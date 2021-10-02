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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
 
Позже

Стадион:
ПСЖ

История личных встреч

РБ Лейпциг
ПСЖ

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
0:3
ТМС
4:2

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 4 1.33
Мукиэле Норди 1 0.33
Андре Силва 1 0.33
Анхелиньо Хосе 0 0
Форсберг Эмиль 0 0
Поульсен Юссуф 0 0
Ольмо Дани 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 3 (1) 1
Мбаппе Килиан 1 0.33
Гуэйе Идрисса 1 0.33
Эррера Андер 1 0.33

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анхелиньо Хосе 1 1
Адамс Тайлер 2 0
Орбан Вилли 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Симакан Мохамед 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Месси Лионель 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Верратти Марко 1 0
Паредес Леандро 1 0
Хакими Ашраф 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
3
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
67%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1
ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1
Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0 Севилья - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Орлеан 1:0 Аугсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Шамбли 2:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 11 - 6 6
3. Брюгге Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
4. РБ Лейпциг Заявка 3 0 0 3 6 - 11 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 6 - 3 3
3. Брюгге Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
4. РБ Лейпциг Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
2. Брюгге Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. ПСЖ Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. РБ Лейпциг Заявка 2 0 0 2 5 - 9 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2021, осталось 2 дня 13 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    РБ Лейпциг 6.7% (3)
    X 20% (9)
    ПСЖ 73.3% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    ПСЖ
    3.44
    4.06
    2.18
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч РБ Лейпциг - ПСЖ онлайн


    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - ПСЖ

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    6.7% (3)
    Ничья
    20% (9)
    ПСЖ
    73.3% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    88.64% (39)
    Меньше
    11.36% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    97.73% (43)
    Нет
    2.27% (1)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    60% (27)
    1:1 Ничья
    11.1% (5)
    2:2 Ничья
    8.9% (4)
    1:3 ПСЖ
    4.4% (2)
    2:1 РБ Лейпциг
    4.4% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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