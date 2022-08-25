Стадион: Санкт-Якоб Парк
2:0
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаМатей Юрген
45' Желтая карточкаПетров Християн
49' Желтая карточкаБузатто Густаво
53' Желтая карточкаВион Тибо
53' Желтая карточкаБургер Ваутер
57' Желтая карточкаБамба Дауда
1:0
66' ГолФрай Фабиан
2:0
84' ГолЛанг Михаэль
90' Желтая карточкаПельмар Анди
90'+6
Ход матча
4'
45'
49'
53'
53'
57'
66'
1:0
84'
2:0
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 1
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
17
Зачири
Анди
19
Турицов
Иван
15
Вион
Тибо
21
Яга
Амос
30
Бамба
Дауда
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Зачири АндиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
-
24 Туши ТицианНападающий
- Нападающий
-
11 Салаи АдамНападающий
-
-
Главный тренер: Alexander Frei
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Турицов ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Вион ТибоПолузащитник
-
21 Яга АмосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Бамба ДаудаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Божев АлексВратарь
- Вратарь
-
13 Минков ГалинЗащитник
-
16 Дончев АсенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
История личных встреч
Базель
ЦСКА София
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
26 матчей
7.7%
15.4%
76.9%
2 победы 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
7.7%
57.7%
34.6%
2 победы 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
3.8%
34.6%
61.6%
1 победа 9 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|2 (1)
|0.33
|Миллар Лиам
|1
|0.17
|Ндой Дан
|1
|0.17
|Салаи Адам
|1
|0.17
|Ланг Михаэль
|1
|0.17
|Зачири Анди
|1
|0.17
|Малес Дариан
|0
|0
ЦСКА София
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lazar Tufegdzic
|1
|0.17
|Гарсез Маурисио
|1
|0.17
|Матей Юрген
|1
|0.17
|Назон Даккенс
|1
|0.17
|Йомов Георгий
|1
|0.17
|Турицов Иван
|1 (1)
|0.17
|Вион Тибо
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пельмар Анди
|3
|0
|Бургер Ваутер
|3
|0
|Джака Таулант
|1
|1
|Адамс Касим
|2
|0
|Zeki Amdouni
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Лопес Серхио
|1
|0
|Хитц Mapвин
|1
|0
|Зачири Анди
|1
|0
|Sayfallah Ltaief
|1
|0
|Диуф Энди
|1
|0
ЦСКА София
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матей Юрген
|2
|0
|Яга Амос
|2
|0
|Вион Тибо
|2
|0
|Йомов Георгий
|2
|0
|Турицов Иван
|2
|0
|Де Нойер Брадлей
|0
|1
|Кох Менно
|1
|0
|Жеферсон Телес
|1
|0
|Махмутович Энес
|1
|0
|Бамба Дауда
|1
|0
|Stanislav Shopov
|1
|0
|Бауренски Йоан
|1
|0
|Бузатто Густаво
|1
|0
|Петров Християн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1
Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3
ЦСКА София
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ЦСКА София - Базель 1:0 ЦСКА София - Септември София 1:0 Сент-Патрикс - ЦСКА София 0:2 ЦСКА София - Сент-Патрикс 0:1
ЦСКА София - Берое 5:1 ЦСКА София - Македония Джёрче Петров 4:0 ЦСКА София - Черно Море 1:0 Македония Джёрче Петров - ЦСКА София 0:0 Локомотив София - ЦСКА София 1:1 ЦСКА София - Арда Карджали 3:0 ЦСКА София - Своге 2:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Черно Море - ЦСКА София 0:0 ЦСКА София - Ботев Пловдив 0:0 ЦСКА София - Левски София 0:1 ЦСКА София - Славия София 3:1 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 ЦСКА София - Славия София 0:2 ЦСКА София - Левски София 0:0
Прогнозы на матч Базель 2:0 ЦСКА София
Исход игры
Базель
94.8% (109)
Ничья
3.5% (4)
ЦСКА София
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.38% (56)
Меньше
48.62% (53)
Обе команды забьют
Да
50.46% (55)
Нет
49.54% (54)
Популярный счёт
2:0 Базель
36.5% (42)
2:1 Базель
28.7% (33)
3:1 Базель
11.3% (13)
1:0 Базель
7.8% (9)
3:2 Базель
3.5% (4)
3:0 Базель
2.6% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
1:2 ЦСКА София
1.7% (2)
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