Лига чемпионов 2021-2022
Брюгге
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Стадион: Ян Брейдель
ПСЖ
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +10 =5 -5Брюгге 3:0 Остенде Гент 6:1 Брюгге Брюгге 3:2 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 0:4 Брюгге
Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге Брюгге 2:2 Эйпен Брюгге 3:0 Льерс Кемпензонен Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:4 Утрехт Брюгге 2:1 АЕК Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Брюгге 0:1 Кортрейк Брюгге 2:1 Локомотив Загреб Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:2 Генк Андерлехт 3:3 Брюгге Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Генк 3:0 Брюгге
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =3 -3ПСЖ 4:0 Клермон Реймс 0:2 ПСЖ Брест 2:4 ПСЖ ПСЖ 4:2 Страсбург
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ПСЖ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|2.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|3.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
|5.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Брюгге - ПСЖ
Исход игры
Брюгге
0% (0)
Ничья
0% (0)
ПСЖ
100% (47)
Тотал 2.5
Больше
80.43% (37)
Меньше
19.57% (9)
Обе команды забьют
Да
65.22% (30)
Нет
34.78% (16)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
36.2% (17)
0:2 ПСЖ
19.1% (9)
1:3 ПСЖ
19.1% (9)
0:3 ПСЖ
12.8% (6)
2:3 ПСЖ
4.3% (2)
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