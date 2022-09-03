Стадион: Санкт-Якоб Парк
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|2 (1)
|0.33
|Миллар Лиам
|1
|0.17
|Ндой Дан
|1
|0.17
|Салаи Адам
|1
|0.17
|Ланг Михаэль
|1
|0.17
|Зачири Анди
|1
|0.17
|Малес Дариан
|0
|0
Пюник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пельмар Анди
|3
|0
|Бургер Ваутер
|3
|0
|Джака Таулант
|1
|1
|Адамс Касим
|2
|0
|Zeki Amdouni
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Лопес Серхио
|1
|0
|Хитц Mapвин
|1
|0
|Зачири Анди
|1
|0
|Sayfallah Ltaief
|1
|0
|Диуф Энди
|1
|0
Пюник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5
ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0
Пюник
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пюник - Лернаин Арцах 1:0 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Шериф - Пюник 0:0 Пюник - Ван 0:1
Пюник - Шериф 0:0 Пюник - Ширак 1:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0 Пюник - Арарат 0:1 Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 Алашкерт - Пюник 1:1 Пюник - Арарат 1:0 Пюник - Урарту 1:1 Пюник - Ван 2:0 Пюник - Ноа Ереван 2:1 Арарат-Армения - Пюник 1:1 Пюник - Нораванк 3:2
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Жальгирис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Базель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Пюник
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Слован Братислава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Пюник
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Базель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Жальгирис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Пюник
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Базель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Жальгирис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
Прогнозы на матч Базель - Пюник
Исход игры
Базель
94.9% (37)
Ничья
2.6% (1)
Пюник
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.84% (14)
Меньше
62.16% (23)
Обе команды забьют
Да
29.73% (11)
Нет
70.27% (26)
Популярный счёт
2:0 Базель
51.3% (20)
2:1 Базель
23.1% (9)
1:0 Базель
7.7% (3)
3:1 Базель
5.1% (2)
3:0 Базель
5.1% (2)
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