Лига чемпионов 2021-2022
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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
История личных встреч
РБ Лейпциг
ПСЖ
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|4
|1.33
|Мукиэле Норди
|1
|0.33
|Андре Силва
|1
|0.33
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Форсберг Эмиль
|0
|0
|Поульсен Юссуф
|0
|0
|Ольмо Дани
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|3 (1)
|1
|Мбаппе Килиан
|1
|0.33
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.33
|Эррера Андер
|1
|0.33
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анхелиньо Хосе
|1
|1
|Адамс Тайлер
|2
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Симакан Мохамед
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Месси Лионель
|1
|0
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|Верратти Марко
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
3
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
67%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1
ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1
Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0 Севилья - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Орлеан 1:0 Аугсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Шамбли 2:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 6
|6
|3.
|Брюгге
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 11
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 3
|3
|3.
|Брюгге
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|2.
|Брюгге
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|5 - 9
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - ПСЖ
Исход игры
РБ Лейпциг
6.7% (3)
Ничья
20% (9)
ПСЖ
73.3% (33)
Тотал 2.5
Больше
88.64% (39)
Меньше
11.36% (5)
Обе команды забьют
Да
97.73% (43)
Нет
2.27% (1)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
60% (27)
1:1 Ничья
11.1% (5)
2:2 Ничья
8.9% (4)
1:3 ПСЖ
4.4% (2)
2:1 РБ Лейпциг
4.4% (2)
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