофманна справа с линии штрафной площади соперники заблокировали.
  • 12'
    Штиндь справа с дальней дистанции пробил по центру ворот. Хитц поймал мяч.
  • Фол, нарушение
    11'
    Делани на фланге сбил Хофманна.
  • Опасный момент
    10'
    Сансо слева сделал заброс к дальней штанге, откуда Тюрам вынес мяч на Ройса. Марко с лёта с двенадцати метров пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    9'
    Лайнер в центре поля поймал Ройса на бедро.
  • Офсайд
    8'
    Штиндль после скидки Хофманна пробил выше ворот с пятнадцати метров, но Йонас делал пас из офсайда.
  • 7'
    У Эльведи случилась неудачная срезка, но Зиппель сыграл внимательно и не дал состояться первому угловому удару в матче.
  • Замена
    6'
    Замена в составе дортмундской "Боруссии": вместо Рафаэля Геррейро на поле вышел Нико Шульц.
  • Травма, повреждение
    5'
    Геррейро лежит на газоне. Похоже, Рафаэлю потребуется срочная замена.
  • Опасный момент
    4'
    Хофманн справа прострелил к воротам, где Тюрам в касание не смог переправить мяч в дальний угол. Футбольный снаряд прокатился рядом со штангой.
  • 3'
    Дауду с Санчо слева не смогли прорваться в чужую штрафную площадь. Хозяева в ответную атаку также отправились левым флангом.
  • 2'
    Мёнхенгладбахская "Боруссия" играет в белой форме, дортмундская - в в жёлтых футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Боруссия Парк"!
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.10 3.15 1.90
Бонус: 5 000 ₽ 3.88 4.45 1.94
Бонус: 5 000 ₽ 3.35 2.75 2.60
  3.27 2.75 2.61

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.80 1.09 5.40 1.14 2.99 1.37 2.28 1.63 1.90 2.10 1.48 2.65 1.33 3.18 1.12 5.35 1.09 5.50 1.02 9.30
5.55 1.14 4.20 1.22 2.15 1.70 1.60 2.33 1.35 3.15 1.14 5.55 1.94 1.90 1.10 6.80 1.06 7.18 1.05 7.85 1.07 6.91 1.06 7.48 1.04 9.10 1.03 9.70
3.74 1.28 2.54 1.54 2.07 1.80 1.79 2.07 1.51 2.62 1.68 2.24 1.53 2.58 1.88 1.98 1.64 2.32 1.50 2.64 1.72 2.18 1.56 2.51 1.51 2.64 1.29 3.75 1.11 7.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.75 1.19 3.26 1.34 1.79 2.02 1.37 3.10 1.24 4.05
1.60 2.33 1.12 6.10 1.07 8.40 1.14 4.83 1.10 5.89
1.32 3.36 1.17 5.00 1.62 2.33 1.40 2.98 1.68 2.25 1.48 2.77 1.35 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.70 1.14 4.20 1.23 2.22 1.66 1.60 2.34 1.36 3.15
4.80 1.15 3.57 1.25 2.04 1.77 1.70 2.55 1.38 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.52 1.52
Букмекер Да Нет
13.00 1.02
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Где смотреть матч Боруссия М 0:0 Боруссия Д онлайн

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Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Боруссия Д

Исход игры
Боруссия М
13.6% (21)
Ничья
18.8% (29)
Боруссия Д
67.5% (104)
Тотал 2.5
Больше
86.67% (130)
Меньше
13.33% (20)
Обе команды забьют
Да
94.67% (142)
Нет
5.33% (8)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
53.2% (82)
2:1 Боруссия М
12.3% (19)
1:1 Ничья
9.1% (14)
2:2 Ничья
9.1% (14)
2:3 Боруссия Д
4.5% (7)
0:1 Боруссия Д
3.2% (5)
1:3 Боруссия Д
2.6% (4)
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