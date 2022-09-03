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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Базель
 
Позже
Пюник
Прогнозы 39
Базель 94.9% (37)
X 2.6% (1)
Пюник 2.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Пюник
7.70
8.20
18.43
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 2 (1) 0.33
Миллар Лиам 1 0.17
Ндой Дан 1 0.17
Салаи Адам 1 0.17
Ланг Михаэль 1 0.17
Зачири Анди 1 0.17
Малес Дариан 0 0
Пюник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пельмар Анди 3 0
Бургер Ваутер 3 0
Джака Таулант 1 1
Адамс Касим 2 0
Zeki Amdouni 2 0
Салаи Адам 1 0
Лопес Серхио 1 0
Хитц Mapвин 1 0
Зачири Анди 1 0
Sayfallah Ltaief 1 0
Диуф Энди 1 0
Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5
ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0
Пюник
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пюник - Лернаин Арцах 1:0 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Шериф - Пюник 0:0 Пюник - Ван 0:1
Пюник - Шериф 0:0 Пюник - Ширак 1:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0 Пюник - Арарат 0:1 Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 Алашкерт - Пюник 1:1 Пюник - Арарат 1:0 Пюник - Урарту 1:1 Пюник - Ван 2:0 Пюник - Ноа Ереван 2:1 Арарат-Армения - Пюник 1:1 Пюник - Нораванк 3:2

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Жальгирис 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Базель 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Пюник 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Слован Братислава 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Пюник 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Базель 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Жальгирис 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Пюник 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Базель 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Жальгирис 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Базель - Пюник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 10 минут.



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    • Прогнозы 39
    Базель 94.9% (37)
    X 2.6% (1)
    Пюник 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Базель
    Ничья
    Пюник
    7.70
    8.20
    18.43
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Базель - Пюник онлайн

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    Прогнозы на матч Базель - Пюник

    Исход игры
    Базель
    94.9% (37)
    Ничья
    2.6% (1)
    Пюник
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.84% (14)
    Меньше
    62.16% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    29.73% (11)
    Нет
    70.27% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Базель
    51.3% (20)
    2:1 Базель
    23.1% (9)
    1:0 Базель
    7.7% (3)
    3:1 Базель
    5.1% (2)
    3:0 Базель
    5.1% (2)
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