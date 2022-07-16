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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион: Зрители: 8400
Винтертур
1:1
Конец матча
Базель
0'
1:0
3' Гол
Samir Ramizi
45' Желтая карточка
Миллар Лиам
60' Желтая карточка
Michael Goncalves
60' Желтая карточка
Samir Ramizi
1:1
70' Гол
Бургер Ваутер
74' Желтая карточка
Джига Нассер
76' Желтая карточка
Thibault Corbaz
90' Желтая карточка
Бургер Ваутер
90' Желтая карточка
Ндой Дан
90'+6
36
Пукай
Йозеф
15
Michael
Goncalves
4
Granit
Lekaj
5
Гельми
Рой
3
Шеттин
Тобиас
14
Thibault
Corbaz
16
Арнольд
Ремо
8
Samir
Ramizi
44
Родригес
Франсиско
III
10
Ди
Джусто
Маттео
9
Буэсс
Роман
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
6
Джига
Нассер
21
Пельмар
Анди
3
Каттербах
Ноа
20
Фрай
Фабиан
23
Бургер
Ваутер
27
Ндой
Дан
19
Малес
Дариан
7
Миллар
Лиам
9
Zeki
Amdouni
Винтертур
4-2-3-1
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Винтертур
Базель

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

К
6:2
К
6:1
К
0:1
ТМК
1:0
К
1:3
КШ
0:4
КШ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samir Ramizi 1 1
Буэсс Роман 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургер Ваутер 1 1
Zeki Amdouni 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Michael Goncalves 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Ндой Дан 1 0
Джига Нассер 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1
Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Виль - Винтертур 1:1 Винтертур - Тун 2:2 Винтертур - Шаффхаузен 1:1 Ивердон - Винтертур 2:2 Винтертур - Вадуц 4:2 Арау - Винтертур 0:3 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Нёвшатель Ксамакс - Винтертур 0:0 Винтертур - Арау 4:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 3:1 Винтертур - Ивердон 2:0 Шаффхаузен - Винтертур 3:2 Тун - Винтертур 2:4
Базель
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2
Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3 Базель - Цюрих 0:2 Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Базель - Марсель 1:2 Базель - Серветт 2:0 Марсель - Базель 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Винтертур 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Серветт 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Санкт-Галлен 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Лугано 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сьон 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Цюрих 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Винтертур 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Цюрих 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сьон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лугано 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Санкт-Галлен 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Серветт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Базель 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сьон 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лугано 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Санкт-Галлен 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Серветт 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Винтертур 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Янг Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Цюрих 1 0 0 1 0 - 4 0
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      48'
      Миллар Лиам получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Каттербах Ноа уходит с поля. Падула Андреа выходит вместо него
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Samir Ramizi бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости
    Где смотреть матч Винтертур 1:1 Базель онлайн

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