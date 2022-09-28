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Лига Европы
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Шериф
Прогнозы 43
Манчестер Юнайтед 100% (43)
X 0% (0)
Шериф 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Шериф
7.80
9.55
32.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Шериф

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 2 0.5
Роналду Криштиану 1 (1) 0.25
Марсьяль Антони 1 0.25
Мактоминай Скотт 1 0.25
Санчо Джедон 1 0.25
Эриксен Кристиан 0 0
Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аканби Ибрагим 1 0.17
Мухамед Диоп 1 0.17
Атьемвен Айяйи 1 (1) 0.17
Коваль Максим 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лисандро 2 0
Шоу Люк 1 0
Фред Сантос 1 0
Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атьемвен Айяйи 3 0
Зохури Армель 1 1
Киабу Мусса 1 1
Кпозо Патрик 2 0
Мудасиру Салифу 2 0
Уаттара Абу 1 0
Ботос Яннис-Фивос 1 0
Аканби Ибрагим 1 0
Гедес Ренан 1 0
Мухамед Диоп 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0
Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4
Шериф
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Петрокуб - Шериф 1:0 Шериф - Бельцы 2:1 Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Динамо-Авто - Шериф 0:1
Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Шериф - Сфынтул Георге 3:0 Шериф - Зимбру 0:0 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Шериф - Милсами 2:0 Омония - Шериф 0:3 Дачия-Буюканы - Шериф 0:2 Шериф - Петрокуб 1:1 Шериф - Пюник 0:0 Бельцы - Шериф 0:3 Пюник - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 2:0 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Сфынтул Георге - Шериф 1:3 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Зимбру - Шериф 1:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2. Манчестер Юнайтед Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Шериф Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
4. Омония Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Шериф Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
4. Омония Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Шериф Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Омония Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (2)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Ференцварош Кнустер Матс 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Шериф от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2022, осталось 2 дня 14 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Манчестер Юнайтед 100% (43)
    X 0% (0)
    Шериф 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Шериф
    7.80
    9.55
    32.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Шериф онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Шериф

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    100% (43)
    Ничья
    0% (0)
    Шериф
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (23)
    Меньше
    41.03% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    28.21% (11)
    Нет
    71.79% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    34.9% (15)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    23.3% (10)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    11.6% (5)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    11.6% (5)
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    Шериф
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