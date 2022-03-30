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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити
Прогнозы 49
Атлетико М 14.3% (7)
X 59.2% (29)
Манчестер Сити 26.5% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Манчестер Сити
4.87
3.80
1.89
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Атлетико М
Манчестер Сити

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 4 0.44
Лоди Ренан 1 0.11
Фелиш Жоау 1 0.11
Де Пауль Родриго 1 0.11
Корреа Анхель 1 0.11
Суарес Луис 1 (1) 0.11
Коке Хорхе 0 0
Лемар Тома 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 6 (2) 0.67
Стерлинг Рахим 3 0.33
Жезус Габриэль 3 0.33
Канселу Жоау 2 0.22
Силва Бернарду 2 0.22
Фоден Фил 2 0.22
Де Брёйне Кевин 1 0.11
Грилиш Джек 1 0.11
Уокер Кайл 1 0.11
Аке Натан 1 0.11
Палмер Коул 1 0.11
Гюндоган Илкай 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Зинченко Александр 0 0
Диаш Рубен 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фелипе Аугусто IV 1 1
Суарес Луис 2 0
Кондогбия Жоффрей 2 0
Эррера Эктор 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Корреа Анхель 2 0
Льоренте Маркос 2 0
Фелиш Жоау 2 0
Гризманн Антуан 0 1
Карраско Янник 0 1
Врсалько Шиме 1 0
Коке Хорхе 1 0
Хименес Хосе 1 0
Эрмосо Марио 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэль 3 0
Де Брёйне Кевин 2 0
Канселу Жоау 2 0
Уокер Кайл 0 1
Гюндоган Илкай 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Стоунс Джон 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Зинченко Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
11
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
33%
1
9%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Забито

6
13
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
4
67%
3
23%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
24
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
11%
2
8%
1-15
1
11%
4
17%
16-30
2
22%
4
17%
31-45
1
11%
4
17%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
4
44%
5
21%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
30%
1
10%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1
Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3
1/8 финала
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
2 Атлетико М
1 Манчестер Юнайтед
3 Бенфика
2 Аякс
1 Интер Милан
2 Ливерпуль
4 Вильярреал
1 Ювентус
2 Ред Булл Зальцбург
8 Бавария
4 Челси
1 Лилль
2 ПСЖ
3 Реал Мадрид
1/4 финала
1 Манчестер Сити
0 Атлетико М
1 Бенфика
3 Ливерпуль
1 Вильярреал
0 Бавария
1 Челси
3 Реал Мадрид
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 апреля 2022, осталось 2 дня 20 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Атлетико М 14.3% (7)
    X 59.2% (29)
    Манчестер Сити 26.5% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Манчестер Сити
    4.87
    3.80
    1.89
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Атлетико М - Манчестер Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетико М - Манчестер Сити

    Исход игры
    Атлетико М
    14.3% (7)
    Ничья
    59.2% (29)
    Манчестер Сити
    26.5% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (16)
    Меньше
    66.67% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    85.42% (41)
    Нет
    14.58% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    51% (25)
    1:2 Манчестер Сити
    18.4% (9)
    2:1 Атлетико М
    8.2% (4)
    1:0 Атлетико М
    6.1% (3)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
    0:2 Манчестер Сити
    4.1% (2)
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    Атлетико М
    Манчестер Сити

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