Второй тайм в Мёнхенгладбахе!

Дауд слева прошёл вперёд и вывел к воротам Ройса. Марко вместо удара прострелил в центр, где мяч соперники перехватили.

Плеа с двадцати шести метров низом пробил по центру ворот. Хитц спокойно забрал мяч в руки.

Ройс справа навесил на дальнюю штангу, где Санчо не смог выиграть борьбу вверху.

45' Тюрам отправил мяч в сетку, но арбитры показывают, что он это сделал из офсайда.

45' Хофманн от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.

45' 1 минуту добавил Штегеманн в первом тайме.

45' Холанн слева покатил мяч вперёд, но Санчо на эту передачу не откликнулся.

44' Беллингхем на чужой половине поля опасно сыграл против Эльведи.

43' Морей в центре поля сбил Тюрама. Фолов становится больше, на поле потихоньку разгораются страсти. Штегеманну пришлось проводить профилактические беседы.

42' Крамер на чужой половине поля наступил на ногу Санчо.

41' Лайнер в центре поля сбил Беллингхема.

40' Дауд в центральном круге прихватил руками Штиндля.

39' Пас Дауда вперёд оказался безадресным. Никто из партнёров рывка не сделал.

38' Хуммельс сыграл на перехвате и не позволил Штиндлю по центру выйти к воротам.

37' Холанн убежал по центру один на один с голкипером, но низом пробил левее ворот.

36' Ройс исполнил первый угловой удар в матче. После подачи к ближней штанге мяч отскочил к воротам, где его забрал в руки Зиппель.

35' После прострела Тюрама справа с рикошетом от ноги Хуммельса мяч прилетел в руки Хитцу.

34' Беллингхем на фланге сбил Бенсебаини.

33' Штиндль у чужой штрафной площади сыграл грубо против Хуммельса и получил жёлтую карточку.

32' Штиндль слева со штрафного навесил к воротам, откуда мяч выбил Холанн.

31' Бенсебаини медики оказывают помощь. Пауза в матче.

30' Дауд на фланге грубо пошёл на Бенсебаини и получил жёлтую карточку.

29' Эльведи у центрального круга завалил Холанна на газон.

28' Нойхаус с Тюрамом слева не смогли прорваться в штрафную площадь.

26' Хофманн на чужой половине поля нарушил правила.

25' Штиндль на чужой половине поля ударил по ногам Делани.

24' Прострел Нойхауса слева к воротам спокойно прервал Хуммельс.

22' После активного начала матча команды постепенно стали увязать в позиционной борьбе в центре поля, забывая о рейдах к воротам..

21' Эльведи в центре поля ударил по ногам Холанна.

20' Зиппель перед воротами красивым финтом убрал мяч от Ройса. Если бы были зрители, то аплодисменты не заставили бы себя ждать.

19' Хофманн слева вывел к воротам Тюрама, который с пятнадцати метров слабо пробил в Хитца.

18' Прострел Шульца слева к воротам перехватил Гинтер.

17' Санчо справа ушёл к угловому флагу и не смог сделать пас в центр на Холанна.

16' Хозяева спокойно катают мяч в центре поля. Дортмундцы в прессинг не идёт.

15' Дауд из центрального круга пас вперёд по центру на ход Холанну сделал слишком сильно.

14' Беллингхем у центрального круга подтолкнул соперника в спину.

13' Удар Хофманна справа с линии штрафной площади соперники заблокировали.

12' Штиндь справа с дальней дистанции пробил по центру ворот. Хитц поймал мяч.

11' Делани на фланге сбил Хофманна.

10' Сансо слева сделал заброс к дальней штанге, откуда Тюрам вынес мяч на Ройса. Марко с лёта с двенадцати метров пробил выше ворот.

9' Лайнер в центре поля поймал Ройса на бедро.

8' Штиндль после скидки Хофманна пробил выше ворот с пятнадцати метров, но Йонас делал пас из офсайда.

7' У Эльведи случилась неудачная срезка, но Зиппель сыграл внимательно и не дал состояться первому угловому удару в матче.

6' Замена в составе дортмундской "Боруссии": вместо Рафаэля Геррейро на поле вышел Нико Шульц.

5' Геррейро лежит на газоне. Похоже, Рафаэлю потребуется срочная замена.

4' Хофманн справа прострелил к воротам, где Тюрам в касание не смог переправить мяч в дальний угол. Футбольный снаряд прокатился рядом со штангой.

3' Дауду с Санчо слева не смогли прорваться в чужую штрафную площадь. Хозяева в ответную атаку также отправились левым флангом.

2' Мёнхенгладбахская "Боруссия" играет в белой форме, дортмундская - в в жёлтых футболках и чёрных трусах.