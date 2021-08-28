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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Брюгге
 
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Стадион:
ПСЖ

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Брюгге 3:0 Остенде Гент 6:1 Брюгге Брюгге 3:2 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 0:4 Брюгге
Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге Брюгге 2:2 Эйпен Брюгге 3:0 Льерс Кемпензонен Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:4 Утрехт Брюгге 2:1 АЕК Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Брюгге 0:1 Кортрейк Брюгге 2:1 Локомотив Загреб Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:2 Генк Андерлехт 3:3 Брюгге Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Генк 3:0 Брюгге
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =3 -3
ПСЖ 4:0 Клермон Реймс 0:2 ПСЖ Брест 2:4 ПСЖ ПСЖ 4:2 Страсбург
Труа 1:2 ПСЖ Лилль 1:0 ПСЖ Севилья 2:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Орлеан Аугсбург 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:2 Шамбли ПСЖ 4:0 Ле Ман Брест 0:2 ПСЖ Монако 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Реймс Монпелье 2:2 ПСЖ Ренн 1:1 ПСЖ Манчестер Сити 2:0 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ланс ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Метц 1:3 ПСЖ

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ПСЖ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
ПСЖ 1:0 Брюгге Лига чемпионов Брюгге 0:5 ПСЖ Лига чемпионов

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
2. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
4. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
3. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
3. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
3. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
5. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брюгге - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 сентября 2021, осталось 2 дня 14 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 48
    Брюгге 0% (0)
    X 0% (0)
    ПСЖ 100% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брюгге
    Ничья
    ПСЖ
    13.67
    6.80
    1.26
    Все Коэффициенты
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    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Брюгге - ПСЖ онлайн


    Прогнозы на матч Брюгге - ПСЖ

    Исход игры
    Брюгге
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    ПСЖ
    100% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.43% (37)
    Меньше
    19.57% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    65.22% (30)
    Нет
    34.78% (16)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    36.2% (17)
    0:2 ПСЖ
    19.1% (9)
    1:3 ПСЖ
    19.1% (9)
    0:3 ПСЖ
    12.8% (6)
    2:3 ПСЖ
    4.3% (2)
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