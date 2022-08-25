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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Базель
2:0
Конец матча
ЦСКА София
0'
4' Желтая карточка
Матей Юрген
45' Желтая карточка
Петров Християн
49' Желтая карточка
Бузатто Густаво
53' Желтая карточка
Вион Тибо
53' Желтая карточка
Бургер Ваутер
57' Желтая карточка
Бамба Дауда
1:0
66' Гол
Фрай Фабиан
2:0
84' Гол
Ланг Михаэль
90' Желтая карточка
Пельмар Анди
90'+6

Ход матча

4'
 
Матей Юрген
45'
 
Петров Християн
49'
 
Бузатто Густаво
53'
 
Вион Тибо
53'
Бургер Ваутер
 
57'
 
Бамба Дауда
65'
Салаи Адам
Миллар Лиам
 
66'
Фрай Фабиан
(Ндой Дан)
1:0
73'
Малес Дариан
Зачири Анди
 
73'
 
Brayan Moreno
Бамба Дауда
73'
 
Жеферсон Телес
Яга Амос
84'
Ланг Михаэль
(Малес Дариан)
2:0
86'
Лопес Серхио
Ланг Михаэль
 
86'
 
Назон Даккенс
Lazar Tufegdzic
87'
 
Stanislav Shopov
Линнсет Йонатан
90'
Пельмар Анди
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 115
Базель 94.8% (109)
X 3.5% (4)
ЦСКА София 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
4
Комас
Арнау
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
23
Бургер
Ваутер
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
9
Zeki
Amdouni
7
Миллар
Лиам
17
Зачири
Анди
1
Бузатто
Густаво
19
Турицов
Иван
2
Матей
Юрген
4
Кох
Менно
6
Петров
Християн
15
Вион
Тибо
21
Яга
Амос
27
Гарсез
Маурисио
7
Линнсет
Йонатан
11
Lazar
Tufegdzic
30
Бамба
Дауда
Базель
4-2-3-1
ЦСКА София
4-2-3-1

История личных встреч

Базель
ЦСКА София

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

26 матчей

7.7%
15.4%
76.9%
2 победы 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

7.7%
57.7%
34.6%
2 победы 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

3.8%
34.6%
61.6%
1 победа 9 ничьих 16 побед

История матчей

ЛК
1:0
ЛЕ
1:3
ГА
3:1
ГА
2:0
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
0:0
БВЛ
1:0
БВЛ
0:2
БВЛ
1:0
ПЛ
4:1
ГА
0:2
С
1:3
К
2:1
ГА
0:0
ГА
1:1
ГА
1:0
ЛЕ
3:1
ГА
2:0
ЛЕ
0:2
ГА
1:0
ГА
2:0
С
1:0
ГА
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 2 (1) 0.33
Миллар Лиам 1 0.17
Ндой Дан 1 0.17
Салаи Адам 1 0.17
Ланг Михаэль 1 0.17
Зачири Анди 1 0.17
Малес Дариан 0 0
ЦСКА София
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lazar Tufegdzic 1 0.17
Гарсез Маурисио 1 0.17
Матей Юрген 1 0.17
Назон Даккенс 1 0.17
Йомов Георгий 1 0.17
Турицов Иван 1 (1) 0.17
Вион Тибо 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пельмар Анди 3 0
Бургер Ваутер 3 0
Джака Таулант 1 1
Адамс Касим 2 0
Zeki Amdouni 2 0
Салаи Адам 1 0
Лопес Серхио 1 0
Хитц Mapвин 1 0
Зачири Анди 1 0
Sayfallah Ltaief 1 0
Диуф Энди 1 0
ЦСКА София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матей Юрген 2 0
Яга Амос 2 0
Вион Тибо 2 0
Йомов Георгий 2 0
Турицов Иван 2 0
Де Нойер Брадлей 0 1
Кох Менно 1 0
Жеферсон Телес 1 0
Махмутович Энес 1 0
Бамба Дауда 1 0
Stanislav Shopov 1 0
Бауренски Йоан 1 0
Бузатто Густаво 1 0
Петров Християн 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1
Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3
ЦСКА София
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ЦСКА София - Базель 1:0 ЦСКА София - Септември София 1:0 Сент-Патрикс - ЦСКА София 0:2 ЦСКА София - Сент-Патрикс 0:1
ЦСКА София - Берое 5:1 ЦСКА София - Македония Джёрче Петров 4:0 ЦСКА София - Черно Море 1:0 Македония Джёрче Петров - ЦСКА София 0:0 Локомотив София - ЦСКА София 1:1 ЦСКА София - Арда Карджали 3:0 ЦСКА София - Своге 2:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Черно Море - ЦСКА София 0:0 ЦСКА София - Ботев Пловдив 0:0 ЦСКА София - Левски София 0:1 ЦСКА София - Славия София 3:1 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 ЦСКА София - Славия София 0:2 ЦСКА София - Левски София 0:0
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      47'
      Християн Петров получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      4'
      Матей Юрген получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Базель 94.8% (109)
    X 3.5% (4)
    ЦСКА София 1.7% (2)
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    Прогнозы на матч Базель 2:0 ЦСКА София

    Исход игры
    Базель
    94.8% (109)
    Ничья
    3.5% (4)
    ЦСКА София
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.38% (56)
    Меньше
    48.62% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    50.46% (55)
    Нет
    49.54% (54)
    Популярный счёт
    2:0 Базель
    36.5% (42)
    2:1 Базель
    28.7% (33)
    3:1 Базель
    11.3% (13)
    1:0 Базель
    7.8% (9)
    3:2 Базель
    3.5% (4)
    3:0 Базель
    2.6% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 ЦСКА София
    1.7% (2)
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