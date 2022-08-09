Стадион: Gtech Community Stadium
Позже
История личных встреч
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|1
|1
|Дасилва Джошуа
|1
|1
|Генри Рико
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1
Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Лидс 1:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Челси - Брентфорд 1:4 Лестер - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Лестер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Ноттингем Форест
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Лестер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Ноттингем Форест
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брентфорд - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Брентфорд
7.3% (3)
Ничья
9.8% (4)
Манчестер Юнайтед
82.9% (34)
Тотал 2.5
Больше
75.68% (28)
Меньше
24.32% (9)
Обе команды забьют
Да
75.68% (28)
Нет
24.32% (9)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
46.3% (19)
0:2 Манчестер Юнайтед
12.2% (5)
1:3 Манчестер Юнайтед
9.8% (4)
2:2 Ничья
4.9% (2)
0:1 Манчестер Юнайтед
4.9% (2)
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