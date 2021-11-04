  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2021-2022

Лига конференций 2021-2022

Маккаби Тель-Авив
3:0
Конец матча

Стадион:
ХИК
0'
1:0
22' Гол
Кювас Брандлей
2:0
65' Гол в свои ворота
Лингман Лукас
3:0
90' Гол
Хозец Матан
90'+3

История личных встреч

Маккаби Тель-Авив
ХИК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabi Kanikovski 3 0.75
Шамир Эден 2 0.5
Хозец Матан 2 0.5
Перица Стипе 2 (1) 0.5
Кювас Брандлей 1 0.25
Саборит Энрик 1 (1) 0.25
Битон Дан 1 (1) 0.25
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенчич Филип 1 0.25
Риски Рику 1 0.25
Риски Роопе 1 0.25
Олусанья Антони 1 0.25

Карточки

Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
4
33%
1
20%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хапоэль Кирьят-Шмона - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 0:2 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 4:2
Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 1:0 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Тель-Авив - Алашкерт 4:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 1:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Шахтёр Караганда 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 1:1 Шахтёр Караганда - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Сутьеска 3:1 Сутьеска - Маккаби Тель-Авив 0:0 Херенвен - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 2:1
ХИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5
Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - КуПС 1:1 ХИК - Фенербахче 2:5 Лахти - ХИК 0:1 Фенербахче - ХИК 1:0 ХИК - Мариехамн 1:0 ХИК - Нефтчи 3:0 КТП - ХИК 0:1 Нефтчи - ХИК 2:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Маккаби Тель-Авив Заявка 4 3 1 0 13 - 2 10
2. ЛАСК Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3. ХИК Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
4. Алашкерт Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Маккаби Тель-Авив Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. ЛАСК Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. ХИК Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
4. Алашкерт Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Маккаби Тель-Авив Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
3. ХИК Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Алашкерт Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Тенхо Миро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Кювас Брандлей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bloomfield Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Маккаби Тель-Авив 95.4% (124)
X 3.1% (4)
ХИК 1.5% (2)
Все прогнозы
Где смотреть матч Маккаби Тель-Авив 3:0 ХИК онлайн


Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 3:0 ХИК

Исход игры
Маккаби Тель-Авив
95.4% (124)
Ничья
3.1% (4)
ХИК
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.84% (63)
Меньше
51.16% (66)
Обе команды забьют
Да
47.29% (61)
Нет
52.71% (68)
Популярный счёт
2:0 Маккаби Тель-Авив
38.5% (50)
2:1 Маккаби Тель-Авив
30% (39)
1:0 Маккаби Тель-Авив
9.2% (12)
3:1 Маккаби Тель-Авив
9.2% (12)
3:0 Маккаби Тель-Авив
3.8% (5)
1:1 Ничья
3.1% (4)
4:1 Маккаби Тель-Авив
1.5% (2)
1:2 ХИК
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 