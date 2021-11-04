Лига конференций 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Блумфилд
1:0
22' ГолКювас Брандлей
2:0
65' Гол в свои воротаЛингман Лукас
3:0
90' ГолХозец Матан
Ход матча
22'
1:0
65'
2:0
90'
3:0
История личных встреч
Маккаби Тель-Авив
ХИК
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabi Kanikovski
|3
|0.75
|Шамир Эден
|2
|0.5
|Хозец Матан
|2
|0.5
|Перица Стипе
|2 (1)
|0.5
|Кювас Брандлей
|1
|0.25
|Саборит Энрик
|1 (1)
|0.25
|Битон Дан
|1 (1)
|0.25
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенчич Филип
|1
|0.25
|Риски Рику
|1
|0.25
|Риски Роопе
|1
|0.25
|Олусанья Антони
|1
|0.25
Карточки
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
4
33%
1
20%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хапоэль Кирьят-Шмона - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 0:2 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 4:2
Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 1:0 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Тель-Авив - Алашкерт 4:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 1:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Шахтёр Караганда 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 1:1 Шахтёр Караганда - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Сутьеска 3:1 Сутьеска - Маккаби Тель-Авив 0:0 Херенвен - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 2:1
ХИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5
Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - КуПС 1:1 ХИК - Фенербахче 2:5 Лахти - ХИК 0:1 Фенербахче - ХИК 1:0 ХИК - Мариехамн 1:0 ХИК - Нефтчи 3:0 КТП - ХИК 0:1 Нефтчи - ХИК 2:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|ХИК
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|4.
|Алашкерт
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|ХИК
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|4.
|Алашкерт
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 3:0 ХИК
Исход игры
Маккаби Тель-Авив
95.4% (124)
Ничья
3.1% (4)
ХИК
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.84% (63)
Меньше
51.16% (66)
Обе команды забьют
Да
47.29% (61)
Нет
52.71% (68)
Популярный счёт
2:0 Маккаби Тель-Авив
38.5% (50)
2:1 Маккаби Тель-Авив
30% (39)
1:0 Маккаби Тель-Авив
9.2% (12)
3:1 Маккаби Тель-Авив
9.2% (12)
3:0 Маккаби Тель-Авив
3.8% (5)
1:1 Ничья
3.1% (4)
4:1 Маккаби Тель-Авив
1.5% (2)
1:2 ХИК
1.5% (2)
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