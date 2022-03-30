Лига чемпионов 2021-2022
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Стадион: Ванда Метрополитано
История личных встреч
Атлетико М
Манчестер Сити
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|4
|0.44
|Лоди Ренан
|1
|0.11
|Фелиш Жоау
|1
|0.11
|Де Пауль Родриго
|1
|0.11
|Корреа Анхель
|1
|0.11
|Суарес Луис
|1 (1)
|0.11
|Коке Хорхе
|0
|0
|Лемар Тома
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марез Рияд
|6 (2)
|0.67
|Стерлинг Рахим
|3
|0.33
|Жезус Габриэль
|3
|0.33
|Канселу Жоау
|2
|0.22
|Силва Бернарду
|2
|0.22
|Фоден Фил
|2
|0.22
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.11
|Грилиш Джек
|1
|0.11
|Уокер Кайл
|1
|0.11
|Аке Натан
|1
|0.11
|Палмер Коул
|1
|0.11
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
|Диаш Рубен
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фелипе Аугусто IV
|1
|1
|Суарес Луис
|2
|0
|Кондогбия Жоффрей
|2
|0
|Эррера Эктор
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|2
|0
|Корреа Анхель
|2
|0
|Льоренте Маркос
|2
|0
|Фелиш Жоау
|2
|0
|Гризманн Антуан
|0
|1
|Карраско Янник
|0
|1
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Коке Хорхе
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Эрмосо Марио
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезус Габриэль
|3
|0
|Де Брёйне Кевин
|2
|0
|Канселу Жоау
|2
|0
|Уокер Кайл
|0
|1
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
11
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
33%
1
9%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
60%
1
20%
76-90
Забито
6
13
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
4
67%
3
23%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
9
24
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
11%
2
8%
1-15
1
11%
4
17%
16-30
2
22%
4
17%
31-45
1
11%
4
17%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
4
44%
5
21%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
30%
1
10%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
4
40%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1
Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Атлетико М - Манчестер Сити
Исход игры
Атлетико М
14.3% (7)
Ничья
59.2% (29)
Манчестер Сити
26.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (16)
Меньше
66.67% (32)
Обе команды забьют
Да
85.42% (41)
Нет
14.58% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
51% (25)
1:2 Манчестер Сити
18.4% (9)
2:1 Атлетико М
8.2% (4)
1:0 Атлетико М
6.1% (3)
2:2 Ничья
4.1% (2)
0:2 Манчестер Сити
4.1% (2)
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